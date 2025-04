"Uno nunca deja de buscarse, esa es la gracia de la vida"

Es habitual, en el arte, la figura del artista insatisfecho con su trabajo, ese que, en cuanto termina su obra, deja de verse en ella. No es el caso de Yeidos: él asegura que ha conseguido empacar, en los ocho temas de Detrás del cuadro (2025), su esencia, y que si alguna vez se pierde solo tiene que «recurrir a ellas» para encontrarse. El alhameño ya lo ha hecho con este trabajo y todo apunta a que seguirá haciéndolo porque, como dice, «cambiar es necesario para sentir, la satisfacción permanente no existe».

¿Qué tal está?

Últimamente, bien; un poco más relajado después de finalizar el proceso del disco y los exámenes del cuatrimestre [Risas].

Sí, porque el álbum acaba de salir, prácticamente. ¿Cómo está siendo la acogida?

Estoy bastante contento con las buenas palabras y el apoyo que he recibido tras la publicación, la verdad; creo que he conseguido atraer nuevas miradas y eso amplía mis horizontes.

¿Cómo cambian las canciones una vez que ya están publicadas, que se exponen a los oyentes? Lo pregunto porque este parece un disco muy personal, que ha sido todo un trabajazo desde la composición a la publicación...

Es complicado exponer tu arte al público cuando está tan cargado de sentimientos y experiencias personales, de cosas que quizá reposaban en mi interior y que en muchas ocasiones solo he podido exteriorizar a través de la música. Pero es muy reconfortante que cientos de personas se identifiquen con tus vivencias y te lo hagan saber.

El texto que acompaña al lanzamiento afirma que este es el resultado de «un viaje de autoconocimiento tanto musical como personal». ¿Cómo ha sido el proceso de composición y producción de este disco?

Lo cierto es que ha sido un camino largo y con montones de obstáculos que esquivar. Mentiría si te dijera que fue fácil sumergirme en un proyecto tan ambicioso y personal, y, de hecho, me costó mucho tiempo, sudor y lágrimas. En cualquier caso, cada canción tiene su propio proceso, un desarrollo muy particular que la ha moldeado hasta llegar a su versión final.

¿Se ha encontrado, ha conseguido alcanzar aquello que buscaba con estas canciones?

Creo firmemente que sí. Una vez tengo el proyecto acabado y publicado, me siento pleno, satisfecho del trabajo bien hecho, y más cuando el proyecto es tan grande que ha afectado directamente al resto de aspectos de mi vida. Al final, considero que he empacado mi identidad y personalidad en ocho canciones; si en algún momento me vuelvo a perder solo tengo que recurrir a ellas.

En ‘solo’ ocho temas ha incluido un buen montón de colaboraciones. Hábleme un poco de ellas: parece que buscaba hacer algo coral, a pesar de ser un proyecto tan personal.

He incluido a tres artistas con un gran talento y potencial que no podía dejar escapar para este proyecto. Creo que cada uno aporta un poco de sí mismo a este disco y eso ha dado forma a un ecosistema de sonidos muy variado. Galera ha aportado su característico toque oscuro y agresivo en Llueve en Milán 2, y creo que con ello el tema adquiere un extra de potencia. Semon, en Olor a nuevo, muestra su parte más sentimental y pienso que conecta a la perfección con lo que yo quería transmitir en este corte. Por último, la sinergia con Yeez Codein en Playboyy es increíble; creo que su estilo y el mío se fusionan a la perfección en esta canción.

Efectivamente, estos invitados contribuyen al disco con distintos matices, sonidos e incluso géneros. ¿No querías cerrarte a nada?

Pienso que, cuanto más variado sea el ambiente del proyecto, más tiene para ofrecer al oyente.

Y ¿ha sido complicado dar con el punto medio entre coherencia de estilos y variedad, diversión?

No. Siento que ha existido una conexión genuina entre todos los que han participado en este disco. Aunque cada uno tenga un registro propio, creo que ninguno se ha extralimitado; todos encajan en el concepto de Detrás del cuadro.

¿Cómo se trasladan estas canciones al directo?

A base de ensayar y ensayar. Es cuestión de encontrar el punto de cada canción, porque cada tema te pide una cosa diferente en directo.

Hablando de directos, por cierto, ¿podremos verle pronto en algún concierto en la Región?

Todavía no puedo decir nada, pero es posible.

En cuanto a la portada, ese símbolo del cuadro que acompaña al lanzamiento, ¿cómo encaja con el hilo de las canciones? ¿Qué representa?

El símbolo es en realidad mi nombre artístico, Yeidos, escrito de forma que, trazando una diagonal, ese aparente barullo de líneas cobre sentido.

En algunos de estos temas habla de salud mental, de amor, de sentimientos... En resumen, se muestra vulnerable. ¿Hay un cambio en los temas y la manera en que los artistas urbanos jóvenes enfocan estas cuestiones? ¿Cómo lo hace usted para hablar de ellas?

Todos deberíamos de tener la valentía y la capacidad de expresar nuestros sentimientos y preocupaciones a través del arte; creo que es la forma más óptima para desahogarse y puede ayudar mucho a la cabeza de uno mismo. En mi caso, escribo mis letras según salen de mi cabeza, sin un filtro de por medio.

Por cierto, ¿cómo ve esa escena musical en la Región de Murcia actualmente? ¿Sigue proyectos de sus ‘paisanos’?

Hay mucho talento local que se mantiene oculto por falta de exposición pública; artistas como Galera o Charlie Chaos y productores como Pleiss tienen propuestas más que interesantes que no han terminado de explotar en nuestra Región. Por otro lado, también hay músicos con proyectos increíbles que han conseguido salir como Nadddot.

Y ahora, con vistas al futuro, ¿qué toca, volver a buscarse? ¿Es un proceso cíclico, que nunca acaba? ¿Es necesario para crear?

Uno nunca deja de buscarse, esa es la gracia de la vida. Los músicos aprovechamos esto para crear y documentar el proceso en forma de canciones. Cambiar es necesario para sentir, la satisfacción permanente no existe y salir en búsqueda de ella cada vez que se agota es el verdadero sentido del viaje de nuestra existencia.