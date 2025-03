El efecto Matilda: Victorine Meurent

Del mismo modo que una obra de arte puede elevar la figura del artista hasta alcanzar ese ansiado reconocimiento que haga perdurar su nombre, también sucede el caso contrario: el efecto puede ser totalmente perjudicial y marcarle para la siempre. Y no sólo el olvido se presenta como una posible fatal consecuencia, a veces, cargar con una etiqueta incorrecta es peor que el hecho de ser olvidado. Esto es lo que sucedió con Victorine Meurente, la mujer, la artista y la musa que pasó a la historia como una vulgar prostituta por el hecho de aparecer desnuda en algunas de las obras más conocidas del insigne Édouard Manet.

Se podría decir que su vida transcurrió entre sombras y luces hasta llegar a una oscuridad tal que la anuló no sólo como artista, sino también como persona.

Aunque su nombre se suele asociar a la figura de Manet, Victorine Meurent fue mucho más que una musa, fue una mujer osada en un mundo de hombres que se atrevió a ser más que un simple objeto de inspiración. En sus ojos resplandecía una mezcla de valentía y tristeza, un reflejo de su capacidad para desafiar las convenciones de la época, pero también de las heridas invisibles que esas mismas convenciones le infligieron: la puta del gran pintor impresionista, bailarina y de vida alegre, motivo por el cual tanto su vida como su obra fueron injustamente oscurecidas por el paso del tiempo.

Su vida

Nació en París en 1844, en una época donde las mujeres, especialmente en el mundo del arte, eran relegadas a un segundo plano, pero Victorine no se dejó vencer por estas restricciones y, contra todo pronóstico, consiguió dedicar su vida al arte. Desde muy joven mostró una gran pasión hacia todo lo artístico, seguramente motivada por la actividad artesanal de la familia, pues su padre era bruñidor de bronce. En un momento en el que las mujeres no eran bienvenidas en el medio artístico, comenzó a tomar clases de pintura armada de una gran determinación. Sin embargo, el camino no fue fácil porque, además de los obstáculos sociales, su situación económica siempre fue precaria, a veces hasta rozó la pobreza. Cada pincelada, cada obra que pintaba, parecía enfrentarla a la realidad de ser una mujer en una sociedad que le negaba la posibilidad de ser reconocida como artista.

'Autorretrato' de Victorine Meurent, fechado en 1876. / L. O.

El brillo de su talento se diluía entre la niebla del olvido, y mientras su carrera artística no alcanzaba la fama que sus contemporáneos hombres disfrutaban, su figura era utilizada como una herramienta para alimentar la imaginación masculina, relegándola al papel de musa, de mujer deseada, y no de creadora. Para pagar sus clases de pintura nocturnas en la Academia Julián trabajó como modelo de muchos pintores como Alfred Stevens, Degas, Norbert Goeneutte, Étienne Leroy, Toulouse Lautrec y Norbert Goeneutte, entre otros impresionistas. En las obras más famosas de Manet, Victorine aparece no solo como una mujer desnuda, sino como una figura que desafía las normas de su tiempo. En Olympia, su mirada directa al espectador, fuerte y sin vergüenza, es una revolución por sí misma.

La modelo que posó para Édouard no era una musa sumisa ni una figura idealizada, era una mujer que afirmaba su espacio, su cuerpo y su ser. Esta imagen, que causó un gran escándalo en su época, es ahora vista como un acto de valentía, un grito silencioso de libertad. En esos momentos, el lienzo dejó de ser solo un campo de representación para convertirse en un espacio donde ella tomaba el control de su propia historia.

En 1876, tras dejar su faceta de modelo para dedicarse exclusivamente a su arte, es seleccionada para exponer en el Salón de París, al tiempo que Manet es rechazado por el mismo jurado.

'Le Briquet', de Victorine Meurent. / L. O.

Pero la vida de Victorine Meurent no fue solo la de una musa revolucionaria. Su vida real fue dura, marcada por la pobreza, la lucha y el olvido. A pesar de ser la figura central en las obras de muchos pintores, sus propios trabajos no lograron alcanzar el reconocimiento que su imagen como modelo le otorgaba. Victorine siguió pintando, pero su arte nunca fue aclamado de la misma manera. En las sombras de su vida privada se escondían las huellas de la frustración de una artista que sabía que su talento no recibía el lugar que le correspondía, pero nunca se rindió, siguió adelante, pintando, resistiendo, reafirmando su derecho a existir como artista, aunque el mundo se empeñara en ignorarla. Sólo dejó de pintar al final de su vida, al lesionarse un dedo de la mano derecha.

Reconocimiento

Hoy conseguimos verla de una manera más global, no sólo como la musa de un pintor prestigioso, sino también como una mujer que rompió barreras en un contexto hostil e injusto, pero que siempre reivindicó su lugar como creadora. La próxima vez que admiréis las célebres pinturas de Manet recordad el nombre de aquella mujer desnuda de tez blanca, Victorine Meurent, una artista cuyas obras reflejan la complejidad de un espíritu luchador que no se dejó reducir a una simple imagen. El redescubrimiento de su legado es, sin duda, un acto de justicia, por fin su obra empieza a recibir la atención que le corresponde, porque no sólo fue musa, también fue una creadora excepcional que agotó cada minuto de su vida por demostrarlo.

'Jup', de Victorine Meurent. / L. O.

Lamentablemente, pocas obras atribuidas o firmadas han quedado como testigo de su arte, apenas cinco pinturas formadas por un autorretrato, la joven de las ramas, un niño comiendo pan y la imagen de un perro –los últimos veinte años se dedicó a pintar animales para poder sobrevivir– y en 2023 una escena morisca fue descubierta en una conocida casa de subastas. Quizás el futuro nos sorprenda con alguna otra obra que ayude a dibujar de manera más completa la vida de la artista francesa que puso el rostro a la Belle Époque. Curiosamente, y a pesar de que siempre se ha contado que era prostituta, Virctorine Meurent nunca se casó y pasó el último tramo de su vida viviendo en Colombes con otra mujer, Marie Dufour.