"A la hora de crear, la música me provoca lo mismo que a Remy de ‘Ratatouille’ probar un sabor nuevo"

Los protagonistas de los lienzos de Irene Barba Ros, ganadora del II Premio de Producción e Investigación Artística de la UMU, no son nadie. Son de la calle –como reza el título de su premiado proyecto: M.D.L.R. (Mec de la Rue, ‘chico de la calle’)– y esa, por sí misma, es la identidad y estética que legitiman los jóvenes para crear «una bandera, una fuerza colectiva, un sentimiento de pertenencia». Ella, movida muchas veces por el anhelo de pintar algo antes de saber por qué –«Si me pica, primero me rasco con rayajos»– también lo hace.

¿Qué tal, Irene? Ya hace un tiempo que supo que había ganado el premio y la exposición se inauguró a finales de febrero. Cuénteme, ¿qué sintió al verla montada?

Mira, el día del montaje me faltaba todavía transportar uno de los cuadros (igual de grande que yo) y no me quedó otra que taparlo y pasearlo por el tranvía y media Murcia hasta llegar a la Merced con la lengua fuera y agujetas en los brazos. Allí me esperaba una maravilla de profesionales con los que, tras toda una mañana de trabajo, finalmente convertimos en realidad esta exposición. Y, al verla montada, pues... piensas en toda esa dedicación, desde el boceto ‘guarro’ hasta la delicadeza a la hora de enmarcar o colgar una obra, y en los tiempos tan necesarios en cada proceso, pero sentí que todo había merecido la pena. Además, tenía miedo de que un espacio así de grande terminase por engullir las piezas, pero ese temor se esfumó cuando salí y volví a entrar una vez todo listo.

Y, haciendo memoria, ¿cómo recibió la noticia del premio? ¿Se veía con posibilidades?

Recuerdo que estaba en casa de unos amigos y recibí una llamada. Pensé: «A ver en qué lío me habré metido para que me estén llamando un día de verano en relación con la universidad...». Lo cogí y era el coordinador de Cultura, Paco Caballero, dándome la enhorabuena por haber sido escogida. Y, en cuanto a las posibilidades…, bueno, cualquiera que presenta su proyecto, en principio, lo hace porque cree en su valor; de lo contrario, difícilmente lo presentaría.

Lo pregunto, además, porque el jurado seleccionó su propuesta por unanimidad. ¿Qué significa para usted esta apuesta por su trabajo?

Después de enviar la propuesta solo cabía esperar que el jurado compartiera y apostara por mi visión (o no). Por tanto, haber sido escogida significa que mis preocupaciones y necesidades como creadora no están desconectadas de la realidad, sino que tienen sentido para profesionales y teóricos con una marcada trayectoria en el ámbito artístico. En resumidas cuentas, significa que este concepto en concreto, M.D.L.R., ha conseguido estar amparado bajo el Art World del que forma parte este jurado. Esta era y es una de las metas del proyecto.

Antes de entrar en las obras en sí, en su concepto, quiero preguntar también qué supone para usted, como artista, esta ayuda para la producción. ¿En qué se traduce a la hora de crear?

Saber que recibiría un impulso económico me hubiera proporcionado una cierta tranquilidad a la hora de realizar los desembolsos que implica un proyecto como este. Sin embargo, recibí la ayuda una vez terminada la obra. Estaría bien que en próximas convocatorias dieran por lo menos un porcentaje del importe al comienzo, para hacer frente a los gastos de la producción sin preocupaciones o limitaciones personales, y así, efectivamente, traducirse en una mayor calidad y libertad a la hora de crear y trabajar.

Dos jóvenes pintan entre las obras de Irene Barba. / L. O.

Es la primera vez que esta obra se expone; la hizo, de hecho, para el concurso, ¿no? Así que, cuénteme, ¿por qué creyó que era el trabajo adecuado para participar en la convocatoria de la UMU?

Bueno, no exactamente. La idea del proyecto en sí la venía rumiando desde Bachillerato, y mira que han pasado años... Pero fueron surgiendo otras ideas, otros pensamientos y trabajos que, por lo que fuera, sacaban del foco a este proyecto. Sin embargo, cuando supe de la convocatoria de este premio pensé que sería factible presentar algo que hablara de la cultura juvenil, en un espacio tan joven como es una universidad, realizado además por alguien joven.

Pues, en ese caso, ¿cómo surge M.D.L.R.? ¿Qué le lleva a desarrollar esta propuesta?

El día a día, querer entender lo que se ve y lo que se vive. M.D.L.R. surgió con flashes repentinos: un meme, comentarios random de críos adolescentes, de personas mayores, escuchando música, etc. El término aparecía así, no sabía ni lo que significaba, pero estaba presente. Hasta que comprendí que este acrónimo era el nexo que unía todas las ideas que surgían sin una coherencia consciente. Una vez agrupadas bajo esta nación fue cuando indagué más sobre el mundo Mec de la Rue.

Esa idea, Mec de la Rue, tiene que ver con los conceptos de apropiación y reapropiación (en este caso, de una palabra y un estilo de vida). ¿Cómo muestra eso en sus pinturas, la legitimación de ese término?

En España ya se legitimó, esencialmente gracias al cantante Morad. Su single titulado M.D.L.R. se viralizó, yo creo que por ser un resumen claro de los valores, anhelos y estética de jóvenes de ambientes más humildes y difíciles. Así se crea una bandera, una fuerza colectiva, un sentimiento de pertenencia con un canon propio. Y yo he tratado de plasmar ese mismo canon en estas piezas y en sus protagonistas: las posiciones corporales, las miradas, las bandoleras, las capuchas, el tabaco, el chándal, los patinetes eléctricos, el oro, los cortes de pelo, cómo dialogan entre ellos, etc.

Y, en ese sentido... ¿quiénes son los protagonistas de sus lienzos?

Supongo que son el denominador común de toda la gente a la que observo en la calle. No tienen nombre ni son nadie en particular, más bien son como mis ‘hijos’.

¿De dónde viene el interés por estudiar la representación de los jóvenes en el arte actual? ¿No le gusta la versión que ve de otros artistas o creadores o es que, directamente, no la hay?

Cada momento de la historia ofrece una visión de los jóvenes que le pertenecen. Y ahora mismo me faltaba ver algo que hablase sobre qué se escondía tras el fenómeno M.D.L.R., una de las tantas otras culturas juveniles actuales (como son los cayetanos o los onichan). ¿Se trata de un canon superficial y punto? No, esa apropiación que mencionabas antes pienso que ha ido de la mano de su legitimación. Jóvenes con vidas más cómodas se han topado con todo el aura que les ofrecía el M.D.LR. y han comulgado con ello. El mercado se ha dado cuenta de ello y se ha servido de esta imagen. Pero faltaba que el Art World también lo tuviera en cuenta, más allá de la comercialización y la música.

Retrata a esos personajes mediante siluetas exageradas, colores vivos, volúmenes... Hábleme sobre su estilo. ¿A quién mira? ¿En quién (o en qué) encuentra inspiración, influencia?

Pues, al fin y al cabo, se bebe de todo; no te puedo decir de qué o quién concretamente. Puedo decirte que encuentro inspiración en los abrigos puffer, en las escaleras, en la publicidad, en artistas clásicos… Pero, sobre todo, en la música. La música influye muchísimo en el grafismo. Por ponerte un ejemplo claro, la música a la hora de crear suscita lo mismo que le provoca en Ratatouille a Remy el saborear una fresa y un trozo de queso: diferentes colores, formas y movimientos de líneas sobre el vacío. Por lo menos, lo mismo ocurre en mi caso.

Teniendo este concurso un componente que valora la investigación –un ámbito, quizá, en las sombras del arte–, tengo que preguntarle: ¿qué papel juega en su enfoque artístico?

La investigación la entiendo como un derivado. Ante todo hay un escozor, y si me pica, primero me rasco con rayajos, pensando en formas y colores, y posteriormente con el esfuerzo de encontrar un trasfondo. ¿Por qué me pide el cuerpo dibujar esto?, ¿qué está ocurriendo en la sociedad en la que vivo? Responder a ello ya pertenece a la fase de investigación, lo que aporta una coherencia y nuevas posibilidades. Igual que lo hace, por ejemplo, la participación activa del espectador en esta exposición, pintando las paredes empapeladas con los rotuladores del suelo, conectándose al altavoz, escaneando los QR, etc. Lo que a su vez me lleva a pensar en nuevas herramientas didácticas para hacer reflexionar a los jóvenes acerca de su propia configuración. Bueno, a los jóvenes y a los no tan jóvenes...