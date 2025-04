'Alberto Sevilla, expresionismo tranquilo', por Javier Lorente

Hace unos años que sigo la pista de los llamativos carteles que Alberto Sevilla Martínez hace para numerosos eventos culturales, festivos o deportivos. Es muy buena gente y un artista de gran personalidad. Vive en Altorreal, en una luminosa vivienda que también usa como estudio, con vistas a una magnífica pinada. Me recibe con su natural cordialidad y nada más entrar uno se da cuenta que allí vive un pintor. Las paredes de los pasillos, del salón, de la cocina, del baño y de los dormitorios están llenas, de arriba abajo, de sus pinturas, carteles y retratos. La foto se la hago en un rincón en el que tiene unos preciosos dibujos enmarcados de Yago, uno de sus dos hijos, que ha heredado la creatividad y colorismo de su padre. Los críos no están, porque esta semana les toca con su madre, pero Alberto me enseña su cuarto, también lleno de cuadros y de balones de fútbol, otra afición que han heredado de su progenitor: «No me gusta mucho verlo, pero sí practicarlo, siempre he jugado al futbito» me dice mientras me va guiando como un encantador anfitrión.

Alberto Sevilla estudió Bellas Artes en la Facultad de Castilla-La Mancha. Allí compartió estudios y residencia con su gran amigo, el conocido pintor Miguel Fructuoso, del que me enseña un par de magníficas obras que tiene en su salón: «Fructuoso es como un hermano. Mira qué magníficas estas dos obras, una tan colorista y la otra tan figurativa, muy distinto de lo que ahora hace, tan gris y minimalista». Mientras hablamos nos tomamos un par de cervezas y unas tapas que ha preparado con esmero: hueva, almendras, mejillones y patatas fritas. Todo un banquete de un gran anfitrión. Le confieso que me encanta su casa, las vistas, la gran luminosidad… y me dice: «Es alquilada, pero he tenido mucha suerte, si supieras que parte del pago lo hago con obra... Es una suerte que los dueños sean amantes del arte».

Me habla de su familia, murciana desde hace generaciones: «Mi bisabuelo, Alberto Sevilla Pérez, fue escritor, autor, entre otras cosas, del Refranero Popular Murciano, y se hizo gran amigo de Benito Pérez Galdós, con el que mantuvo una interesante relación epistolar. Galdós vino varias veces a la Región, sobre todo a Cartagena, entre ellas a la boda del torero Machaquito, y mi abuelo y él siempre aprovechaban para verse. Mi padre, Alberto Sevilla Albarracín, además de bancario, también ha sido escritor de temas murcianos, hasta del pastel de carne». La conversación fluye tan sabrosa como las viandas: «Esto no es nada, otro día te vienes y te preparo algún plato de los que mejor me salen, o te vienes con otros amigos pintores y escultores. Estaría bien organizar algo, mira qué terraza más buena para pasar una mañana pintando juntos. Estos raticos son los que nos vamos a llevar». Por supuesto, le tomo la palabra.

Le pido permiso para hacer referencia a su enfermedad: «Por supuesto, ya has visto que tomé la decisión de ir contando en las redes sociales los avances de mi lucha con ella, y la verdad es que me he sentido muy arropado y apoyado por amigos, colegas y conocidos. En mayo del 2022, viendo el museo Picasso, me encontré mal y a los pocos días me diagnosticaron un cáncer que luego se me reprodujo, he tenido operaciones y alguna extirpación; no quiero quitarle hierro, pero tampoco transmitir desánimo ni derrota. Por falta de empeño en la lucha no va a ser. La vida te cambia, claro, ya me han dado la invalidez permanente, tras 28 años de profesor de secundaria. Ahora mismo estoy limpio del todo y, si tengo suerte y no me vuelve el bicho, dedicaré el tiempo a pintar y a mi gente. Yo no le temo a los cambios, siempre me he adaptado a lo que hiciera falta, incluso puse un bar antes de tener la plaza en el colegio». Por mi parte, le confieso que todos tenemos familiares, amigos y conocidos que han luchado o luchan contra el cáncer, pero que a él lo tengo como un ejemplo, siempre con positividad y dando ánimos a los demás, con una paz y una sonrisa que son un regalo divino.

Me sigue enseñando cosas, sus gouaches, sus dibujos, sus caricaturas, sus técnicas mixtas… Tiene una carpeta llena de dibujos y pinturas sobre papel, obra inédita que hizo durante la pandemia y que está lista para exponer. Me habla de su larga trayectoria de exposiciones, de los muchos carteles que ha hecho, y le comento aquello de que un buen cartel es un buen puñetazo en un ojo y los suyos lo cumplen, con una evidente maestría en la composición, en el color y en la variedad de personajes. Me enseña carteles del Festival Internacional de Teatro de Molina, del Entierro de la Sardina, del Bando de la Huerta, del Certamen de Tunas, del Festival de Jazz de San Javier, del Bando de Los Alcázares, de festivales taurinos… Me cuenta un proyecto solidario que hizo en 2022 en Javalí Viejo y me enseña alguna obra de su exposición Mujer de 2023 en El Sur, piezas de una sutileza subyugante.

Me confiesa: «En 28 años no me tomé ninguna baja. Ahora me tomo todo de otra manera, con más tranquilidad, viviendo y disfrutando el momento. De hecho, cuando me preguntan sobre mi estilo pictórico siempre digo que hago expresionismo tranquilo. Soy bastante fauvista, ciertamente, y casi siempre me decanto por remarcar los contornos, fundamentalmente con azules. No son fórmulas, es una estética a la que he llegado por decantación, pero que luego disfruto saltándomela a la torera». Y me cuenta momentos y anécdotas, como cuando daba clases en un colegio con bastante población gitana y se ganaba la atención de los estudiantes dibujando todos los días un retrato de Camarón en la Pizarra».

Lo noto con ganas renovadas de vivir y de crear: «Me bullen las cosas en la cabeza, creo que mis próximas obras van a ser más bestias, con más texturas y más colores aún. Pero lo que más hago es jugar con el tiempo, dejar dormir las obras, guardarlas y luego retomarlas, mirarlas de nuevo y terminarlas después. Estamos en cambio permanente, no somos los mismos que ayer y nuestra mirada también va cambiando. Hay cosas que vemos ahora y que antes nos pasaron desapercibidas, hay cosas que ahora no vemos pero que llegaremos a ver algún día». Admirable.