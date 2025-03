Temples y Ladilla Rusa, entre las nuevas confirmaciones del Fortaleza Sound 2025

El Fortaleza Sound sigue completando el panel de artistas para su segunda edición con cinco nuevas confirmaciones, entre ellas un cabeza de cartel, los británicos Temples. La banda llegará a Lorca este junio detro de una reducida gira europea para presentar su último trabajo, 'Exótico'.

El festival, que tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de junio, también ha anunciado al dúo electropop Ladilla Rusa, a la banda de ritmos eléctricos Embusteros, al grupo dream-punk La Milagrosa y a Alec López, nueva promesa del pop-rock murciano.

Cartel del Fortaleza Sound 2025 / Fortaleza Sound

Las nuevas incorporaciones se han sumado a un cartel que, por el momento, completan Love of Lesbian, Shinova, Miss Caffeina, La la Love You, Fez, Veintiuno, Cala Vento, Cycle, Vruto, Kuve, Los Fresones Rebeldes, Lady Ma Belle, Julia Cry, Norte Perdida, We are not DJ's y Neverland Bari.

La Sala de Catas de Estrella Levante acogía anoche este anuncio en un evento musical al que han asistido más de 150 invitados. Las actuaciones han corrido a cargo de Vruto (dj. set) y Lady Mabelle, que también actuarán en el festival de la Ciudad del Sol.