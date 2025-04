Bernard Van Rossum Quartet, jazz evocativo y con solidez rítmica

El saxofonista (soprano y tenor), compositor y arreglista hispanoneerlandés Bernard van Rossum viene a Jazzazza encabezando un cuarteto que toca composiciones propias; música evocativa, paisajística, lírica, melodiosa y con solidez rítmica. Le acompañan los catalanes Roger Mas (piano), Joan Comaposada (contrabajo) y Joan Terol (batería). La formación ha publicado el disco “Trampoline” (Zennez Records).

Van Rossum ha recibido especial reconocimiento por su BvR Flamenco Big Band, con la que ha publicado 3 discos y ha ganado premios como el Meerjazz International Jazz Competition (2014) y el Keep a Eye on Jazz Records (2015). Además ha colaborado con Carles Benavent, Antonio Serrano o David de Jacoba. Según el prestigioso digital All About Jazz, sus arreglos y “atractivas composiciones” transmiten “agudeza y autenticidad”.

También es arreglista de otras formaciones (Nederlands Blazers Ensemble, Ricciotti Ensemble...); ha tocado en proyectos como los quintetos del sudafricano Vuma Levin y del británico Sam Newbould, o el Vernon Chatlein group, y ha participado en varias ediciones del Amsterdam Arrangers Project, donde sus arreglos fueron seleccionados para la Jazz Orchestra of the Concertgebouw.

Tras estudiar en Barcelona (Taller de Musics/Liceu) y Estados Unidos (UNT), obtuvo una licenciatura y un máster de jazz en el Conservatorio de Amsterdam. Ha actuado en festivales y clubs de todo el mundo (North Sea Jazz, Jazz San Javier, Bienal de Flamenco, Eurojazz México, Capetown y Grahamstown en Sudáfrica, Ubud Jazz Festival en Indonesia)...). Recientemente, la biblioteca iJazzMusic.com, con sede en USA , solicitó su repertorio de big band.

El jazz es el hilo conductor en el moderno proyecto de Van Rossum, con influencias variadas: grooves de Nueva Orleans, folklore brasileño, palos flamencos... Vigor, sensibilidad e interacción a partir de composiciones originales.

Viernes, 4 de abril. Jazzazza 22:00 horas. De mesa 25 € / General de pie 15 €