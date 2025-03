"Las Torres es un municipio muy activo culturalmente y se merecía tener su feria del libro"

Las Torres de Cotillas se prepara para vivir este fin de semana una cita pionera en el municipio: su primera feria del libro, que se celebrará entre hoy y el domingo en la Plaza Tirso de Molina y que se ha orientado a la especialización. Serán tres días con un programa intenso de actividades temáticas para fomentar la cultura, el hábito de la lectura y el acceso a la literatura. Será una «gran fiesta» que incluirá cuentacuentos, talleres infantiles y actividades para público adolescente, así como una cata de vino en recuerdo de la antigua Roma, la lectura dramatizada de una obra de Ovidio, un recital en lengua murciana y un encuentro sobre arte rupestre. Hemos hablado con la concejala de Cultura del municipio, Gloria Fernández, para conocer un poco mejor esta propuesta.

Una feria del libro en Las Torres de Cotillas. ¿Cuándo empezaron a trabajar en ella?

Es un proyecto ilusionante en el que llevamos meses trabajando. Cuando entré a formar parte del equipo de gobierno en mayo del año pasado me puse al frente de la Concejalía de Cultura e inicié una ronda de reuniones con diversas entidades del municipio: asociaciones culturales, literarias, clubes de lectura... Y había algo en lo que todas coincidían: Las Torres de Cotillas es un municipio muy activo culturalmente y se merecía tener su feria del libro, como muchos otros. Y con ese punto de partida nos pusimos a crearla. Han sido meses intensos, de mucho trabajo, pero estamos muy contentos de la actividad que vamos a proponer a nuestros vecinos y visitantes.

Han elegido hacer una feria temática. ¿Por qué no hacerla tradicional, que es a lo que está acostumbrado el gran público?

Tenemos la intención de innovar, de diferenciarnos un poco de lo que son las tradicionales ferias del libro, que también son una opción valiosa. Pero creemos que especializándonos creamos una identidad propia que puede generar más expectación y participación, ofreciendo una experiencia más atractiva y diferente. Me lo plantearon y me pareció una idea estupenda, con actividades dentro de la programación que no había visto nunca antes. Es una forma distinta de afrontar este reto, haciendo algo nuevo, diferente a lo que está muy preestablecido por el paso de los años. Vamos a convertir este evento en una cita cultural única tanto en el municipio como en nuestra Región.

Han preparado una programación muy variada a lo largo de tres días, ¿cómo lo han organizado?

Hemos diseñado una programación diversa y equilibrada para que durante los tres días de la feria haya actividades para todas las edades y gustos. Será corta, pero muy divertida y dinámica. Abarcamos a todos los públicos con una muy buena propuesta sin llegar a saturar a los asistentes. Y detrás de esa labor hay mucha burocracia administrativa, porque no es fácil que un Ayuntamiento organice una feria del libro. Esa labor se adjudicó a la empresa Producciones Pluma Verde, que ha sido la que ha enfocado la programación de la feria en base a las directrices marcadas por la Concejalía de Cultura. De hecho, quiero agradecerles públicamente la organización de esta feria del libro, por su gran implicación y por la facilidad para trabajar con su equipo de profesionales, comandado por David.

Como decimos es la primera feria del libro del municipio, ¿hay algún objetivo concreto?

Claramente, nuestro principal objetivo es promover la cultura, fomentar el hábito de la lectura y acercar la literatura a todos los vecinos. Queremos que este evento sirva para crear un espacio de encuentro en torno a los libros, demostrando que la literatura es accesible, entretenida y que puede disfrutarse de muchas formas diferentes. Además, buscamos que la feria se convierta en una cita anual de referencia, creciendo año tras año y consolidándose como un punto de encuentro para lectores, escritores y amantes de la cultura. Las Torres de Cotillas tienen mucho potencial cultural, con escritores y poetas, y nos merecemos tener una feria del libro de referencia. Al final, será como todo: el público decidirá si continúa a lo largo de los años, pero con el gran trabajo realizado y siendo optimista diré un sí rotundo.

Volviendo a la programación, ¿qué actividades destacaría?

Todas son interesantes, pero, por lo que implica para nuestro pueblo, uno de los actos más significativos será el recital de poesía de nuestro añorado Salvador Sandoval, el escritor torreño más ilustre. También habrá cuentacuentos y talleres para niños y adolescentes, una conferencia a cargo del Grupo Social ONCE sobre otros modos de leer, un homenaje a Antonio Machado, la lectura dramatizada de una obra de Ovidio… Y contaremos con citas tan llamativas como una cata de vino de la antigua Roma, un recital en lengua murciana, un taller de escritura romana para niños y adolescentes, un encuentro sobre arte rupestre y la recreación del culto a bona dea.

¿Cómo han conseguido aunar temas tan diversos como la historia y el mundo del cómic y el anime?

Lo cierto es que ha sido muy fácil. Pluma Verde tiene un amplio catálogo para este tipo de eventos y desde el primer momento lo hemos trabajado codo con codo para hacer algo muy diverso porque hay algo que siempre hemos tenido muy claro: el concepto de feria del libro hay que renovarlo. ¿Qué pasa con la gente a la que le gusta leer manga, historia o psicología u otros tipos de ensayos? Los lectores no se ciñen solo a novela o poesía, hay más géneros y es un concepto que teníamos muy claro desde el principio. Gracias a eso tenemos participaciones muy diversas, como la Jesús Motos, actor de doblaje de varias series de anime… ¡que además es de Las Torres de Cotillas!

En un mundo tan tecnológico como este, dominado por las redes sociales, ¿cree que es posible seguir divirtiéndose alejado de las pantallas?

¿Acaso hay alguna duda sobre ello? Desde pequeña mis padres me enseñaron que dentro de la literatura creamos nuestros mundos y eso es lo que quiero transmitir a las nuevas generaciones. Y esta feria del libro es una herramienta para ello. Porque no existe solo lo que se ve en las redes sociales. Cuando leemos un libro, además de aprender nuestra imaginación vuela y podemos crear otras realidades, igual de entretenidas o más que las que encontramos en una red social o un videojuego.

n