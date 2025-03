"Exigimos demasiado a nuestros jóvenes, y eso está provocando muchos trastornos psicológicos"

No me falte el aire, de Alquibla, es un proyecto teatral sobre los tránsitos: de la juventud a la madurez, del campo a la ciudad y, en última instancia, el de los últimos cincuenta años de España. La obra nos presenta a una joven que transita la treintena y se marcha de casa. Ella es Julia, quien nos presenta las historias de otros dos jóvenes, Álex y María. En la búsqueda de su identidad, a los tres les acompaña su pasado y las historias de otros que ya debieron enfrentarse a esos caminos en su juventud: la de Julián-La Lana, homosexual que escapa del pueblo para liberarse en la Barcelona disidente de los setenta; la de Marga, asumiendo que su vida la desea en el pueblo y no en la gran fiesta liberadora de la democracia de la Movida de los ochenta en Madrid, y la de Paco, que nos habla desde el tiempo de la tierra y el campo y nos invita a que se borren los idealismos y trabajemos por el mundo que deseamos para vivir.

Hoy todos ellos se suben a las tablas del Auditorio Municipal de Calasparra, y Esperanza Clares es una de las encargadas de dar vida a estos personajes. Con ella hablamos para conocer un poco mejor esta obra, la segunda de la Trilogía del Camino con la que la compañía murciana celebra sus cuarenta años de actividad. Sobre la mesa, muchas cuestiones; la mayoría, relacionadas con la salud mental como una de las principales problemáticas del tiempo presente: ¿hasta cuándo podemos aguantar sin quebrarnos? ¿Cómo cuidarnos ante esta vida que nos devora? ¿Qué estrategias nos ayudan a imponernos y liberarnos en comunidad? «Se vive ante la ansiedad de un mundo que nos devora, en ciudades asfixiantes donde no se puede pagar por una habitación digna, en trabajos que nos absorben y siempre nos exigen más y más, en el aire contaminado y en la necesidad de salir corriendo», señalan desde Alquibla.

En esta ocasión, abordan el tránsito de la juventud a la madurez.

Sí, esta vez nos enfocamos en la juventud, especialmente en la de nuestros días, que sufre la ansiedad, el estrés y la angustia propias de esta carrera de fondo que se han visto obligados a correr; carrera necesaria para llegar a ser los mejores y conseguir todo eso que les han contado de que con buena preparación van a conseguir un trabajo maravilloso. Pero se están dando cuenta de que eso no es cierto, de que la preparación puede ser brutal, y lo es en la mayoría de los casos, pero no te garantiza nada; de hecho, colocarte en un buen sitio puede ser muy complicado. En fin, que les exigimos demasiado, y estas situaciones están provocando en la juventud actual un montón de trastornos psicológicos; y ya no solo por la ansiedad que les corroe, sino por las situaciones límite que están viviendo y que vemos cada día.

Pero, como dice, este camino –el paso a la adultez– no ha sido igual para todas las generaciones.

Por eso hacemos una especie de comparación o reflejo con las juventudes de otras épocas; ahí está el recorrido de cincuenta años que se realiza en esta obra. Analizamos el tránsito de aquella juventud que estaba desencantada del pueblo y buscaba la ciudad como una vía de escape para formarse y para conseguir un futuro, y después vemos cómo esta juventud urbanita está cansada del estrés de la gran ciudad, y busca refugio en el campo o en el pueblo.

Es una obra que, por tanto, nos invita a meditar...

Es que de eso se trata, ese el principal objetivo. El teatro es el espejo en el que nuestra sociedad se mira, y si nos vemos reflejados, nos vemos reconocidos; o si reconocemos en ese espacio escénico situaciones que nos son próximas o que, al menos, no nos son distantes, es posible que lo que vemos nos haga pensar, meditar y compartir. Y esa es la magia del teatro.

También ponen sobre las tablas otros problemas como el de la homofobia, que todavía sufrimos en la sociedad actual.

Sí. Lamentablemente, la homosexualidad sigue sin estar aceptada al cien por cien, siguen existiendo elementos hostiles que hacen que la convivencia no sea todo lo justa que debería de ser. Hablamos de cómo se vivía hace cincuenta años y de cómo esta gente tenía que escapar a la ciudad en busca de esa comprensión que luego no necesariamente tenían que recibir allí, pero pensaban que esa era la vía de escape.

Por cierto, No me falte el aire cuenta con un reparto de lujo compuesto por Cristina Aniorte, Nadia Clavel, José Ortuño, Julio Navarro, Pedro Santomera y usted misma.

Es un verdadero lujo, desde luego. Con este proyecto hemos logrado formar sobre las tablas una verdadera familia; después de tanto tiempo y tantas funciones, llegamos a tener algo más que una comunicación no verbal; somos cómplices encima y debajo de las tablas. Y, en general, somos parte de un equipo que se deja la piel y que disfruta muchísimo de cada representación, de cualquiera de los tres trabajos de esta trilogía. Porque, al final, es un juego, como decimos: jugamos a ser otro y trasmitir todo eso al espectador, y lo hacemos con mucha intensidad. Porque en estas obras hay dolor, tristeza, alegrías... Y si nos encontramos con ayuntamientos como el de Calasparra, que nos acoge y que realiza esa apuesta tan especial por la cultura, pues nos sentimos doblemente felices al saber que siempre hay una puerta abierta a la esperanza.

¿Qué próximos proyectos tienen en mente, Esperanza?

Por el momento vamos a seguir girando con la trilogía, ya que son tres propuestas con las que queremos hacer ruta. Y después de esto, el tiempo, la situación y la vida lo dirá. Pero somos y queremos seguir siendo felices con estas tres obras; cuando veamos que el camino llega a su fin ya nos plantearemos cómo continuamos con el proyecto.