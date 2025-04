Dani Carreres: un entusiasta de la música y de lo vintage

Afortunadamente, a la generación nacida en los setenta y los ochenta no nos tocó vivir la música desprovista de una carga explosiva que otras anteriores sí soportaron debido al desconocimiento o la censura. Los de nuestra época hemos saboreado el esplendor, la garra y verdad de las canciones, y eso fue una suerte. Pero los que habitábamos en periferias o pueblos retirados de la capital, teníamos que hacer malabares cuando la pretensión era conseguir los ansiados vinilos o cedés de las bandas deseadas. Pero no lo cuento como un sacrificio, pues les aseguro que tomar un bus cada fin de semana para llegar al corazón de Murcia y adentrarnos en esos templos que para muchos, son las tiendas de discos, era una experiencia completamente enriquecedora y fructífera; sobre todo si al cruzar ese umbral te recibía Dani Carreres, el máximo exponente de Contraseña Records.

Les hablo de un chico instruido y reflexivo que te podía contar la biblia en verso en lo referente al funcionamiento de una industria titánica y demasiado agresiva, pero que, en su lugar, optó por trasmitir su idealismo, la parte bonita que conlleva amar la música.

No llegaba a la veintena cuando comenzó a pilotar la nave de Disco 3 –antes de convertirse en la mítica Contraseña–, y más que un encargado de tienda Dani fue un receptor de emociones, al permitirle a muchas de las bandas que entonces empezaban a juguetear con las primeras maquetas tener un espacio donde sentir la deferencia y el entusiasmo de un igual.

Al menos, esto es lo que me cuentan sobre él los primeros Octubre, Art School, La Fábrica de la Luz y Yellow Melodies, recordando aquellos días en los que se plantaban allí con su bien más preciado, que no era otro que esas grabaciones caseras o una demo de estudio que casi ningún chaval se podía permitir, y les recibía el nuevo miembro de mi banda.

Las multinacionales y la piratería fueron las culpables de acabar con el romanticismo que albergaba un pequeño espacio como este, donde realmente se apreciaba la música –y no lo que hoy conocemos–, pero Dani jamás sucumbió a este descomunal exterminio.

Obstinado recolector de lo estético, no quiso dejar de compartir sus colecciones vintage en forma de casetes, prendas de ropa y complementos , y junto a su hijo Pablo ha creado un lugar donde cabe señalar que las bandas murcianas tienen un rincón privilegiado. Locoloco Vintage no es una tienda al uso, es un espacio multidisciplinar y casi mágico en el que artistas de toda índole ofrecen su show en forma de conciertos acústicos, presentan sus libros, en el que hay exposiciones de fotografía, recitales de poesía y hasta sesiones de DJ, y a mí este tipo de alternativas al despropósito y la sinrazón de las tendencias enlatadas me parecen sublimes.

‘Dani Contraseña’, ‘Dani Spiral’, ‘Dani Super 8’ o, ahora, ‘Dani Locoloco’ es uno de esos genios que nunca se demora cuando toca innovar y al que, por imperativo y justicia social, le vamos a estar eternamente agradecidos.