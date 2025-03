Eva Libertad espera que 'Sorda' visibilice las "barreras" que afrontan estas personas

La cineasta murciana Eva Libertad, ganadora de la Biznaga de Oro al mejor largometraje español en el 28 Festival de Málaga con 'Sorda', espera que esta película sirva "para pensar en las barreras comunicativas que deben afrontar continuamente las personas sordas y que para los oyentes son invisibles".

"Hay que hacer una reflexión colectiva muy fuerte y preguntarnos qué nos estamos perdiendo, porque la riqueza de las vivencias humanas es mucha y nos empeñamos en encajar todos en el mismo molde", ha afirmado Eva Libertad tras el anuncio del palmarés.

Su hermana, Míriam Garlo, ha ganado el premio a la mejor actriz en una película que "nace" del vínculo entre ambas.

"Yo, como oyente, y Míriam, como persona sorda, llevamos toda la vida acompañándonos y algo de eso está en el vínculo entre los protagonistas. Es una película que me toca mucho", ha añadido Libertad.

"Nos perdemos mucho cuando no entramos en contacto con las diferencias, porque además no hay que ser discapacitada para sentir esa presión por no encajar en una norma, pero las personas con discapacidad lo tienen mucho más difícil, ya que están mucho más lejos de lo normativo", según la directora.

Le alegra especialmente el premio del público porque hizo la película para que "conectase" con los espectadores, "para que vayan a las salas, se emocionen, piensen en lo que se cuenta y se vean reflejados en cualquiera de estos personajes".

Una película necesaria

Por su parte, Míriam Garlo ha afirmado que su personaje solo comparte con ella "la sordera, el día a día y la lucha por la autonomía y la libertad que tiene una persona sorda, pero todo lo demás es construido".

"Es una película necesaria por muchas cosas, y animo a que la vea tanto el público sordo como el oyente. La pueden ver al mismo tiempo y debatir todas las temáticas que la atraviesan".

"Tiene la parte hermosa de que el público sordo, por primera vez, tiene una película accesible cien por cien, y por primera vez el público sordo es público normal y puede ir al cine con la misma libertad que las personas oyentes", ha agregado la actriz.

Espera que pueda servir "para que se entienda un poco más la discapacidad invisible que es la sordera y qué cosas pueden evitar, que son barreras de comunicación, como el miedo a comunicarte con una persona sorda o mirarla de forma extraña porque es diferente a ti, porque para la persona sorda es algo agresivo".

Una gran maestra

Álvaro Cervantes, mejor actor del Festival por su trabajo en 'Sorda', ha asegurado que Míriam ha sido su "gran maestra en este viaje".

"He aprendido mucho de ella y de esta película. Ha sido muy generosa y ha abierto las puertas de su experiencia para yo poder imaginar mi personaje e imaginar juntos esta pareja".

Cervantes fue convocado a este proyecto un año antes del rodaje, lo que le permitió preparar su personaje y aprender la lengua de signos para "poder improvisar" y comunicarse "de manera natural".

"La comunidad sorda me acogió con los brazos abiertos y con Eva y Míriam hubo sesiones de trabajo que nos permitieron ir asentando los personajes y disfrutarlos. Ha sido un proceso de cocer los personajes a fuego lento, y es como mejor salen las cosas", ha señalado el actor.