Formado por miembros de anteriores bandas granadinas (Voynich!, Underwater Tea Party o Clown), la propuesta músical de Briótica es una simbiosis de noise, glam rock, grunge y britpop.

Su primer álbum, La maldición de los galácticos (Warner, 2016), producido por Carlos Hernández, contiene canciones llenas de nostalgia y electricidad para homenajear el rock alternativo de los 90.

Entre 2018 y 2023 Briótica se mantuvieron inactivos para regresar desde Murcia con formación renovada. Reaparecieron discográficamente con el single El tiempo (2024); y tras varios adelantos más llega su largamente esperado nuevo disco, “Acto extremo de cariño” (Clifford Record), esta vez producido por Antonio Illán en Mia Estudios; un viaje interior emocional que explora complejidades del amor y las sensaciones que provocan, desde la euforia de un nuevo comienzo hasta la melancolía de una relación que se desmorona.

The Rays On se formaron poco antes de la pandemia con experimentados músicos procedentes de diferentes bandas de la escena murciana (Clara Plath, Karenin, Neuman, Vacío, Injector...), con una indudable vertiente rockera y señas de identidad muy marcadas, pero también con rasgos muy eclécticos, nutridos de múltiples influencias. Sonidos de hammond y sintetizadores escoltan a una voz muy personal, una contundente batería y afiladas guitarras .

Sábado 5 de abril. La Yesería, Murcia. 20,30h. 10 €

Rick Treffers, 'el turista optimista'

Rick Treffers / L. O.

El músico holandés Rick Treffers (antaño en los reivindicables Mist) lleva años a caballo entre su ciudad, Amsterdam, y el paisaje mediterráneo de Valencia, población que le ha adoptado y desde la cual ha urdido gran parte de su música, ya sea bajo la figura de El Turista Optimista (una especie de desenfadada pantomima pop que se reía con ternura de los problemas del extranjero en tierra extraña), o usando su nombre para hacer álbumes tan bonitos como Looking For A Place To Stay (2021), al que ha seguido The Opposite Of Never, un disco elegante, maduro, refinado, nocturno, impulsado por la interacción amatoria y sus consecuencias emocionales, con toques de folk, indie pop ochentero y la música melódica de los 60 o 70: pop melancólico con brillo y profundidad, que le acerca a la figura del indie crooner en la línea de The National, Divine Comedy, Jack o Tindersticks. Podría ser el reverso del anterior, que tenía un marcado carácter reflexivo, existencial y revisionista de la propia vida.

Viernes 4 de abril. La Yesería, Murcia. 21.00 horas. 10 €