Nat Simons y Anabel Lee pasan este fin de semana por La Yesería

Nat Simons es una de las artistas españolas de rock con más futuro y proyección nacional e internacional. Simons crea hits en castellano e inglés, y siempre se rodea de los mejores músicos y productores. Su música ha sido reconocida y elogiada por Ryan Adams, Nicole Atkins, Ginger o el productor Tim Palmer. Ha colaborado en directo y estudio con Cherie Currie (vocalista de The Runaways), Gary Louris (The Jayhawks), Hiss Golden Messenger o Tommy Stinson (The Replacements, Guns N’ Roses) y ha abierto conciertos de Emmylou Harris o Bryan Ferry.

A finales de 2021 publicó su primer disco en castellano, Felina, que acechaba desde el glam rock y encandiló a la crítica especializada, como antes ocurrió con Lights (esa vez en el género de la Americana) producido por Gary Louris (The Jayhawks) y grabado junto a la banda nominada a los Grammy Hiss Golden Messenger.

Tras el éxito de Felina, Nat Simons publicó nuevo disco en directo, 7 vidas en la sala... en directo desde el Wikink Center, con canciones de toda su carrera interpretadas en sintonía con las más recientes, que han marcado un camino más rockero y robusto en los conciertos de la madrileña. En vivo y en el disco ha colaborado con Loquillo, José Ignacio Lapido, Nina de Juan (Morgan), Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro de Rufus T. Firefly, Aurora Beltrán, Anni B. Sweet, Íñigo Bregel de Los Estanques, Eva Ryjlen, Rebeca Jiménez o Joana Serrat. Lleva ya meses de gira por salas y festivales con sorpresas en forma de colaboración, y momentos importantes de su repertorio como They Way it is, You Just Can't Imagine, Macabro Plan, Finale o Ley Animal actualizados para un directo potente y exigente.

Pero Nat Simons ya tiene preparada para finales de 2025 la siguiente mutación de su impecable trayectoria. Después de su exitosa etapa felina, ya tiene casi preparado un nuevo disco, grabado en Nashville con Álex Muñoz (Margo Price, Nikki Lane) y mezclado por Jacquire King (Norah Jones, Tom Waits, Kings of Leon, Bruce Springsteen...). Ahora aterriza en Microsonidos.

Viernes, 21 de marzo. La Yesería, Murcia. 21.00 horas. 15 €

Anabel Lee, positivizando el desastre

La banda Anabel Lee / L. O.

A Anabel Lee - Víctor Mejías, Albert Perdices (Perdi) y Jordi Orellana - les gusta moverse bajo el lema "ni indie, ni punk: Anabel Lee". Estos catalanes trascienden etiquetas y se niegan a ser encapsulados en ninguna escena. Su sonido fusiona indie, punk y rock, con influencias del punk británico, el noise y la new wave. Tras el single Roma Caerá (2022), llegó Ganamos Perdiendo (2023), su segundo álbum, con la incorporación de sintetizadores y trompetas mientras las letras siguen crudas. Comenzó entonces una etapa vital difícil para el grupo, pero lograron positivizar el desastre. El título representa esa idea de que no se trata solo de ganar o perder, sino de lo que ocurre en el proceso. Con un directo potente y una estética cuidada, Anabel Lee se han consolidado como propuesta fresca y auténtica. Lo suyo es pasión, entrega y carisma: combinación ganadora que les ha llevado por escenarios de toda España, convirtiendo a su público en secuaces de una manera de entender el arte y la vida. Su más reciente entrega es el single Ven a jugar.

Además del cinismo lírico y agresividad rítmica de sus canciones, Anabel Lee destacan por cuidar al máximo su imagen y que todo encaje en armonía, sin olvidar su punto fuerte: el directo.

Sábado, 22 de marzo. 21.30 horas. La Yesería, Murcia. 15/18 euros