Cinco proyectos de la Región entre los nominados de los premios de la Academia de la Música

La segunda edición de los premios de la Academia de la Música volverán a contar con representación murciana. Si el año pasado los cartageneros Arde Bogotá fueron los grandes vencedores de la noche con seis galardones -entre ellos algunos de los más importantes, como los de Mejor Canción, Álbum y Artista del Año-, en esta ocasión las opciones se reparten entre Viva Suecia, Muerdo, Kuve, Malva y, de nuevo, el cuarteto de la ciudad portuaria.

Y es que Antonio García y compañía son candidatos a Mejor Gira por la recta final de conciertos de Cowboys de la A3, en la que se incluyó su cita doble en el Palacio de los Deportes de la Región de Murcia. Además, Carlos Raya -muy vinculado también a Tarque- figura entre los candidatos a Productor del Año por su trabajo con La Torre Picasso.

El resto de nominados

Por otro lado, tres de nuestros artistas aspiran a terminar entre los ganadores de las distintas categorías de Mejor Canción, demostrando lo ecléctico de la propuesta regional. Viva Suecia y su sencillo La orilla figuran entre los candidatos en Pop-Rock, junto a La La Love You (El hombre del tiempo), Depedro (La gloria), Alberto & García con Kevin Johansen (La herida), Break the Senses (Leaks and Creaks) y Vetusta Morla (Puentes), mientras que Kuve sueña ya con imponerse en la de Pop, a secas, con Loca Xti, el tema que la pudo llevar a Eurovisión. Aunque no lo tendrá fácil, ya que sus rivales son Samuraï (En los espejos), Amaia (Tengo un pensamiento), Amaral (Ahí estás) y Alejandro Sanz (Palmeras en el jardín).

El tercer murciano nominado a Mejor Canción -molinense, para más señas- es Muerdo, en el apartado de Música Alternativa. En concreto, Pascual Cantero -su nombre real- está nominado junto a Eliades Ochoa por Sinvergüenza, mientras que Emilia y Pablo lo están por Alma vieja; Maria Arnal, por Negro infinito (feat. Ángela Molina); La Plazuela, por Rumba de los bajos, y Los Vinagres, por Sabrosura. Además, Muerdo es candidato también a Mejor Álbum de esta modalidad por su último trabajo, al que da nombre, precisamente, la canción que ha destacado el jurado, Sinvergüenza (2024).

Por último, el joven Malva se ha colado entre los aspirantes al premio al mejor disco de Pop-Rock con Contenido sensible (2024). Junto a él figuran Cariño, con Tanto por hacer; Depedro, con Un lugar perfecto; Vega, con Ignis, y 84, con Bonita resaca. Si él o alguno de sus compañeros se hace con los galardones a los que están nominados lo sabremos el próximo mes de mayo, cuando tenga lugar la gala (aún sin fecha definitiva).