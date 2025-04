Sánchez Nieto comparte sus experiencias como médico en África por medio del arte

El neumólogo Juan Miguel Sánchez Nieto ha exteriorizado las experiencias vividas en Mali de una manera un tanto peculiar (para su profesión): por medio de la pintura. De hecho, el sanitario, en compañía del director general de Cultura de Cartagena, Eugenio González, y algunos técnicos municipales, inauguró ayer una muestra que ha bautizado como Ébano en la Sala Municipal Dora Catarineu de la ciudad portuaria.

El artista con Eugenio Cremades durante la inauguración de la exposición. / Iván J. Urquízar

En la exposición, que se podrá disfrutar allí hasta el 25 de mayo, Sánchez Nieto presenta una serie de obras con las que pretende descubrir la parte más humana de la población de Mali: "Me interesa la mirada de las personas que me encontré allí", señaló este viernes el artista durante la inauguración. O, en otras palabras: "Me interesa más el paisaje humano que el de la naturaleza", insistió el creador, que quería huir en este proyecto de los tópicos que suelen acompañar a los retratos africanos.

Las obras

En concreto, la muestra está compuesta por una veintena de obras, la mayoría de ellas inspiradas en apuntes y fotografías tomadas durante sus diversas estancias en Mali, a donde ha viajado con frecuencia para desempeñar su trabajo como neumólogo. Para realizarlas, Sánchez ha utilizado técnicas como el collage, la transferencia, el acrílico, la acuarela y la tinta sobre soportes diversos como el papel, el lienzo y la madera. Siempre en un contexto figurativo, de imágenes reconocibles.

Esta es la tercera exposición de Sánchez en Cartagena, donde debutó como artista en 2014 con la exposición Inspira Cartagena, que se pudo ver en la sala municipal Domus del Pórtico; mismo espacio en el que se ubicó Cartagena inspira, la muestra de 2022 en la que el neumólogo plasmó su experiencia durante la pandemia. "Si en las dos anteriores la temática estaba dirigida a la ciudad y algunos de sus lugares más icónicos, en esta ocasión vuelvo a mis recuerdos africanos, que tanto me han acompañado en los últimos años", explicó.