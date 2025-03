Miriam Alegría: "Escribo desde el barro, desde la herida, pero también desde la esperanza"

«Se suponía que por venir de un entorno desestructurado no llegaría a nada en la vida, y aquí estamos; que porque me echaron de la ESO nunca sería buena estudiante, y sin embargo tengo carrera, mil títulos y hasta un máster», señala Miriam Alegría. La influencer murciana –con más de un millón de seguidores entre Instagram y TikTok– se autorreivindica en esta entrevista y en el libro que publica el próximo día 3, El poder de verte bien (Montena, 2025). Pero es que eso es parte de lo que enseña en esta «guía para aprender a mirarte bonito y brillar».

¿Cómo está, Miriam? Se le nota emocionada e ilusionada con todo lo que le está pasando este año...

Pues estoy que no me lo creo. Ilusionada, nerviosa, feliz… y muy agradecida. Se me están juntando las buenas noticias estas semanas, y estoy en una nube después de tanto tiempo trabajando en estos proyectos. Por un lado, este libro es mucho más que eso, que un proyecto; es una parte de mi ‘misión de vida’: dejar una huella bonita en la sociedad, especialmente en las mujeres, ayudándolas a brillar un poquito más. Compartirlo con todas las personas que me acompañan desde hace años en redes es un sueño hecho realidad. Y, por otro lado, la maternidad, que creo que es el reto de mi vida. Llevábamos mucho tiempo intentando ser padres, con diferentes tratamientos, y, si todo va bien, en octubre seremos uno más.

El libro sale el día 3, pero justo veía en Instagram que está llegando ahora a los primeros privilegiados. ¿Nerviosa con la recepción?

¡Muchísimo! Es como si les estuvieran llegando pedacitos de mi alma. Son mis historias, mis heridas, mis aprendizajes…, y ver que ya lo tienen entre las manos me emociona y me asusta a partes iguales. Pero estoy recibiendo mensajes tan bonitos que se me saltan las lágrimas. Es más, algunas influencers compañeras me han enviado vídeos llorando ellas porque los primeros capítulos son un poco durillos..., pero me emociona muchísimo que empaticen tanto con mi historia; siento que va a conectar de verdad.

¿Cómo se siente eso de tener un trabajo suyo en librerías? Y en las librerías de toda España, además, porque…, claro, sale con Montena, que es de Penguin.

¡Es muy fuerte! Cuando me lo dijeron no me lo creía. Siempre me ha gustado escribir a pesar de ser disléxica; la escritura ha sido para mí como una terapia, y es además la forma en que mejor me expreso si tenemos que ponernos ‘profundas’. Así que me siento muy afortunada por la oportunidad que me ha brindado Penguin. Y superconectada a mi editora, Alba Gort, que no podía evitar llorar conmigo en las revisiones del texto. También estoy muy agradecida a mi repre, Sandra Martín, que es la llave mágica que abre estas puertas tan chulas. En fin, que estoy deseando ir a las tiendas y ver mi libro en las estanterías; creo que lloraré de la emoción, sobre todo porque estoy segura de que esta guía va a ayudar a muchas personas a vivir en paz con ellas mismas.

Nueva colaboradora de La Opinión Miriam, le vamos a tener escribiendo en La Opinión. ¿Qué nos puede contar de lo que nos está preparando? ¡Sí, qué ilusión! Voy a tener una sección muy especial en la que semanalmente entrevistaré a creadores de contenido de la Región de Murcia. Quiero darles visibilidad desde un enfoque natural, inspirador y cercano. La sección se llamará En mi pantalla, y ahí os compartiré a mis creadores favoritos. ¡Hay mucho talento en nuestra Región!

Fue un encargo, ¿no? Fueron a usted a proponerle escribir el libro.

Realmente, ellas me contactaron en principio para hacer un libro de fotografía en redes sociales, pero, aunque me encanta el tema, me parecía un poco... superficial. Escribir un libro conlleva muchísimo tiempo y trabajo, y si hacía ese esfuerzo quería que fuese para cambiar un poquito la visión de los lectores. Así que tuve que convencerles; también porque soy consciente de que no es fácil escribir de estas cosas. Pero ya con el primer borrador me dieron un ‘sí’ rotundo.

¿Y qué tal el proceso? Porque es su primer libro y, aunque seguro que ahora siente que ha merecido la pena, no dudo de que habrá habido momentos duros…

Buf… Ha sido precioso, pero me ha removido mucho. Hubo días en los que escribía llorando, porque revivía momentos muy duros de mi infancia, de mi adolescencia, hablaba de mis inseguridades... Pero también ha sido muy liberador; como cerrar ciclos, podría decir. Así que sí, ha merecido la pena cada palabra escrita. Y eso que he tenido que volver a bajar a las sombras que dejé atrás hace tiempo, pero también ha sido bonito recordar los momentos que me cambiaron la vida para bien. Me sentí muy insegura al principio, por supuesto –porque nunca había escrito un libro–, pero yo soy de las de: «Lo hacemos, y ya vemos».

Me decía que quería, de algún modo, ayudar a sus posibles lectores, pero también reconoce que El poder de verte bien le ha ayudado a sanar a usted misma.

Totalmente. Este libro ha sido una terapia. He entendido muchas cosas, me he perdonado a mí misma por otras tantas y he conseguido abrazar más si cabe a mi niña interior. Ahora me miro mejor y, haciendo introspección, recordando todas las dificultades a las que me he enfrentado, me digo: «¡Qué máquina eres, pijo!» [Ríe]. Escribir este libro ha sido como abrazar a todas las versiones de mí misma.

Por cierto, ¿qué relación tiene con lo que definimos como libros de ‘desarrollo personal’?

Me encanta formar parte de este grupo de locos [Ríe]. Yo siempre he leído sobre crecimiento personal –¡los tengo todos!–, pero es que son muchos los libros que me han ayudado a ser quien soy hoy. Sé que el género ‘autoayuda’ carga con muchos prejuicios, pero qué maravilla tener un libro con herramientas para reconstruirnos, ¿no?

¿Y cuál es su aporte al género?

Creo que lo diferente es que no vengo desde el púlpito de quien lo tiene todo resuelto. Escribo desde la verdad, desde el barro, desde la herida. Pero también desde la esperanza. Se suponía que por venir de un entorno desestructurado no llegaría a nada en la vida, y aquí estamos; que porque me echaron de la ESO nunca sería buena estudiante, y sin embargo tengo carrera, mil títulos y hasta un máster. Y, por otro lado, recojo en un solo tomo lo que más me gusta de cada autor que me ha influenciado, lo que mejor me funciona a mí y, además, en un formato práctico, de lectura rápida, con ejercicios, visualizaciones, dinámicas… ¡Para que quien lo lea se sienta acompañada y empoderada!

¿Nos adelanta algún truco de los que ofrece en El poder de verte bien? ¿Algo por lo que empezar?

Sí: empieza por dejar de hablarte mal. Parece fácil, pero muchas llevamos años diciéndonos cosas terribles delante del espejo. En el libro propongo ejercicios de gratitud, de visualización y hasta un diario de autoestima para cambiar ese diálogo interno. Porque cuando aprendes a mirarte bonito, todo cambia. Algo tan sencillo como empezar a verte a ti misma con compasión puede ser un gran paso adelante. Además, la funcionalidad de nuestro cuerpo –y no solo la frivolidad de lo estético– también es importante, porque este es el que nos permite leer, comer rico, soñar, bailar… Es mucho más que una talla o una piel perfecta.

Dedica este libro a «todas las mujeres que fueron niñas invisibles». ¿Quiénes son ellas?

Todas las mujeres que alguna vez se sintieron pequeñas, ignoradas, que tuvieron que crecer solas o que hoy siguen sin verse reflejadas en el mundo que las rodea. Mujeres que han dado mucho y se han dejado a sí mismas para el final. Si me lees, este libro es para ti, que estás cansada de no sentirte suficiente y que ya estás lista para brillar.

¿Qué le gustaría conseguir con El poder de verte bien?

Que quien lo lea sienta que no está sola. Que se mire con más amor, que entienda que es poderosa tal y como es. Y, sobre todo, que recupere la ilusión por vivir su vida desde el amor propio, no desde la culpa ni la exigencia.