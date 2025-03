'Alfonso Santos: hoy, programa doble', por Javier Lorente

Me encuentro con Alfonso Santos García Fernández, el cartagenero decano de los proyeccionistas de cine de esta Región, en su casa de la Alameda de San Antón, un lugar que, más que un domicilio, parece un fantástico museo del cine. Cuando se jubiló, el Nuevo Teatro Circo, donde trabajó desde los 12 años, le organizó una merecida fiesta homenaje a la que se unió toda Cartagena. Su película preferida no podría ser otra que Cinema Paradiso y su vida es casi idéntica a la de aquel niño Totó, salvo con la diferencia de que Alfonso nunca se fue a Madrid ni a Barcelona, se quedó en su tierra, al pie de su máquina de proyección de películas, atento a que nunca se apagase la luz de la magia cinematográfica.

“Yo he vivido entre los mayores actores y actrices y cantantes de la historia, a los que he visto actuar, hablar, bailar, cantar, pelear, en mil aventuras proyectadas o en las tablas del escenario, que me han hecho viajar, aprender y soñar. Esos han sido los viajes de mi vida”, me dice mientras va enseñándome las paredes y vitrinas repletas de recuerdos, trofeos, distinciones, miniaturas, tomavistas, proyectores de cine y hasta la maqueta de un teatro. Además de los expuestos en las paredes, me trae una inmensa carpeta en la que guarda una extraordinaria colección de carteles de gran formato. Me va contando mil anécdotas de su vida relacionadas con sus abundantes y ordenadísimas colecciones y me doy cuenta que se podría montar un fantástico museo cinematográfico con la aportación de todo este material que con tanto mimo ha ido conservando durante 60 años. De entre todo lo que me va mostrando descubro su pericia para restaurar equipos de proyección y de sonido, hasta un tocadiscos antiguo que encontró en la basura y que compruebo que ha hecho sonar con calidad y precisión.

Me enseña una foto de hace 23 años, en la que ni él ni yo teníamos canas y estamos con los compañeros de aquella comisión conmemorativa de los actos del I Centenario del Pasodoble Suspiros de España. Siempre he admirado a este hombre, siempre comprometido con la cultura. A los 12 años, diciendo que ya tenía 14, empezó a proyectar en los cines Monroy y Coliseum de Santa Lucía, después en el Rex de la barriada Virgen de la Caridad y, desde su reinauguración, en el Nuevo Teatro Circo. Ha sido guionista y director de varios documentales sobre cine, sobre Cartagena y sobre el citado pasodoble del maestro Álvarez Alonso. También ha restaurado películas antiguas, como las pertenecientes a la visita del rey Alfonso XIII a la inauguración del monumento a los Héroes de Cavite. Otras restauraciones han sido las de documentales sobre la bahía de Escombreras o el de la máquina de proyección del valle. También ha participado en la Semana del Cine Naval y del Mar y en varias ediciones de La Mar de Músicas. Así mismo, durante años, ha colaborado en la prensa regional y en varias revistas con sus historias sobre el cine: “Y no olvides una de las cosas de las que más orgulloso me siento, mis visitas a los colegios e institutos, proyectando películas a la vieja usanza y hablando de cine, algo que siempre ha entusiasmado a los alumnos, sobre todo a los de hoy día, que solo conocen el cine en las pequeñas pantallas y ni se imaginan la proyección del filme”.

“Me veo aún con muchas ganas, ando una hora al día, sacando a mi perro Profi, estoy nuevo porque de las cejas para abajo soy como Robocop. Empecé a los 7 u 8 años, cuando me atropelló una moto de un marinero. También estuve a punto de perder un dedo con la máquina de proyección y así mil cosas, hasta hace poco que me han puesto una prótesis de rodilla”. La conversación la disfruto como una película llena de 'flashbacks', me habla de que su abuelo materno era de La Unión y llegó a trabajar en los cines de allí. “Mi abuelo paterno estuvo en la Guerra de Cuba, mi abuela era pianista, pertenecía a una familia culta que mantenía amistad con la familia de los García Segura”. “En el término municipal llegaron a existir 147 cines. Mi padre también trabajó en el Coliseum y me colocó en el ramo cuando enfermó un proyeccionista. Era el día 11 de mayo de 1963, y recuerdo que era un programa doble, una de Cantinflas y una del oeste. Yo era tan pequeño que aquella máquina se me figuraba como los gigantes del Quijote. Con los años conocí a Flori, la que hoy es mi mujer, que venía a la cabina a traerme la publicidad”.

Me sigue contando momentos y anécdotas de sus más de 50 años de profesión: “Un día se les cayeron las bobinas al repartidor, que venía con mucho retraso, y reintrodujo la película como pudo, mezclándolas. Las cinco partes se proyectaron como si las hubieran barajado y aquello quedó como una obra de arte y ensayo. El protagonista moría en una escena y en la siguiente había resucitado y estaba tomándoselas en el bar. Recuerdo que a la gente le gustó porque parecía muy moderno. Un espectador me dijo que vendría a volver a verla, porque algunas cosas este cine moderno no se comprenden fácilmente”.

También hablamos de varias importantes exposiciones que ha organizado Alfonso Santos, tanto en el 'hall' del Nuevo Teatro Circo como en otros espacios. En 2009, Año Internacional del Cine, fue objeto de un reconocimiento de manos de la ministra González Sinde por unas jornadas y exposición cinematográfica que organizó en el Instituto Bastarreche. En 2014, fue en el Centro Cultural de Caja Murcia donde trabajó en una de las más inolvidables exposiciones sobre el cine de nuestra comarca.

Lo vive, sus ojos brillan cuando me habla de películas como Viaje al centro de la Tierra (1959), película que sigo viendo al menos una vez al año. Era mi peli preferida hasta que se estrenó Cinema Paradiso. Y me cuenta la cola más grande para ir al cine: “Cuando se estrenó Enmanuelle en 1978, había más de 3.000 personas esperando a comprar la entrada”. Nunca tuvo tiempo de ir a otro cine que no fuera en el que trabajaba, no tuvo tiempo de viajar, pero se atrevió a correr en la primera ruta de las fortalezas. Incansable.