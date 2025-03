Liñán: arte y genio a través del flamenco

Q ué triste locura», «se va muriendomi dolor», «en un sueño viniste a mi cama», «yo me muero, me muero», «acariciar tu piel bronceada», «tu boca con la mía», «yo andaba navegando por los 30», «quisiera, cariño mío, que nunca me olvidaras», «no lo sabe ni mi brazo ni mi pierna», «sin el amor que tanto deseaba», «yo me muero, me muero».

Estas frases extraídas de las coplas que hilvanaban Muerta de amor podrían perfectamente ser la síntesis del espectáculo, sin embargo, son solo uno de los arbotantes que sustentan la obra.

El pasado sábado, bajo la cúpula del emblemático Mercado de La Unión, tuvimos la enorme suerte de poder naufragar en el universo de Manuel Liñán y su último espectáculo galardonado en la última Bienal de Sevilla como Mejor Espectáculo y Mejor Cuerpo de baile.

Muerta de amor es canto, es danza, es simbología del color; es amor y desamor; es muerte, agonía y sufrimiento, belleza, sado y desgarro del corazón; son notas sutiles y expresividad, es espacio, es juego, es música, y es rock y es queer. Luto, flamenco y engaño, caída y abrazo, es un viaje (iniciático) que te sacude el corazón.

Nadie puede salir indiferente de esta obra, la genialidad te golpea y te deja KO, y te das cuenta de que cada elemento está perfilado de forma magistral. La dirección de Liñán en colaboración con Ernesto Altillo es de diez, al igual que la coreografía del autor junto al coreógrafo invitado José Maldonado. La interpretación de Alberto Selles, Juan Tomás de la Molia, Miguel Heredia, José Ángel Capel y David Acero, junto a Manuel Liñán, es desbordante, tanto en el baile como en la interpretación vocal.

La artista invitada Mara Re, con su voz desgarrada y su presencia, desborda la escena. La guitarra de Francisco Vinuesa, Víctor Guadiana con diferentes instrumentos (entre ellos dos violines, uno acústico y otro eléctrico) y la percusión de Javier Teruel interpretaron de forma precisa la música original de Francisco Vinuesa. Y, por último, el cante de Juan de la María no se vio opacado en ningún momento por la columna que evitaba poder ver su expresión mientras permanecía sentado, pero de la que pudimos disfrutar en las últimas escenas de la obra.

El diseño de vestuario de Ernesto Artillo estaba cargado de simbolismo, dando a cada personaje los elementos esenciales para envolver su personalidad, y el diseño de iluminación de Gloria Montesinos A.a.i. se supo adaptar a la perfección al espacio escénico tan peculiar del Mercado.

El baile brilló en todo su esplendor, dando cuenta de la capacidad técnica que cada uno de los intérpretes posee mezclando diferentes estilos, pero siendo el flamenco la fuente de inspiración.

La programación de este espectáculo se encuentra ubicada en el marco del V Encuentro de las Escuelas de Flamenco y Danza Española, que a lo largo de varios días ha programado diferentes actividades en torno a estos estilos de danza.

Esperemos que esta iniciativa siga creciendo y programe espectáculos con la calidad y vanguardia de Muerta de amor, que demostró que el flamenco es un ente vivo que puede hacernos vibrar desde muchos ángulos.

Todos los presentes alucinamos con este viaje, Liñán se ha pasado el juego de su propia genialidad. Si pueden, no cometan el error de perdérselo.