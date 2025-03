Isaac Sánchez, Paloma Chen y Lucía Caballal abordan este jueves a sus lectores

El historietista Isaac Sánchez –anteriormente conocido como ‘Loulogio’–, la joven poeta Paloma Chen –de origen chino– y la reputada dramaturga Lucía Caballal –con una decena de obras a sus espaldas– visitarán este jueves Cartagena como finalistas del Premio Mandarache. Está previsto que a las 19.30 horas ofrezcan un encuentro abierto al público general en la Fundación Mediterráneo, pero el acto principal de su maratoniana jornada tendrá lugar a partir de las 09.30 horas en El Batel. Allí se enfrentarán a una nutrida representación del jurado popular (y juvenil) que elegirá al ganador de esta edición. Isaac Sánchez ha sido seleccionado por el Grupo Promotor con Baños Pleamar, una novela gráfica con la que presenta el lugar en el que nació. Paloma Chen, por su parte, reflexiona en Invocación a las mayorías silenciosas sobre la realidad de las familias migrantes en una sociedad «colonialista, sexista y capitalista», mientras que Lucía Caballal llega a la ciudad portuaria con Los Pálidos debajo del brazo: una obra teatral que retrata una crisis y una lucha interna. Es decir: tres formas diferentes de abordar la literatura y de ‘atacar’ al lector.

Las preguntas ¿Qué tal se siente uno como finalista del Mandarache? ¿Qué opinión tiene de este certamen tan particular? ¿Qué expectativas tiene de cara a su visita a Cartagena? Les espera un baño de masas..., en torno a 1.400 jóvenes les recibirán en El Batel. Para muchos, los miles de jóvenes a los que esta iniciativa acerca las obras finalistas es el verdadero premio, pero ¿cómo defendería su candidatura? Hábleme del trabajo que le ha traído hasta aquí. Las tres obras finalistas parten de un cierto fracaso (ya sea generacional, social o profesional), y guardan cierto sentimiento de clase. ¿La literatura juvenil –o apta también para jóvenes– debe evitar la edulcoración, según su forma particular de verlo? El fin último de este proyecto es el fomento de la lectura, así que le pregunto su opinión: ¿los jóvenes de hoy en día no leen, como dice la creencia popular, o es una falacia?

Isaac Sánchez: "Subestimamos el criterio de los jóvenes y les damos obras que jamás leeríamos"

Isaac Sánchez y su libro Baños Pleamar. / L. O.

1. Muy contento e ilusionado. Considero que es un premio que apuesta por la lectura y el lector como pilar de la literatura, poniendo el acento en los jóvenes. La experiencia está resultando de lo más gratificante.

2. Me encanta. Siempre digo que uno en este oficio se pasa muchos meses en una silenciosa soledad, así que todo lo que sea darme la oportunidad de hablar y expresar todo ese proceso, o comunicarme con el lector, lo aprecio y lo disfruto. ¡Cuantos más, mejor! Además, fui profesor unos años, y ocasiones así me permiten reconectar con mi parte docente.

3. Con Baños Pleamar pretendí que el lector viviera en el extraordinario lugar donde crecí y conociera el mundo que me formó tal y como soy hoy. Para ello experimenté con narrativa escrita y visual, así como con todas las herramientas que un medio tan maravilloso como la novela gráfica me permitía. A día de hoy siento que todo el que se ha adentrado en esta historia se ha emocionado y se ha quedado con algo de recuerdo por el camino. Eso es todo a lo que, como autor, puedo aspirar.

4. Me cuesta diferenciar lo que hace que una obra literaria sea juvenil, sinceramente. Creo que cualquier edad se asombra y se enamora de cualquier buena historia. Yo con 15 años estaba enamorado de La montaña mágica y detestaba los libros que me ponían para leer en clase. Recuerdo uno de un vampiro que era «para chavales» y no pude terminarlo porque era mediocre, incluso a los ojos de un adolescente. A veces subestimamos el criterio de los jóvenes y les acercamos a obras que nosotros jamás leeríamos. En cuanto a la edulcoración, depende. Soy de la opinión de que cada historia precisa de unos elementos para que funcione, y puede estar edulcorada y encajar en su narrativa, o no estarlo en absoluto y ser infumable. O viceversa. Lo importante es que la obra sea honesta.

5. Seguramente leen más de lo que creemos y menos de lo que nos gustaría. De todos modos, cuando voy a la Feria del Libro de Madrid veo colas muy pobladas de gente la mar de joven. En cualquier caso, todo lo que fomente la lectura es de abrazar, no tanto ya por un posicionamiento que a veces puede dejar un regusto intelectualoide barato, que puede generar rechazo, sino más desde el punto de vista experiencial. Todo lo que uno vive y siente a través de la lectura es un regalo formidable que no existe en otros lugares.

Paloma Chen: "Solo mostrando las luces y sombras de la realidad podremos conocerla mejor"

Paloma Chen y su libro Invocación a las mayorías silenciosas. / L. O.

1. Es un honor. Es un premio muy cuidado y muy querido en la Región, y eso se nota. Los lazos que se establecen entre los distintos territorios son muy interesantes también, diferente a cómo están pensados otros certámenes literarios. Pero, sobre todo, el hecho de trabajar directamente con los jóvenes de los institutos, que están en una etapa vital de su formación, es un auténtico lujo.

2. Seguro que al principio estaré muy nerviosa, pero la clave para reducir esos nervios es saber que, aunque haya más de mil personas, son jóvenes como lo era yo en el instituto; es decir, con curiosidad, con dudas, con ganas de aprender y con muchas observaciones interesantes, así que tengo muchas ganas de conocerlos y de conversar con ellos.

3. Invocación a las mayorías silenciosas es un poemario escrito en un lenguaje fragmentado que habla de las identidades chino-españolas, de las familias migrantes y de cómo construir vidas en sociedades que fracturan nuestra subjetividad por dinámicas coloniales, sexistas y capitalistas.

4. Respeto las obras que edulcoran la realidad y reivindico también la literatura como mero entretenimiento y evasión en la que refugiarnos de un mundo horrible y hostil, pero también creo que no son tan enriquecedoras como las obras que cogen cierta parcela de la realidad y la muestran con sus luces y sombras, con lo agrio y lo dulce, pues considero que esas son las que verdaderamente encarnan o amplifican la realidad como una lupa con la que podemos conocerla mejor. Lo contrario es esconder la realidad detrás de las palabras.

5. Hay algunos estudios que hablan de que se leen menos libros, pero se lee más en el contexto de los dispositivos móviles, internet… La forma de leer está cambiando porque estamos ante tantos estímulos que, tanto para jóvenes como no jóvenes, es complicado mantener la concentración durante el tiempo que requiere una lectura que no se quede en lo superficial.

Lucía Caballal: "Creo que los jóvenes disfrutan de las ficciones que les retan, cuestionan y provocan"

Lucía Caballal y su libro Los pálidos. / L. O.

1. Me hace muchísima ilusión; es un premio especial e incomparable a ningún otro. A menudo hablamos de fomentar la lectura entre la gente joven, pero esas palabras a veces se quedan vacías, sin iniciativas concretas. Este premio es una demostración de fuerza en este sentido. Me emociona la cantidad de gente implicada en su organización, el enorme y cuidado dispositivo que permite convocar un premio así… Solo siento gratitud.

2. No puedo imaginarme lo que va a ser… Nunca me he presentado ante una audiencia tan numerosa. Siento mucha curiosidad y creo que voy a disfrutarlo mucho.

3. Detrás de mi trabajo hubo una joven que amaba el teatro y a la que este arte ayudó a sobrevivir en una época en la que me sentía muy mal en el colegio, muy poco comprendida por la gente de la que me rodeaba. En torno al teatro y la escritura conocí a los que ya fueron mis amigos para siempre, construí mi manera de ver y sentir las cosas… No quiero convencer a ningún lector, solo deseo que en el rato que compartimos en su lectura conecten con lo que hay dentro de sí mismos y sientan más ganas de expresarse.

4. Esta es una pregunta muy interesante y, honestamente, me gustaría hacérsela a los lectores jóvenes. ¿Cómo os sentís cuando las ficciones para vosotros están edulcoradas y evitan realidades difíciles o temas controvertidos? Yo, personalmente, estoy siempre a gusto en los límites y en los sitios difíciles, y creo que los jóvenes también disfrutan de las ficciones que les retan, cuestionan y provocan.

5. Me considero incapaz de hacer un diagnóstico al respecto de esto porque son los estudios, los datos, etc., los que pueden dar una respuesta ajustada a la realidad. Pero, hablando de sensaciones, siento que el móvil ha ocupado muchísimo espacio que antes era de la lectura, no solo en los jóvenes. Esto afecta a todas las generaciones. Y también sé que muchísima gente lee con verdadero placer y que mucha gente joven descubrirá ese placer gracias al Premio Mandarache.