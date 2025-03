Hitten: "No hay manera de que nos dejen meternos al estudio, no paran de salirnos conciertos"

Los murcianos Hitten están recorriendo el mundo con su banda heavy. Ahora han dado el salto a Estados Unidos con una gira de veinte conciertos que arrancó a mediados de mes y finaliza el 6 de abril en San Francisco. «¡Cuando Estados Unidos llama, Hitten responde hard & heavy! América, te traemos de vuelta el auténtico sonido hard & heavy que tanto echabas de menos, directo a tu corazón y a tus oídos. ¡No te lo pierdas!», publicaron en sus redes sociales antes de partir.

Su dilatada trayectoria musical les ha llevado a hacer giras por el extranjero y a publicar sus discos hasta en Japón, donde también han llegado a actuar (Spiritual Beast se encarga de la distribución de sus discos en tierras niponas). El quinteto ha ido evolucionando desde un sonido deudor del power americano y el metal europeo a un hard rock excelentemente ejecutado. Su quinto disco, While passion lasts (2023), buscaba un sonido muy concreto, el de aquella época dorada del hard rock, de producciones de bandas como Skid Row, Whitesnake, XYZ, Dokken, Lynch Mob, Fifth Angel…, y fue galardonado como Mejor Álbum del género en los séptimos Premios de la Música de la Región de Murcia.

Doce años después de su debut, se han consolidado como una de las bandas estatales con más proyección internacional, pero ellos siguen su camino ascendente dentro de la vorágine del rock and roll, evolucionando, sorteando obstáculos e insinuando nuevas alegrías. Por ello, nos ponemos en contacto con Hitten en mitad de su gira americana.

Dani Meseguer, guitarra y líder de la banda, nos pone al tanto del momento actual, mientras recorren los States de costa a costa, camino de Atlanta. La llama sagrada del rock todavía arde, los murcianos Hitten portan la antorcha. Disfrutan tocando y siguen siendo los más grandes. Pura energía ‘hard ‘n’ heavy’, que podrá volver a vivirse este año en el Rock Imperium. Se merecen lo mejor.

Menuda gira os estáis marcando por los States. ¿Cómo lo estáis pasando?

Vamos de camino a Orlando, ayer estuvimos en Pensacola. De momento llevamos la mitad de la gira, diez fechas, y todo va bien. Lo estamos pasando muy bien, está siendo una experiencia inolvidable. Es muy curioso conocer las costumbres de aquí en cuanto a los conciertos y la música en vivo. Está todo muy vivo, tienen muchas ganas de música. Lo único ‘malo’ son las distancias de ciudad a ciudad, pero por todo lo demás, muy bien. Llegamos a Los Ángeles, sufrimos un poco de jet-lag, pero después fue todo rodado, y una vez que das el primero, los demás salen solos.

¿Qué tal fue el arranque de la gira en L. A.?

Muy bien. Teníamos un poquito de jet-lag todavía porque aterrizamos el jueves y el viernes ya estábamos tocando; después de dormir tres horas, estábamos todos ya despiertos sin poder dormir más. Fue un poco duro los dos o tres primeros días, la verdad, pero ya estamos habituados y seguimos rodando.

¿Habéis dejado aparcada la dieta mediterránea?

Claramente, sí. Llevamos básicamente diez días comiendo hamburguesas y platos ‘típicos’ de aquí. Echamos de menos unas buenas lentejas y unos buenos guisos.

En la gira abrís para Haunt, la banda liderada por Trevor William Church. ¿Dónde habéis actuado ya, y cómo está siendo la respuesta del público?

En realidad es una gira conjunta de las dos bandas. Ellos han cerrado gran parte de los conciertos, pero estas dos últimas noches estamos terminando nosotros. Hemos actuado ya en bastantes ciudades: Las Vegas, L. A., Austin, San Antonio, Houston... Ayer, Pensacola; hoy hacemos Orlando.

¿Es esta vuestra gira más larga? ¿Cómo surgió? ¿Os da para hacer algo de promo?

La promo es la base de todo esto. Estamos aquí en América, aparte de para hacernos un hueco, para promocionar que la banda también se mueve por aquí, de cara a España y Europa. Es una de las razones. Es la gira más larga que hemos hecho junto a otra que hicimos por Europa, de 23 fechas o así. La gira sale porque nos confirmaron en un festival y, a partir de ahí, se montó un tour. Al final, nos lleva de costa a costa y otra vez a costa, porque volamos desde San Francisco. Hacemos como tres veces todo el recorrido.

¿Cuál es la cita pendiente más especial de la gira, la que más os ilusiona?

Todas por igual, porque es la primera vez que estamos aquí, y no esperamos nada de ninguna ciudad en el sentido de que nadie del grupo ha estado aquí viviendo esto antes. Tenemos ilusión por todos los conciertos. Quizás L. A., por ser lo que es y nuestro destino, fue algo un poco más especial, pero todas las fechas representan lo mismo.

¿Cómo definiríais vuestro sonido actual? ¿Dónde ponéis el acento?

Ahora mismo estamos haciendo un estilo bastante más americano, es algo evidente, así que las miras están aquí puestas desde hace varios discos. Yo diría que desde el anterior, o incluso ya desde el tercer disco, se pueden ver diferentes toques del sonido americano y de bandas como Dokken y del estilo.

¿Creéis que todo crecimiento pasa por salir al extranjero?

Tristemente, creo que nadie es profeta en su tierra, y parece que te valoran más cuando has salido que cuando te quedas en ella. La banda desde el principio siempre ha tenido la mirada puesta en el extranjero, primero en Europa y ahora en América, es algo que siempre hemos tenido presente, siempre hemos querido girar por fuera. Pero es cierto que sí que coges más nombre dentro de tu país cuando haces cosas fuera; no termino de entender el motivo, pero es así. Nosotros no lo hacemos por esto en concreto; nos sale así, porque así está enfocado el trabajo de la banda. Pero nos alegra que también esto nos ayude a crecer por España, y se está notando ya en conciertos como el de Hitten en La Riviera, con más de 2.000 entradas vendidas, el Rock Imperium ya por dos años... Hemos hecho cuatro veces el Leyendas del Rock; la gira de invierno presentando este disco fue un éxito también... Sí que la banda está creciendo en España, y no sé si es por el reconocimiento que tenemos fuera también, pero imagino que damos buenos conciertos en España, que a la gente le gusta... Es un cúmulo de cosas lo que te hace crecer, no solamente salir al extranjero.

¿Cómo organizáis vuestras giras internacionales? ¿Es muy complicado? ¿Es importante un buen sello para salir por el mundo?

Nuestro sello, a día de hoy, solamente nos saca los discos. No hay un apoyo de booking en el sello, es trabajo de banda, de currar, de haber salido mucho y hacer contactos en la carretera, que es como se hacen las cosas, y ya está. Sí que tenemos gente que nos echa una mano, pero básicamente somos equipo los cinco. Y también, evidentemente, la gente que viene a ayudarnos, como nuestros técnicos, nuestros backliners..., pero la logística en general la lleva la banda. Es cada vez más complicado, cada vez somos más mayores y tenemos más responsabilidades, lo que pasa es que nos gusta y vivimos por esto, hasta que el cuerpo aguante, y más como están las cosas hoy día, que cada vez hay menos salas; y las que hay, por lo menos en España, cada vez son más caras... Es difícil compaginar todo, la vida personal de cada uno con la música, pero al final también es lo que nosotros queremos, lo que nos gusta, y no podemos vivir sin esto; hemos creado nuestra vida alrededor de esto, que no es algo que nos cueste. Sí es complicado, pero da gusto, y lo hacemos con todo el cariño desde el primer disco.

Hoy las bandas viven del directo, pero vosotros todavía grabáis discos. ¿Romanticismo, visionarios?

¿Quién vive del directo? Posiblemente bandas del indie sí vivan del directo; de bandas de rock, tal y como yo conozco el rock, creo que pocas... Si generalizamos un poco más, puede que sí. La razón que tenemos nosotros para salir a la calle a tocar es presentar nuestro nuevo disco. No queremos pasar de grabar discos. Eso de: «Saco un single y me voy un mes de gira» no lo terminamos de entender, no lo concebimos así. No hemos inventado nuevas reglas, seguimos haciendo las cosas como hace cuarenta años. De hecho, estamos pensando que nos tenemos que meter al estudio a grabar el siguiente disco, pero es que no paran de salir conciertos; llevamos ya dos años presentando este último álbum, y no hay manera de que nos dejen meternos al estudio, pero que siga así, la verdad.

¿Qué contiene While passion lasts, aparte de mucha energía encerrada en sus surcos?

A mi parecer es un disco muy completo. Estamos superorgullosos del sonido que hemos conseguido, porque fue un trabajo de investigación bastante denso sobre cómo queríamos sonar. Hubo varias mezclas, varios masters..., hasta que dimos en la tecla, y, sobre todo, mucho trabajo de composición, de arreglar partes... Y, por lo que veo, está funcionando muy bien entre el público, tiene estribillos que la gente canta. Creo que tiene sentido que la banda siga por ahí para el próximo álbum, y es lo que vamos a intentar.

While passion lasts fue elegido Mejor Álbum de Hardcore, Metal o Punk-Rock 2024 en los premios de la música murciana. A la vuelta de esta gira actuaréis en el Rock Imperium. ¿Estáis en vuestro mejor momento?

Sin duda es un momento muy bueno para el grupo; estamos haciendo un montón de cosas. Me quedó un buen sabor con la gira española tocando en las ciudades más importantes; también hicimos festivales en España y Europa, ahora los Estados Unidos... ¿Qué más se puede pedir? La banda está ahora mismo bright, por así decirlo. Ojalá que dure mucho más.

¿Estáis viviendo una nueva etapa? ¿Cuál es el aquí/ahora de Hitten? ¿Qué tenéis en la agenda?

Nueva etapa en cuanto a conseguir más cosas, tocar en plazas importantes..., y muchas cosas que aún no están anunciadas, pero que son muy buenas para el grupo; en ese aspecto sí es una nueva etapa, pero en cuanto a formación y esas cosas, llevamos así unos años. El aquí/ahora de Hitten es que nos quedan algo más de cuatro horas para llegar a Orlando, montar el escenario en tiempo récord, chequeo, tocar, dormir, seguir rumbo a Atlanta y componer un álbum para poder girar el año que viene otra vez, y seguir dando caña.