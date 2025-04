María José Llergo: "Todo el mundo merece igualdad de oportunidades, por eso soy feminista y defiendo lo público"

María José Llergo, que recibió el primer Premio Paco Martín a la artista revelación de las músicas globales, es una de las voces más destacadas del flamenco contemporáneo, fusionando raíces tradicionales con sonidos modernos y urbanos. En 2020 salió a la venta su primer trabajo, el íntimo Sanación, que la colocó en el mapa. Después vendrían una ristra de conciertos por distintas partes del mundo, el Goya de 2022 por la canción Te espera el mar (de la película Mediterráneo) y el lanzamiento de su segundo álbum, Ultrabelleza (2023), una celebración de la diversidad que la ha consolidado como una de las grandes voces del flamenco moderno.

El fenómeno global Llergo continuó consolidándose en 2024 con una gira por Estados Unidos, y Bien de amores, su último sencillo, parece cerrar una etapa, por la vuelta aparente a los orígenes flamencos tras deambular por otros registros y expresarse en diferentes lenguajes, en los que siempre subyacen sus reconocibles sustratos.

Aún así, el tour Ultrabelleza sigue en marcha y hoy nos trae a la Llergo al Teatro Circo de Murcia. Su propuesta es una experiencia multisensorial que va más allá de un simple concierto.

¿En tu último disco, Ultrabelleza, exploras la identidad, la conexión con la naturaleza, la diversidad. ¿Cómo fue el proceso de creación de este álbum? ¿Con quién lo grabaste?

Fue hecho entre Madrid, Alcalá de Guadaira, Pozoblanco y Londres. Y Barcelona. Y Tarragona también. Lo grabé con distintos productores y productoras, entre los que destaco a Lost Twin, Antonio Narváez y Zahara. También Martí Perarnau, George Moore y Knox Brown. Fue bastante diverso y bonito; un proceso de búsqueda para reflejar el concepto de Ultrabelleza de una forma lo más fiel posible.

¿Qué es la ‘ultrabelleza’, por qué titulas así el disco?

Es algo que nos recorre por dentro y nos une a todos, independientemente de nuestro origen, color de piel, forma de amar o forma de habitar el cuerpo. La ultrabelleza es aquello que nos hace ser humanos ante todo y estar unidos, incluso cuando vienen tiempos tan difusos como los que estamos viviendo, donde parece que tiene más protagonismo el odio que el amor.

¿Qué te atrae del flamenco? ¿Qué papel juega en tu vida? ¿Cómo sientes que lo estás reinventando?

El flamenco es mi raíz, lo primero que aprendí a cantar con mi abuelo mientras él labraba la tierra. Es lo que me enseñó a cantar, y juega un papel importantísimo en mi vida, tanto que es crucial. Pero no siento que lo esté reinventando; más bien siento que me reinventa él a mí. Para mí es lo que me acompaña, cante el estilo de música que cante.

Tras Sanación, ¿sentiste necesidad de explorar, acercarte a nuevos géneros, salir y probar cosas nuevas?

Lo que sentí fue una necesidad muy grande de celebrar la vida, por eso Ultrabelleza, porque en realidad estoy celebrando la diversidad del mundo que me rodea.

¿Cuándo? Hoy, 20.00 horas ¿Dónde? Teatro Circo, Murcia ¿Precio? 25/32 euros

Tu música fusiona tradición y modernidad de una manera muy personal. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre estos dos mundos?

No busco el equilibrio entre modernidad y tradición, simplemente intento reflejar mis emociones por medio de las herramientas musicales que tengo a mi alrededor. El flamenco es mi base, pero a la hora de elegir colores, instrumentos y arreglos, no me limito en cuanto al estilo, sino que pongo los diferentes estilos al servicio de la emoción, para que la canción salga lo más fiel posible a lo que siento.

Parece que con Bien de amores vuelves a las raíces. La podrías haber incluido en el disco. ¿Sientes esa necesidad de volver a menudo?

No es que haya sentido la necesidad, es que mis raíces siempre están en mí, no es que vayan y vengan, sino que son perpetuas, están para siempre dentro de mí. Cuando quiero las hago más evidentes, y cuando no quiero, pues no.

Te consideras feminista y defensora de lo público. ¿El flamenco es machista, o es el sistema?

Por supuesto que me considero feminista y defensora de lo público. Queda bastante latente en todas mis canciones, entre ellas, Superpoder: «Por si te dijeron que no podías, por culpa del dinero y su tiranía, pa los barrios obreros, pa mis Malvinas [que es mi barrio], puedes hacer lo que tú quieras, bendita tu vida». Todo el mundo merece igualdad de oportunidades, por eso soy feminista y defensora de lo público, una cosa sin la otra no tiene sentido. Y el flamenco no es machista o feminista. Tenemos una sociedad sumamente machista. Solo hay que encender la tele cualquier día y ver que, desgraciadamente, de las primeras noticias que encontramos es que una mujer ha sido asesinada por su marido o su pareja.

¿A propósito de esa canción, ¿cuál es tu superpoder?

La canción habla precisamente de la sensibilidad, que es un superpoder. Yo creo que es el mío. Muchas veces he creído que mi sensibilidad era mi talón de Aquiles porque me hacía débil respecto a los demás, pero con el paso de los años he descubierto que es mi superpoder, porque es la responsable de que yo pueda vivir de hacer música y de que yo me pueda subir a un escenario y transmitir cosas preciosas a los demás y sentirme bien hacerlo. Ojalá tuviéramos todos un mundo más sensible, y la capacidad de sentir cosas bellas, y de ponernos en el lugar de los demás. El mundo sería bastante más bonito. Creo que mi superpoder es la sensibilidad, sí.

No has rehuido posicionamientos políticos o sociales, por ejemplo con Te espera el mar (sobre el drama migratorio). ¿Sientes que los artistas tienen esa responsabilidad social? ¿Crees en el activismo desde la música?

A menudo tengo posicionamiento político porque creo que es necesario como persona que vive en este mundo, no solo como artista. No creo que todos los artistas tengan que tener un posicionamiento político, pero sí que el arte mueve el mundo, y que puede hacer del mundo algo mejor. Por eso a mí me gusta muchísimo visibilizar los problemas sociales que hay en mi momento histórico, para, a partir de ahí, visibilizar el problema y poder buscar una solución conjunta, y sensibilizar al ser humano a partir de ahí. El activismo desde la música es posible porque la música puede cambiar el mundo; a mí me cambió la vida. ¿Por qué no va a hacer mejor la vida de los demás?

¿Qué significó para ti ganar el Goya?

Para mí, ganar el Goya significó algo bonito, bonito, bonito, pero también creo que ningún premio se equipara a que alguien te diga que con tu canción ha conseguido sentirse mejor, reflexionar, porque al final le has acompañado en un momento importante de su vida mediante tus canciones. Ese es el verdadero sentido de los premios en la música y el cine, el verdadero sentido del arte en realidad.

Tu estética visual es muy cuidada y poderosa. ¿Cómo se relaciona la imagen con tu música?

La imagen es un anexo más de la música. Para crear un imaginario, una se sirve tanto de poesía como de moda o cine. Me gustaría hacer videoclips mucho más largos y piezas audiovisuales mucho más grandes, porque al final intento reflejar un mundo que solo existe en mi cabeza, y que cada pincelada que os doy es como una ventanita que tenéis para entender de dónde nacen esas canciones. Muchas veces nacen precisamente de imágenes. Creo que lo visual es muy poderoso.

Por el día Mundial del Flamenco, has hecho una versión del tema Puro teatro, popularizado por La Lupe. ¿Que significa ella para ti?

Es una cantante latinoamericana que para mí es una de las divas de la música, sin duda. Su canción Puro teatro me ha acompañado muchísimo a mí, sobre todo en épocas de desamores. Cuando te subes a un escenario con ganas de llorar el final acaba sonándote. Al final tu relación con el público es como la visión de un reflejo, como la de esa canción que hay en Ultrabelleza, y cuando escucho clásicos como Puro teatro siento que me reflejo muchísimo en algo que alguien creó hace muchos años, y eso me hace muy feliz, porque siento que alguien dentro de varios años puede sentirse reflejado también en las canciones que estoy haciendo yo ahora. ¡Uf! ¡Esa sensación es maravillosa!

La fe y la religión están presentes en algunas de tus letras. ¿Cómo es tu relación con la espiritualidad?

Es un poco especial; lo hago a mi manera. Para mí, Dios no tiene género, no tiene normas, mandamientos ni condiciones; es una luz a llevamos dentro, que nosotros decidimos si brilla para iluminar o brilla para quemar o nos quema por dentro a nosotros mismos. Esa luz la tenemos que domar, ya que siempre nos acompaña. Así que tengo una forma un poco personal de creer en Dios.

¿Tienes una conexión emocional con la versión que has hecho de Pena, penita, pena?

Es una versión que yo aprendí cuando era muy pequeña. Mientras mi abuelo labraba la tierra me enseñó esta canción. Cantarla en el escenario para mí es un placer inmenso, porque me conecta directamente con él, y con esa época andando descalza por el campo, acompañando a mi abuelo en sus labores de la tierra. Me eleva mucho esa canción, me hace muy feliz cantarla.