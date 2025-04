La Filmoteca Regional no se olvida de Cartagena

La Filmoteca Regional, que en Cartagena desarrolla su programación en la Fundación Mediterráneo –en el número 11 de la Calle Mayor–, ha presentado su calendario de actividades en la ciudad portuaria para lo que queda de abril y hasta el mes de junio, incluido. En total serán ocho proyecciones, todas ellas de entrada libre hasta completar aforo y con idéntico horario: las seis y media de la tarde.

Como es habitual, el listado de películas escogidas es una cuidada selección de la programación que la Filmoteca ‘Francisco Rabal’ realiza en su sede de Murcia, presentada este mismo fin de semana y que incluye un centenar de filmes repartidos en quince ciclos temáticos. No obstante, la apertura de las proyecciones, que tendrá lugar este miércoles, estará protagonizada por el cineasta griego Yorgos Lanthimos, al que se rindió homenaje durante los primeros meses de 2025. En concreto, se podrá ver su celebrada Pobres criaturas (2023), que obtuvo cuatro Oscars en su edición.

Las sesiones continuarán en los jueves de mayo –todos menos el día 1– con cuatro películas: el más reciente Oscar al Mejor Largometraje Documental, el palestino No other land (2024), del ciclo de Amnistía Internacional; Queer (2024), lo último del italiano Luca Guadagnino, director de la celebrada Call me by your name (2017), y propuesta a cargo de la Muestra de Cine LGTBI; la franco-belga Dos días, una noche (2014), escrita y dirigida por los hermanos Luc y Jean-Pierre Dardenne, con Marion Cotillard como protagonista, y una proyección especial, la de La guitarra flamenca de Yerai Cortés (2024), el documental del polifacético C Tangana sobre uno de los músicos llamados a renovar el toque tradicional. Se podrán ver los días 8, 15, 22 y 29, respectivamente.

Por último, en junio hay tres proyecciones. La primera –el día 5– responde al ciclo ‘Cine con moda’, una de las grandes apuestas de la Filmoteca para este tramo de la temporada: La casa Gucci (2017), de Ridley Scott sobre la icónica firma italiana de lujo. Y las otras dos, los días 12 y 19, forman parte del homenaje que le está tributando el centro al cineasta nipón Yasujirô Ozu: Flores de equinoccio (1958) y Buenos días (1959).