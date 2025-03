"Mari Trini puso su popularidad al servicio de la libertad y la justicia social"

Yo no soy esa, un himno feminista que ha traspasado las barreras generacionales, titula ahora el libro biográfico Yo no soy esa que tú te imaginas. Mari Trini, una memoria sentimental. Su autor es el periodista Miguel Fernández (Granada, 1962), que a lo largo de esta entrevista detalla algunos de los momentos más importantes de la vida de la cantante murciana, así como su legado y sus contribuciones a causas sociales, como la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Han pasado más de 30 años, ¿cree que las canciones de Mari Trini siguen estando de actualidad?

No solo lo creo, sino que la actualidad lo demuestra. Solamente el año pasado se estrenaron dos o tres películas en cuya banda sonora aparecía Yo no soy esa, del último disco recopilatorio, editado simultáneamente al libro. Hemos descubierto temas inéditos que no se habían publicado nunca, como Desamor o la versión libre de censura de Ayer. Esto es una prueba más de su vigencia, el tener toda su obra digitalizada.

¿De dónde surge su obsesión con la cantante?

Un compañero de colegio me animó a escuchar a una cantante que yo no conocía, y al escucharla sintonizó con mi estado emocional de adolescente, de leer a Luca de Tena, de haber visto Love story (1970)... Esa sentimentalidad de Mari Trini hizo mella en mi carácter adolescente y me llevó no solo a seguirla, sino a veces, incluso, a perseguirla. Después de conseguir su teléfono, llamaba muchas veces a su casa para saber de ella, compraba todos sus discos, etc.

¿Tuvo contacto directo con sus allegados para este libro?

He hablado con casi 200 personas para realizar este libro, gente muy próxima a Mari Trini, desde músicos que trabajaron con ella, gente con quien tuvo un trato personal y, por supuesto, sus hermanos, Paco, Miriam y Gonzalo, que tuvieron una actitud muy colaborativa sin líneas rojas para adentrarme en el personaje. Mari Trini sufrió un olvido injusto e inexplicable.

¿Conoce alguna anécdota de Mari Trini? Por ejemplo, su hermana comentó que compuso la canción Amores en un cuarto de baño.

Así fue; la inspiración, a veces, llega a los artistas en momentos de la vida cotidiana. Ella quiso consolar a su hermana y escribió esta canción que ha sido un faro sentimental para varias generaciones. Sin embargo, más que lo anecdótico, lo que más me llamó la atención de Mari Trini es su comunicación permanente con el público.

Fue portada de Interviú, ¿cree que fue por las presiones por su imagen pública o lo hizo porque quiso?

Mari Trini, en 1974, estaba harta de la leyenda que habían creado en torno a ella: que si era fea, que si tenía la boca torcida, que si le faltaba una pierna... Ella decide libre y voluntariamente concertar con Interviú una sesión fotográfica, que, por supuesto, cobra.

¿Cómo conoció Mari Trini a su asistenta y posterior compañera de vida, Claudette?

Claudette regentaba un restaurante de moda en Madrid al que acudía a cenar algunas noches el rey emérito, y allí ella acudió con su hermana y un grupo de amigos. De hecho, fue su hermana la que observó algo especial entre ella y la señora que la atendía. Al final se fueron a vivir juntas, pero Claudette estaba casada y tenía un hijo, y era 13 años mayor que Mari Trini. Aunque vivieron en completa normalidad. Claudette falleció en Murcia en 2022.

En muchas de sus canciones, Mari Trini se refirió al papel de la mujer y criticó firmemente a la mujer sumisa, reclamando así más independencia y empoderamiento femenino, ¿qué otras reivindicaciones sociales impulsó la cantante, demostrando que, una vez más, estaba adelantada a su época?

En 1972 le censuran una parte de la canción Ayer porque en la tercera parte hace alusión a una relación entre una persona de 40 años y un muchacho más joven, cosa que era un tema casi tabú enla música española. En 1975, comete la osadía de ridiculizar el servicio militar, en vida todavía de Franco, con la canción, El recluta. Había que tener mucho valor para hacer entonces una canción que ironizaba sobre servicio militar... Luego, en 1980 habla abiertamente de relaciones homosexuales al ser derogada la ley de peligrosidad social. Y en 1982 habla de la prostitución del lado de las mujeres. Todo esto es una muestra del compromiso de Mari Trini con la sociedad de su tiempo. Puso su popularidad al servicio de la libertad y la justicia social.

¿Cómo puede ser que con todas las reivindicaciones sociales que impulsó no se conozca más su figura?

Porque la sociedad española tiene una confusión sobre aquellos años del final del franquismo, la Transición y la llegada de la democracia. Este sentimiento de dejar atrás todo lo anterior a estos años afectó a otras personalidades, como periodistas, actores, escritores... Todo lo que había tenido éxito en los años anteriores, con contadas excepciones, quedó archivado.

¿Cuál de todas las canciones de la artista es la que mejor la define?

Yo creo que Yo no soy esa. Sigue siendo un himno generacional, un grito presente en manifestaciones, en prisiones, en la calle, en lo festivo y en lo reivindicativo. Yo no soy esa es el grito de una época.