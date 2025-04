Muriel Romero y su CND se presentan en el Víctor Villegas con La Sylphide

Muriel Romero regresa mañana a Murcia como directora de la Compañía Nacional de Danza (CND) y lo hace con La Sylphide, «un ballet con una calidad narrativa y musical excelente; una obra maestra que se ha mantenido doscientos años», señala. Porque hablamos de una pieza estrenada en 1832 y que fue propuesta, dirigida y estrenada en 2023 por la CND bajo la dirección de Joaquín de Luz, su predecesor. Es decir: era uno de los compromisos ya adquiridos por la compañía cuando se produjo, en septiembre de este mismo año, el cambio en la dirección.

Sin embargo, Romero es muy clara con su apuesta por esta obra montada a partir de la versión de de August Bournonville. En la rueda de prensa de presentación, indicaba que la retoma «por devoción. Por devoción, respeto y admiración». Y añadía: «Cuando asumí la dirección de la Compañía estuvimos de acuerdo en la importancia de mantener el repertorio de la antigua dirección por una ética del sector y por la admiración que nos produce retomar esta producción».

Esta reposición parte del montaje que encargó De Luz a Petrusjka Broholm, responsable de la puesta en escena, y que también ha trabajado con el nuevo elenco de la CND para la reposición. Nacida en Dinamarca, Broholm formó parte del Royal Danish Ballet, del que fue solista, y es una gran conocedora tanto de la técnica dancística de Bournonville como, específicamente, de este ballet. De hecho, confesó durante la presentación del proyecto, el pasado mes de septiembre, que cuando conoció a De Luz en el New York City Ballet este le dijo: «Si yo dirijo alguna vez una compañía, me gustaría poner en escena contigo esta producción».

Entonces, ambos formaron pareja artística: ella interpretaba a la protagonista de la obra, la sílfide etérea de la que se enamora James, un escocés que está prometido con otra mujer pero que, tras conocer a este espíritu, decide perseguirlo y romper su compromiso. «Él entonces no tenía ni idea de que iba a dirigir esta compañía, pero cuando le nombraron director en 2019, se puso en contacto conmigo para hacerla», señaló.

¿Cuándo? Mañana, 20.00 horas ¿Dónde? Auditorio Víctor Villegas, Murcia ¿Precio? 35/45 euros

Medio centenar de bailarines

En la nueva puesta en escena, La Sylphide se estrenó ya en Madrid con varias funciones y un elenco que cada noche disponía a cerca de medio centenar de bailarines sobre las tablas. Entre ellos, destacan, por supuesto, los papeles principales –el de este peculiar espíritu y el de James–, que los asumen Giada Rossi, Hamin Park, Elisa Ghisalberti y Cristina Casa, y Thomas Giugovaz, Alessandro Riga, Mario Galindo y Yanier Gómez Noda, respectivamente. Pues Muriel Romero cuenta con cuatro elencos diferentes para afrontar las funciones de un ballet de gran dificultad técnica por la profusión de saltos y equilibrios.

Como curiosidad, se tata del ballet más antiguo conservado y con el que, además, se cree que nació la técnica de puntas de las bailarinas. No obstante, no se conserva ningún vestigio de la partitura original ni de la primera coreografía de La Sylphide, ballet en dos actos original de Filippo Taglioni (1777-1871). Bournonville, que estuvo entre el público de alguna de aquellas primeras representaciones en París, compró el libreto de Adolphe Nourrit y encargó una nueva partitura a Herman S. Løvenskiold, que no era músico profesional.

La intención de Romero al rescatar esta producción, indica, era ser lo más fiel al trabajo original, para lo que, considera, Broholm es la persona adecuada. «Este es un ballet muy querido por mí, lo he visto muchas veces desde que era niña», confesaba la responsable de la puesta en escena. «Es uno de los más interesantes, su musicalidad es apabullante. Bournonville creaba ballets sobre seres humanos. No es como otros, que tratan sobre reyes y reinas o duendes», añadió la bailarina.

En cualquier caso, también Muriel siente especial cariño por esta pieza, pues la bailó con 17 años en el Bayerisches Staatsballett de Munich (el Ballet de la Ópera de Múnich). «Yo era el segundo elenco de Evelyn Hart, una maravillosa bailarina de la que aprendí muchísimo», indica la murciana. «Le pedía que me diera clases particulares después de los ensayos, para poder tener esa cualidad de puntas tan exigente que tiene este ballet», añade. n