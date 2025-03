Manuel Zamora: "Dentro de unos años estas fotografías serán un salvavidas de nuestros recuerdos"

El fotógrafo Manuel Zamora se encuentra actualmente presentando su nuevo trabajo, Huellas en el laberinto, un trabajo fotográfico realizado sobre la Huerta de Murcia donde busca una mirada irónica y amable sobre la paradoja de una huerta que se debate entre el estertor y los cuidados paliativos. Con Paco Salinas como comisario, la muestra se puede visitar hasta este domingo en la sala La Innovadora de Murcia.

¿Qué es lo que le ha motivado a realizar esta exposición?

La exposición la hemos montado a raíz de un trabajo que tenía hecho sobre la Huerta de Murcia, pero desde una visión muy particular, y no desde la visión que todos tenemos asociada, como puede ser la parte agrícola o la productiva, sino buscar una belleza que proviene del caos huertano que tenemos alrededor de la ciudad.

¿Qué busca transmitir con estas fotografías?

Con estas fotografías de la huerta busco poner orden en ese caos que yo veo en la huerta a través de la armonía que da la fotografía. He buscado adrede esos encuadres, ese formato cuadrado, y también tiene que ver la técnica que uso para darle ese estilo formal a la fotografía. Eso es lo que quiero transmitir, una cierta armonía en el caos.

¿Qué tiene que ver la huerta de antes con la que se ha encontrado ahora y reflejado en sus fotografías?

Todos los que vivimos en Murcia tenemos asociadas sentimentalmente unas imágenes a la huerta que hoy en día ya es difícil de encontrar. La huerta ha terminado su ciclo productivo y no se usa como antes, no tiene el valor que tenía para la gente, y en los paseos por la huerta ahora mismo lo que se ve es mucho pesimismo por algo que tarde o temprano vamos a perder. Va a desaparecer tal y como la conocemos, porque la huerta está ahora mismo moribunda y está en peligro que ese pequeño ecosistema que tenemos aquí en Murcia lo vayamos a perder. Al final la deducción a la que yo llego es que estas imágenes dentro de unos años serán un salvavidas de nuestros recuerdos. Afortunadamente, lo que nosotros asociamos a huerta antigua son las acequias, el riego, los huertanos, y de eso todavía queda, pero cada vez menos. Lo poco que queda de huerta tradicional se sigue manteniendo por el esfuerzo de las personas a las que les gusta ese entorno.

Con esta exposición propone que las personas viajen por esos caminos que usted recorría por la huerta, ¿ha conseguido reflejar ese viaje con estas fotografías?

Sí. Estas imágenes están ahí y son fáciles de encontrar. Si deslindas la mirada hacia una parte tradicional de la huerta, podrás encontrar estas imágenes perfectamente en cualquier rincón a poco que salgas de la ciudad. Todas estas fotografías están disponibles, solamente hay que, a parte de mirar, saber ver.

¿Cómo definiría la exposición de Huellas en el laberinto?

Como una belleza a través de la armonía proveniente del caos que se da en el laberinto de la huerta.

«La fotografía no es sacar el móvil y tomar una imagen, sino saber mirar el mundo desde un enfoque personal»

¿Qué supone exponer en La Innovadora?

Es un sitio de referencia para el arte y la cultura en Murcia. Es un baúl de tesoros en el que cualquier artista puede poner aquí su pequeña exposición gracias al gran trabajo de su galerista, José Carlos.

¿Cómo fueron sus inicios con la fotografía?

Empecé con la fotografía con quince años cuando la descubrí en un curso del instituto, pero mis inicios no se parecen en nada a lo de ahora. Ahora me sigue interesando mirar el mundo y contarlo a mi manera; pero, cuando empiezas, lo que quieres es alabanza y que te digan lo bonitas que son tus obras. Ahora eso ha cambiado y no me interesa tanto. Lo que me interesa es estar satisfecho con el trabajo y la mirada cuando hago las imágenes. Además, la revolución digital ha cambiado el concepto de la fotografía, tanto técnicamente como la manera de mirar. La fotografía ha pasado de ser un arte bastante apreciado a ser una rama del arte bastante denostada porque todo el mundo pensamos que podemos hacer fotografías, cuando no es sacar el móvil y tomar una imagen, sino que es saber mirar el mundo desde una manera personal.

Inauguración de la exposición de Manuel Zamora en Murcia / Juan Carlos Caval

¿En qué elementos se fija para realizar las imágenes?

En que esté ordenado. Que cuando tú lo mires, todo ese paisaje que estás viendo quede ordenado dentro de un fotograma. Pero ordenado de una manera formal, equilibrada y armónica para que sea bello. La belleza es algo muy personal, pero para mí la belleza es que ese paisaje sea armonioso y esté ordenado.

Para mí la belleza es que el paisaje sea armonioso, equilibrado y esté ordenado

Para el futuro, ¿tiene en mente alguna idea que quiera transmitir a través de las fotografías?

Siempre intento hacer proyectos que me llamen la atención y siempre tengo algo en mente. Ahora estoy muy centrado en hacer fotografías al mar. Es un ecosistema que me atrae mucho y me llama mucho la atención. Es probable que el próximo proyecto esté relacionado con el mar.

Además de ser fotógrafo, es bombero. ¿Cómo es tener que compaginar ser bombero con ser fotógrafo? Son profesiones muy distintas...

Lo he compaginado muy bien. Mi anterior trabajo fue sobre los paisajes que quedan después de los incendios y esas fotografías las pude hacer por mi condición profesional.