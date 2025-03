Premio Hache: con la ilusión de un niño

Un debut de cuento de hadas –pero moderno, actualizado–, una historia de ciencia ficción que le habla a los jóvenes lectores de las redes sociales y la IA y una obra tan dura como real y esperanzadora componen el trío de finalistas del Premio Hache, la categoría infantil del Proyecto Mandarache. Hablamos –en estricto orden de mención– de Nía, de Patricia Reimóndez Prieto; de Los desconectados, de David Nel·lo, y de La danza de los estorninos, de Beatriz Berrocal, que el miércoles, a las 09.30 horas, se encontrarán con el jurado más numeroso al que se han enfrentado jamás: los 1.400 escolares que poblarán las gradas de El Batel y que, por supuesto, han hecho los deberes. Porque sí, cada una de las localidades del auditorio cartagenero estará ocupada por un joven que ha devorado sus obras durante este curso y que, en última instancia, será partícipe del fallo de este certamen popular. Pero lo cierto es que ninguno de los tres invitados está nervioso; más bien están ilusionados con lo que les espera, esperanzados con lo que esta iniciativa traslada y, por qué no, ansiosos de encontrarse con sus lectores.

Las preguntas ¿Qué tal se siente uno como finalista del Mandarache? ¿Qué opinión tiene de este certamen tan particular? ¿Qué expectativas tiene de cara a su visita a Cartagena? Les espera un baño de masas..., en torno a 1.400 escolares les recibirán en el Auditorio El Batel. Para muchos, los miles de jóvenes a los que esta iniciativa acerca las obras finalistas es el verdadero premio, pero ¿cómo defendería su candidatura? Hábleme del trabajo que le ha traído hasta aquí. ¿Cuáles son las claves para dirigirse a este tipo de público (infantil)? El fin último de este proyecto es el fomento de la lectura, así que le pregunto su opinión: ¿los jóvenes de hoy en día no leen, como dice la creencia popular, o es una falacia?

Patricia Reimóndez Prieto: "Los jóvenes leen y leen mucho, más que la mayoría de los adultos"

Patricia Raimóndez y su libro Nía. / L. O.

1. Yo me siento muy afortunada, la verdad. Siendo sincera, no conocía la existencia de este proyecto hasta que le escribieron a mi editorial diciendo que mi novela había sido propuesta para estos premios. Justo ahí empecé a investigar y, cuanto más conocía del Proyecto Mandarache, más me impresionaba. Es una iniciativa maravillosa y de la que sentirse muy orgullosos. Ojalá más localidades se inspiren en él.

2. Espero disfrutarlo al máximo, así de simple. Estoy deseando estar allí ya. Si salí encantada de los dos encuentros telemáticos, no me puedo imaginar lo increíble que será vivirlo en directo. Es maravilloso que tantos jóvenes no solo lean lo que has escrito, sino que también lo compartan contigo, como qué les ha parecido, qué preguntas les han surgido, su forma de analizar lo que han leído, etc. Es una experiencia que no olvidaré nunca.

3. Pues sí, llegar a miles de jóvenes es un gran premio. Nía es un cuento de hadas moderno. Hay mucho de amor a la tradición oral de contarse historias, y utiliza elementos de los cuentos clásicos para abordar temas muy actuales, como el cambio climático, la guerra, la inmigración, el valor de lo colectivo frente a lo individual o los lazos de amor –del tipo que sean– que nos unen a las personas. Es una historia que quiere mostrar que un camino más amable y luminoso es posible, aunque no sea fácil.

4. La verdad es que no sabría decirte... Escribí Nía pensando en un público más adulto, pero al final ha llegado a personas de todas las edades. Supongo que, como en todo lo que escribes, lo importante es ser honesto con la historia que quieres contar, que te salga de dentro.

5. Creo firmemente que es una falacia. Todas las generaciones miran con recelo a los más jóvenes y también les juzgan de forma un poco injusta, en mi opinión. Los jóvenes leen y leen mucho, más que la mayoría de los adultos, porque tienen más tiempo, pero también porque tiene más inquietudes y la necesidad de encontrar respuestas a las cosas que les preocupan o les interesan y, también, porque lo que les gusta les apasiona. Lo que pasa es que, quizá, leen géneros que los ‘adultos’ consideran poco serios o poco ‘sesudos’, como la fantasía, y eso no es cierto. Y me refiero a que la fantasía sí es un género con una gran variedad de temas que trata de forma bastante más profunda que muchas obras ‘realistas’. Eso creo yo.

David Nel·lo: "Me dirijo al público infantil de un modo muy parecido a cuando escribo para adultos"

David Nel·lo y su libro Los desconectados. / L. O.

1. La idea de los Premios Mandarache me hace sentir bien, bastante excitado, con el gusanillo típico de la anticipación ante las posibilitades de ganar, no ganar, maravillarme... Este certamen me parece interesante, sobre todo por el hecho de celebrarse lejos de los grandes centros culturales, como puede ser mi ciudad, Barcelona. Demasiado a menudo olvidamos que hay vida participativa y cultural en otras partes del país.

2. Me gusta especialmente lo del «baño de masas». El oficio de escritor es muy solitario y a veces necesitas reconectar con la gente y los lectores para comprobar que lo que haces tiene sentido y llega a la gente, de manera directa. Idealmente, quiero pensar que puedo intrigar y emocionar a lectores que no me conocen, a duras penas saben quién soy, y sin embargo me van a conocer a través de mis obras.

3. Bueno, no creo que deba ser yo quien defienda mi candidatura, si no mi obra, en este caso mi novela Los desconectados. Sí que puedo afirmar que este libro ha ganado vigencia desde que se publicó, por dos razones concretas. Primera: el interés y la preocupación sobre la inteligencia artificial ha crecido muchísimo en estos últimos años, y es uno de los temas de fondo de mi historia. Segunda: también se debate constantemente el uso de los dispositivos móviles en las aulas, en casa, en todas partes, así como la necesidad de redefinir el uso que los jóvenes hacen de las redes sociales. Estos dos temas son los que articulan mi novela, y, por lo tanto, creo que hoy en día son de máximo interés.

4. Me dirijo al público infantil y juvenil de un modo muy parecido a cuando escribo para adultos; esto es, con respeto, con humor, con ganas de contar una historia que pueda despertar interés, inquietud, y que lance preguntas. Con un poco de suerte, el camino a las respuestas lo vamos a recorrer juntos, yo, como autor, y los jóvenes, como lectores. Es así que se construye una complicidad que me parece vital en el diálogo escritor-lector.

5. Creo que hay jóvenes que devoran libros, pero también hay otros que, si fuera por ellos, no leerían nunca. A estos últimos hay que animarlos, que no coaccionarlos, para que encuentren el gusto por la lectura. Soy consciente que no los vamos a enamorar a todos con nuestra literatura, pero si logramos vencer un rechazo frontal, ya tendremos media batalla ganada. Por favor, lanzo desde aquí la petición a todos los adultos: leed en voz alta a vuestros hijos e hijas, a vuestros, nietos, a vuestras sobrinas, a todo el mundo. El placer de escuchar una lectura en voz alta no tiene parangón, y es igual que los que te escuchen tengan ocho, doce, catorce o sesenta años. Todos se van a beneficiar y van a disfrutar con ello.

Beatriz Berrocal: "A los escolares hay que saber presentarles la literatura, no imponérsela"

Beatriz Berrocal y su libro La danza de los estorninos. / L. O.

1. ¡Esto es una gozada! Yo no me lo termino de creer, de verdad. Ando por aquí, pisando nubes, a ver si aterrizo. Me parece que tiene que haber detrás un trabajazo enorme para que esto lleve funcionando veinte años hasta haberse convertido en un referente dentro del mundo literario. Estos premios son una maravilla que fomentan la lectura y la escritura demostrando que los jóvenes pueden ser grandes lectores si se sabe cómo presentarles los libros.

2. ¡Uf! No quiero pensar en ello. Prefiero sorprenderme, vivir cada momento como la oportunidad única que es. Voy a disfrutarlo todo lo que pueda porque esto es un sueño. Lo que me preocupa es estar a la altura de las expectativas de los lectores, de los profesores y de los promotores que han confiado en mi historia; es una gran responsabilidad.

3. Sí, puede parecer un tópico, pero ser candidata al premio es un lujo, un auténtico regalo, un reconocimiento al que ni siquiera he tenido que presentarme porque se valoran los textos que ya están publicados, ¿qué más se puede pedir? La danza de los estorninos está escrita desde la ira de su protagonista, desde el enfado con el mundo y con la intención de no reconciliarse jamás. Jan es una persona a la que es fácil juzgar desde fuera, está lleno de dolor y de rabia, pero lo que no se sabe es por qué. El libro pretende ser un viaje a su interior a través de lo que él mismo nos va contando de su presente y de sus recuerdos. Es una historia dura, pero es que la vida, a veces, también lo es.

4. Bueno, yo diría que es juvenil. No creo que haya claves ni fórmula mágica. A esa edad son muy críticos (sobre todo el público de los Hache, que leen muchísimo...). Yo procuro escribir acercándome a su mundo, a sus problemas, a su forma de expresarse... No siempre vale, pero la empatía ayuda, ponerse en el lugar del otro, del protagonista, en este caso, hace que sea más fácil contarlo, estar más cerca del lector.

5. ¿Cómo que no leen? ¡Si nos van a recibir más de mil jóvenes! Alguien está echando mal las cuentas... Claro que leen, pero la lectura hay que saber presentársela, no imponérsela. Está claro que si se les hace partícipes de ella, si se les acompaña y se les enseña a leer entre líneas lo van a hacer, y mucho. No se les puede lanzar un libro para luego hacer un examen, así no leeríamos tampoco los demás, pero si se les hace atractivo y, sobre todo, si se les da responsabilidad, terminan amando la lectura y lo harán toda la vida. n