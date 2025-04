La expresión simbólica de los mitos

Según se desprende de los Upanishad, el aforismo ‘tú eres eso’ sugiere que la separación entre el individuo y lo divino es una ilusión, que somos los humanos parte de la esencia universal. Este dictamen es entendido por Joseph Campbell como un mensaje de compasión y como una invitación para comprender el lenguaje metafórico a través del cual se expresan las religiones y los mitos. Para Campbell la mitad de la gente cree que los mitos son metáforas, mientras que la otra mitad sostiene que hay que tomarlos al pie de la letra. Sin embargo, nuestro autor tiene la certeza de que en su carácter metafórico anida su verdadera fuerza. Es a través de la metáfora la única manera que tenemos para acceder a lo transcendental, abandonando la literalidad que empobrece el mensaje de los mitos.

Joseph Campbell demuestra en la serie de ensayos y conferencias que componen Tú eres eso su enorme erudición. Analiza diversos mitos religiosos y traza su genealogía, mostrando cómo han sido trasmitidos (y repetidos) de una civilización a otra, de una religión a otra. Desde los mitos incluidos en el Génesis (el Diluvio o la expulsión del Paraíso), pasando por la figura de Abraham. Hasta llegar a los incluidos en el Nuevo Testamento: el nacimiento virginal, La última cena, la crucifixión o el fin del mundo.

Campbell muestra cómo algunos de los ritmos humanos y los ritmos cosmológicos coinciden. Según el estadounidense, los mitos y los ritos sirven, entre otras cosas, para enseñarnos esta coincidencia y ayudarnos a vivir en armonía con el Universo. Pero los misterios del Universo son imposibles de entender por el intelecto humano, tan solo los intuimos. Por eso es a través de un lenguaje metafórico, que trasciende el habla y el raciocinio humanos, cómo expresamos los mitos e ideas religiosas. En este sentido hay que entender los símbolos: desde Dios, quizá el mayor de ellos, hasta la muerte y resurrección de Jesús. Si tratamos de reducir a un hecho factual conceptos como la Tierra Prometida o la Venida del Reino de los Cielos corremos el peligro de perder su verdadera esencia. Por eso, Campbell recomienda leer la Biblia en clave espiritual y no histórica. Porque en ella, como en cualquier libro religioso, residen misterios y no hechos; símbolos profundos y no ideas referidas a nuestro mundo sensible.

Este libro, a pesar de su brevedad, explora de manera profunda y detallada el significado de los mitos, y subraya su valor con una gran inteligencia y rigor. Con un enfoque filosófico hondo logra el autor enfatizar la dimensión espiritual de los mitos, y todo ello respaldado por una erudición considerable y un vasto conocimiento en historia y antropología.

