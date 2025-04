"Quería ponerme en la cabeza de alguien que quisiera vengar el daño que se le ha hecho"

Ha escrito novelas y obras de teatro sobre drogas, relaciones tóxicas y el duelo tras la muerte. Sin embargo, Argumento para una locura es una novela negra. ¿Por qué se ha inclinado ahora por este género? ¿Es otro de sus experimentos?

Salvo las obras de teatro en las que abordaba la vida más allá de la muerte, el resto de obras y novelas tenían su toque negro. Ahora me apetecía entrar en el mundo de la novela negra, pero muy negra. Además, lo que me apetecía era ponerme en la cabeza de alguien que quisiera vengar el daño que se le ha hecho, y hacerlo a través de una violencia explícita, dura, negra. Eso es lo que creo que he logrado hacer con esta novela. Y, sí, en cierta medida, es un experimento, pero siempre desde la perspectiva de intentar comprender el comportamiento humano. Como escritor nunca me separo de la realidad que supone en mi forma de hacerlo, ser psicólogo. Necesito que los personajes se acerquen a la realidad de lo que describo.

¿Dónde se inspira para desarrollar esta novela?

Cuando decidí que escribiría dentro de este género, tuve claro que quería adentrarme en una de las tramas más oscuras, la de los sacerdotes pederastas. Quise describir con el mayor realismo posible cómo sería la situación en la que un adulto, cura, abusa sexualmente de una criatura de pocos años. No es demasiado complicado, lamentablemente, encontrar hechos reales en los que apoyarse para documentarse de manera adecuada. Después, todo lo que se describe en la novela es ficción, aunque los paralelismos con la realidad existan.

¿Y qué nos cuenta acerca del perfil psicológico de los personajes?

El hecho de conocer profesionalmente el mundo de la psicología, también el más complejo y negro, me garantiza cuando escribo adecuar con precisión las características psicológicas de los diferentes protagonistas, tanto desde el punto de vista de los más normales, como desde los más desviados. Algo que nunca me ha gustado, cuando leo novela negra, son las descripciones de los psicópatas, por citar un ejemplo, y comprobar que se alejan mucho de la realidad de esta psicopatología. En mi caso, creo no haber caído en este error. Quizás sea por eso que escribo sobre aquello que conozco, la psique humana.

Esta novela fue finalista en los Premios Taninos Asesinos. ¿Sorprendido por esta nominación?

Evidentemente, sí. Fue una sorpresa que una entidad tan importante en el mundo de la novela negra en España, como es Octubre Negro, en Madrid, una de las semanas de novela negra más importante de España, decidiera no solo nominarme, sino elegir Argumento para una locura, para ser editada por ellos . Me pareció algo maravilloso. El hecho de que te consideren fuera de tu ciudad es algo que, creo, da mayor relevancia a lo conseguido. Y, al mismo tiempo, me responsabiliza cuando mi novela esté en ferias del libro tan importantes como la de Madrid o Sant Jordi, o en la próxima semana de Octubre Negro en Madrid, que es algo que también lleva aparejada esta nominación.

En los últimos años su producción ha sido muy prolífica. ¿Sigue teniendo proyectos novedosos en su cabeza?

Cuando uno tiene una mente tan necesitada de estimulación, parar supondría dejarse, abandonarse y eso, en mi caso, está lejos de suceder. En efecto, ahora estoy con otros proyectos como son mi próxima producción teatral, Catártico; la edición de un libro divulgativo sobre mi profesión, Psicología y tenis, manual para tenistas, familias y entrenadores, y me estoy adentrando en el mundo de la novela histórica.

¿Y le queda tiempo para dormir después de escribir tanto y de dar clases en la Universidad de Murcia?

Acabo de cumplir 60 años y te aseguro que estoy más activo que nunca, quizás por eso con dormir unas poquitas horas y comenzar antes del amanecer a escribir, sea suficiente, y es una de las claves por las que sigo escribiendo y, sobre todo, porque lo paso muy bien mientras que viajo junto a mis personajes por los distintos mundos en los que me voy encontrando.