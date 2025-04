El Costera Sur Festival celebra en Los Garres su primera edición

El Costera Sur Festival nace apostando por las bandas independientes más punteras y llamativas de la escena alternativa nacional y regional; una jornada (sábado 5 de abril, con acceso libre hasta completar aforo) repleta de música en vivo desde las 12:30 hasta la madrugada, con más de diez conciertos, y sesiones de DJ.

El interesante programa incluye al dúo madrileño Agosto (sonido melancólico y evocador con referencias emo y alt rock de los 90s), los valencianos Podenco (una vuelta de tuerca al post punk y la electrónica valenciana), los también valencianos Bernal (math-rock con influencias de Los Planetas o Calavento y un punto inocente y soñador), destellos* ( gritos y protestas ante situaciones límite de la vida murciana); Me Acuerdo de Todo ( murcianos con letras cargadas de sentimientos y nostalgia), el cuarteto femenino Las Wonder (enérgico directo, rock como principal protagonista; reivindicativas y a la vez reflexivas); Matt Carpio (proyecto murciano de inconfundible estilo, dentro de un género que ellos han denominado “chachipop”: pop tradicional fusionado con sonidos indie y pop-punk), Última Cena (desde los suburbios de Murcia, anclados en el post punk más underground), Ángel Calvo y los Trenes de Larga Distancia (con su Teoría Unificada del Todo), los barceloneses Hummm (Midwest, math rock, algo de Indie y un toque de Screamo), Marcelo Criminal (no para de girar presentando su nuevo disco, ''La Última Casa de Apuestas'': una ojeada lo-fi al mundo, entre la angustia, la perplejidad y la ternura), y los DJs Velódromo y Verde Columbares.

La Plaza de la Iglesia de San José (Los Garres) es la ubicación principal del Costera Sur Festival 2025, que se perfila como cita imprescindible para los amantes de la música independiente, ofreciendo una plataforma para descubrir nuevos talentos en un entorno único y accesible.