David Verdaguer: "Me gustó que me dieran un papel que no es el del hombre sensible, sino un tío bastante imbécil e incluso violento"

'El mal invisible', el nuevo 'thriller' de TV3 para las noches de los lunes (también disponible en su plataforma, 3Cat) coproducido por The Mediapro Studio, se inspira en el caso real de un asesino en serie que mataba a personas sin hogar en la Barcelona de la pandemia. David Verdaguer y Ángela Cervantes (la hermana de Álvaro Cervantes), los actores que dan vida a los agentes encargados de atrapar al criminal, agradecen que este proyecto les haya dado la oportunidad de interpretar personajes a los que no están acostumbrados. Y advierten: habrá unos cuantos giros de guion.

Sus personajes tienen la misión de atrapar a un asesino, pero a la vez lidian con problemas personales.

Ángela Cervantes: El mío, Marga Muñoz, es una tía muy ambiciosa y muy volcada en su trabajo, de una manera no demasiado sana. Tiene a su padre en una residencia y algunos problemas personales que le están afectando a nivel emocional, pero que los tapa dedicándose al trabajo. Está en un mundo muy de hombres en el que ha tenido que luchar mucho para hacerse valer.

David Verdaguer: Marga es una tía más reflexiva e inteligente emocionalmente, y mi personaje, Quique Molina, es buen policía, pero más directo, tozudo, burro, a veces prepotente, irascible. Su peor enemigo es él mismo, porque es muy autodestructivo. Además está en un momento personal complicado porque se está separando de su mujer.

La relación entre sus personajes tampoco es fácil por culpa de un episodio del pasado.

Ángela Cervantes: Se compenetran muy bien y saben trabajar juntos, pero pasa algo que complica su relación personal y laboral. Eso sirve como excusa para explicar otras cosas, como de qué forman funcionan las dinámicas dentro de la policía.

Porque Marga sufre sexismo en la comisaría.

Ángela Cervantes: Sí, no deja de ser una mujer en un lugar ocupado durante mucho tiempo por hombres y hay unas dinámicas machistas que a veces son difíciles de romper. Creo que a veces las mujeres, en estos ambientes, desafortunadamente tienen que imitar ciertos comportamientos de los hombres y hacerse daño a ellas mismas para adaptarse.

David Verdaguer: Tienen que hacer el triple de esfuerzo para conseguir lo mismo que un tío.

Ángela Cervantes: Son espacios en los que se sexualiza mucho más a las mujeres, donde se las menosprecia, donde te tienes que ganar el respeto, cuando nadie tendría que ganarse el respeto en ningún sitio sino que se tendría que dar por hecho. La serie la cambiará, pero al principio es un poco ingenua porque piensa que no hay maldad.

David Verdaguer: Su personaje empieza siendo mucho más blanco y el mío más oscuro. Y yo, durante la serie, la lío, pero también hay partes blancas mías, aunque ves que mi personaje se equivoca mucho. En cambio, Marga se va endureciendo.

Quique, además, tiene que convivir con su pareja en medio de una separación. A pesar de las peleas se ven obligados a estar juntos porque estalla la pandemia.

David Verdaguer: Aprovechando el contexto de la pandemia, la serie habla de manera indirecta de lo que pasó en las residencias, a través del personaje de Ángela, y de la situación que vivió gente que no podía separarse aunque no se soportaban. Imagínate, mujeres que tenían que estar encerradas con su maltratador.

¿Recordaban el caso real en el que se inspiró la serie?

Ángela Cervantes: No tenía ni idea.

David Verdaguer: Yo tampoco. Estábamos muy ocupados lavando las verduras con lejía.

Sus personajes en esta serie se alejan un poco de los que les suelen dar.

David Verdaguer: Sí. Nunca me había tocado hacer de policía. Pero no ya eso, sino que me gustó que me dieran un papel que no es el del hombre más sensible, sino un tío bastante imbécil e incluso a veces violento. Yo sé hacer muy bien de señor sensiblón, pero me cuesta enfadarme en la ficción. Aunque también me enfado, y cuando lo hago puedo ser muy cínico, porque el humor, cuando se gira, puede hacer el triple de daño. Nunca me habían dado algo así y estoy muy contento del resultado. Me ha costado pero creo que he aprobado, con un notable, haciendo de tío cero deconstruido.

Ángela Cervantes: En mi caso, el personaje de una mujer con carácter y energía no es algo que se aleje mucho de mí o de lo que he hecho. Pero sí que creo que hay un grado de madurez en Marga que me gustó, una policía en un equipo de agentes más veteranos, que es algo diferente a lo que había hecho.

Aparte de la evolución de sus personajes, ¿habrá muchos giros de guion a lo largo de los ocho capítulos?

Ángela Cervantes: Sí, es un poco la gracia de esta serie. Recuerdo que hubo algún giro que ni nosotros vimos cuando estábamos leyendo el guion.

David Verdaguer: Como buen 'thriller', hay giros y sorpresas inesperadas. Yo, a partir del cuarto episodio, devoré el guion como si fuera un 'best-seller' con todo lo que pasa.

¿No creen que la serie recoge un poco el espíritu de otro de los éxitos de TV3, 'Nit i dia'?

David Verdaguer: Sí, está la misma productora, The Mediapro Studio, la ha escrito también Lluís Arcarazo... Así que que hay un cierto sello de esta cosa de serie negra y oscura.