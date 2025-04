"El uso del arte tribal para conectar con la espiritualidad no es muy diferente a lo que ocurre en el catolicismo"

José Javier Aliaga no sumaba ni 10 años cuando comenzó a coleccionar antigüedades y, con ellas, arte tribal. Seguramente sea por eso que es capaz de entender la trascendencia de cada una de las piezas de su colección –que ahora expone en el Museo de la UMU en la muestra Arte, magia y ritual. Más allá de Occidente, con la vida y la muerte como temática– alejado de los prejuicios eurocentristas: una ventana a «las inquietudes y preocupaciones más elementales del ser humano», al arte para comunicar. Es probable que, también por eso, sea capaz de ver la deshumanización del arte que está llevando a cabo la IA.

¿Qué tal, José? ¿Cómo está yendo la exposición?

¡Estoy en una nube! El recibimiento ha sido maravilloso; me siento muy agradecido por la respuesta del público que ha ido a verla. Al tratarse de una temática inusual como es el arte tribal, que resulta tan misterioso y enigmático, ha despertado un gran interés y ha generado una reacción muy positiva. De hecho, tengo la agenda cubierta con visitas guiadas para mis amigos y familia, así como para mis estudiantes de Historia del Arte y del Aula Senior de la Universidad de Murcia, quienes están teniendo la oportunidad de ver en directo los objetos que estudiamos en clase.

Estas piezas proceden de su colección personal. Vayamos al principio: ¿de dónde viene su gusto por el arte tribal?

Siempre he sentido una fascinación especial por el arte de otras culturas. En el tribal, en concreto, veo una manifestación directa de las inquietudes y preocupaciones más elementales del ser humano. Estas obras me permiten capturar un fragmento material de diferentes culturas muy distantes geográficamente y, en muchos casos, temporalmente. Es una manera de cruzar esas barreras. Al tenerlas frente a mí, comienzo a indagar y a hacerme preguntas –a veces sin respuesta– que me permiten acercarme a sus valores y significados a través de su cultura material.

Hay casi medio centenar de piezas expuestas... ¿Cuánto tiempo lleva reuniendo estas obras? ¿Cómo ha sido el proceso para llegar a una colección así, de ese tamaño y variedad?

Mi afán coleccionista comenzó con 9 años, cuando empecé a hacerme con antigüedades. Y entre planchas, romanas, vajillas, cuberterías y teléfonos, en una de las Ferias de Desembalaje de Antigüedades de Ifepa adquirí una cabeza de terracota precolombina que, sin saberlo en ese momento, se convertiría en la primera pieza de arte extraeuropeo de mi colección. Sin embargo, fue cuando comencé la carrera de Historia del Arte el momento en que ese interés por el arte tribal resurgió con más fuerza. En aquel entonces, adquirí mis primeros objetos africanos: una máscara Songye y una escultura Bloblo Bla del pueblo Baulé, que representa a una esposa espiritual. No obstante, el grueso de mi colección lo he reunido en los últimos años, cuando he logrado combinar mis grandes pasiones, tanto a nivel personal como profesional: el coleccionismo, la investigación y la docencia en torno al arte tribal.

Dígame, pues, de todo ese catálogo que atesora, ¿qué es exactamente lo que puede verse ahora en el Museo de la UMU? ¿Hay algún hilo conductor?

Encontramos objetos procedentes de Asia, América, Oceanía y, sobre todo, de África, todos relacionados con los cultos animistas. Además de una gran variedad de máscaras, se pueden ver diferentes tipos de estatuas que están relacionadas con la protección, el culto a los antepasados o la adivinación, así como objetos de uso cotidiano que poseen un especial interés estético. Y los dos grandes temas de la exposición son la vida y la muerte; en concreto, los usos mágicos y las prácticas rituales que los diferentes pueblos animistas vinculan al arte, con el claro propósito de poner en conexión el mundo terrenal con el mundo supraterrenal.

Hablamos, por tanto, de espiritualidad. ¿Por qué cree que, sea cual sea la civilización, el ser humano siempre recurre al arte, a la creación artística, para explorarla?

Porque es una forma de trascender el lenguaje verbal, las palabras. Las manifestaciones artísticas se erigen, por tanto, como un vehículo de comunicación. No obstante, esas imágenes creadas no solo actúan como una representación de lo divino, de las fuerzas ocultas en la naturaleza o los ancestros que habitan el mundo sobrenatural, sino que se convierten en la presencia misma del mundo espiritual. Gracias a la aplicación de la magia y al uso ritual podríamos decir que ‘cobran vida’.

Entonces, ¿es tan diferente el arte «más allá de Occidente» del que tenemos aquí? Me refiero a en cuanto a su motivación, a su esencia, a lo que hay detrás de las obras.

La utilización de esas imágenes tribales como medio de intercesión con la espiritualidad en algunos casos no es tan diferente de lo que encontramos, por ejemplo, en el arte católico. En ambos casos, el arte tiene un sentido ritual y profundo, es respetado y venerado. Se acude a las imágenes para solicitar protección y agradecer mediante ofrendas. Aunque las formas y los contextos son muy diferentes, y debemos tener en cuenta las distancias que nos separan culturalmente, el propósito subyacente de conexión espiritual es común.

Estas son algunas de las piezas de la colección de José Javier Aliaga que se pueden vern en el Museo de la UMU. / L. O.

Entre todas las piezas de la exposición, hábleme de alguna que le interese especialmente.

Por ejemplo, del continente africano siempre me han llamado la atención las estatuillas que representan a los gemelos muertos. En la cultura Yoruba de Nigeria reciben el nombre de ibeji, mientras que en la Éwé de Ghana y Togo se conocen como venavi. Ejemplares de ambas culturas pueden verse en la exposición, y este tipo de esculturas están estrechamente relacionadas con la práctica del infanticidio en tiempos pretéritos. El alto índice de natalidad de gemelos en estas regiones fue visto en el pasado como un fenómeno incomprensible y era habitual matarlos al nacer. Sin embargo, en el siglo XIX esta actitud cambió y se creyó que los gemelos poseían poderes sobrenaturales. Por ello, si uno de los dos fallecía, al pensar que compartían alma, se mandaba esculpir una estatuilla para que el gemelo muerto pudiese encarnarse en ella. A partir de ese momento, la estatuilla dejaba de ser una mera talla de madera para convertirse en ese gemelo al que también había que alimentar, cuidar, mimar y proteger.

¿Alguna otra?

Una de las piezas que llama especialmente la atención por sus dimensiones es una máscara-traje jipae de los Asmat de Papúa, que tuvo que ser recogida a comienzos de los años sesenta, cuando Michael, el hijo de Nelson Rockefeller, se encontraba por entonces explorando este territorio caníbal donde desapareció.

Otra de las piezas de la colección de José Javier Aliaga que se pueden vern en el Museo de la UMU. / L. O.

Teniendo esa perspectiva global de la historia del arte (alejado de esa perspectiva eurocentrista) y estando habituado a poner y explicar esas obras en su contexto, en el marco de la sociedad que las crea... ¿qué cree que indica la presente oleada de ‘arte’ generado con inteligencia artificial?

Por lo pronto, plantea una reflexión interesante sobre el papel de la tecnología en la creación artística y también abre un debate sobre la artisticidad de estas obras creadas con IA. Y este debate nos remite al mismo cuestionamiento que tuvo lugar hace casi 200 años con la fotografía y, a principios del siglo XX, con el cine. De igual modo, nociones como ‘la autoría’ o ‘la originalidad’ que plantean este tipo de arte generado con inteligencia artificial también fueron puestas en jaque hace más de cien años con Marcel Duchamp a la cabeza. Por tanto, creo que es necesario todavía esperar para poder analizar este fenómeno con perspectiva histórica.

¿Pero le preocupa, por ejemplo, que el ser humano haya pasado de crear arte para conectar con aquello con lo que no puede hablar ni explicar (esa espiritualidad, esa mística), a hablar con algo con lo que no puede conectar (las IAs, los algoritmos) para pedirles que creen arte?

Creo que, efectivamente, nos encontramos en un proceso de deshumanización absoluta del arte, que lo sitúa en las antípodas del sentido del arte tribal, que busca conectar con el origen, con lo primigenio, con lo que para ellos es el significado de todo.

Volviendo a la exposición, afirma que con esta muestra busca ampliar la perspectiva del público para que pueda comprender otras culturas. ¿Cuáles serían las claves que daría a quienes vayan a ver la exposición para aproximarse a estas obras, a estas manifestaciones del arte que, por lejanía, pueden resultar imponentes o ajenas al público?

En primer lugar, es necesario dejar los prejuicios en la puerta para poder disfrutar de una visión alejada de la contaminación eurocéntrica del arte. Pese a representar una belleza muy alejada de los cánones occidentales, las similitudes que nos acercan a estas culturas son mucho mayores de los que podamos llegar a creer. Al igual que los tatuajes están a la orden del día en nuestra vida cotidiana, para las culturas africanas lo están las escarificaciones, que podemos observar en muchos de estos objetos, entre otras deformaciones corporales. Igualmente, tenemos que tener en cuenta que ciertas prácticas rituales relacionadas con las piezas de la muestra contrastan con las nuestras. Es cierto que muchas de ellas están en extinción y, por ello, es importante dar a conocer un trozo de su cultura para comprenderlas, valorarlas y sensibilizarnos acerca de los efectos negativos que puede tener la globalización en la pérdida de ciertas señas de identidad de los diferentes pueblos.