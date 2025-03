Los fans de Harry Potter tienen una cita en el Cuartel de Artillería de Murcia

Aunque han pasado ya catorce años desde el lanzamiento de la última película de la saga -de la principal-, Harry Potter sigue siendo un fenómeno de masas, y los responsables del Manga Experience de Murcia lo saben. Por eso, este año, el universo de J. K. Rowling y el joven mago -especialmente el cinematográfico- tendrá especial protagonismo en la tercera edición del salón, que tendrá lugar los días 5 y 6 de abril en el Cuartel de Artillería.

De hecho, entre los invitados más destacados figuran David Carrillo y Eduardo Gutiérrez, quizá desconocidos para el gran público por sus nombres, pero no por sus voces. Con una larga carrera profesional, ellos son los encargados de doblar al castellano, entre otros personajes, al íntimo amigo del protagonista, Ron Weasley, y al elfo doméstico de Harry Potter y la cámara secreta (2002), Dobby.

Aunque la gran protagonista de esta edición será la actriz inglesa Georgina Leonidas, quien formó parte del elenco de Harry Potter y el misterio del príncipe (2009). En concreto, la intérprete londinense dio vida en el filme a Katie Bell, una cazadora del equipo de quidditch de Gryffindor que centra las miradas cuando toca un collar maldito destinado a Dumbledore.

Tercera edición en año y medio

Además, el Manga Experience ofrecerá a los asistentes "emocionantes clases de hechizos y pociones", tal y como ocurre en el colegio Hogwartz. Así lo anunciaron este lunes durante la presentación del programa sus directores, Tony Fernández y Yolanda Castaño. Estos estuvieron acompañados por la directora general de Juventud, Carmen María Muñoz; por el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y por el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés, quienes evidenciaron el apoyo del Ayuntamiento al proyecto.

El Manga Experience fue presentado este lunes. / L. O.

De hecho, este último, en su intervención, explicó el porqué de su apoyo y el motivo por el cual este evento regresa apenas unos meses después de su última celebración. "Esta iniciativa nació hace un poco más de un año, pero ya ha cosechado grandes éxitos -señaló Avilés-, y es por ello que venimos a presentar una tercera edición en poco más de un año y medio, es porque afortunadamente Manga Experience se ha convertido en una cita ineludible e irremediable para todos aquellos amantes del mundo manga".

Otras actividades

Porque, por supuesto, los fans de Harry Potter no serán los únicos representados. También se pasará por el Cuartel de Artillería José Luis Molina, otro doblador, pero, en este caso, de animes como Attack on Titan, Naruto y One Piece. Además, sus compañeros Mireia López, Álex Moreno, Pablo Chico y Juan Catalá ofrecerán un encuentro en el que compartirán su experiencia trabajando en una de las series más aclamadas del género, Demon Slayer (o Kimetsu no Yaiba).

También habrá conciertos relacionados con el mundo del anime y una zona gamer con torneos de Tekken 8, y hasta un ring para disfrutar de peleas de lucha libre en vivo. Y, como no podía ser de otro modo, los amantes del cosplay tendrán la oportunidad de participar en concursos y pasarelas donde se exhibirán las mejores creaciones.

Entradas ya a la venta

Quienes quieran conocer más, la organización está desvelando las actividades previstas para esta edición en las redes sociales del Manga Experience, que contará con un intenso programa que el sábado 5 se desarrollará de 11.00 a 20.30 horas y que el domingo 6 será clausurado a las 19.30 horas. Sea como sea, las entradas para asistir a este encuentro con la cultura otaku y el mundo pop están ya disponibles en la página web entradium.com a un precio de 10,20 euros para la entrada de un solo día y de 15,30 si hablamos del bono de fin de semana.