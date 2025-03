Kenny Garret, un discípulo aventajado de Miles Davis en Murcia

El saxofonista alto Kenny Garrett, discípulo aventajado de Miles Davis con más de 30 años de estelar carrera, es un gran referente del jazz contemporáneo. Ganó un Grammy en 2010 al mejor álbum de jazz instrumental (ha estado nominado 5 veces), y en 2011 fue nombrado Doctor Honorífico por el laureado Music Berklee College.

Desde su primer concierto con La Orquesta de Duke Ellington, y en toda su carrera, compartida con Freddie Hubbard, Woody Shaw, Art Blakey & The Jazz Messengers o Miles Davis, Garrett siempre tuvo un sonido característico y una melodía muy distintiva incluso en diferentes lenguajes. De ellos heredó ese lenguaje bop de su estilo y la brillantez de su swing. En los últimos veinte años ha seguido creciendo como compositor y líder de su propia banda. El título de su último disco, Sounds of the ancestors (Mack Avenue, 2021), parece referirse a sus orígenes africanos, y es una auténtica joya de fusión; abarca una amplia gama de estilos desde soul y funk hasta las raíces del jazz, homenajeando a grandes figuras como Roy Hargrove, Art Blakey y Tony Allen.

La música de Garrett es una coctelera memorable cargada de impurezas. Con su último álbum vuelve a derrochar talento; el afán por reinventarse es parte de su identidad. Pese a que los cánones clásicos del jazz prevalecen en su obra, sus composiciones resaltan con una vitalidad cosmopolita moderna. Encuentra sus formas inspirándose en los grandes nombres del jazz e incorporando elementos de otros estilos. Deslumbra el poder de improvisación sometido a una conversación instrumental, elevando aún más el desarrollo de cada composición. Pocos músicos son capaces de soplar de manera tan intensa y enérgica. Creando atmósferas que se elevan al puro desenfreno, Garrett consigue encarnar la esencia de aquello que hizo únicos a los solistas que Miles Davis convocó para sus últimas orquestas galácticas: jazz de poderosa efervescencia vital.

Esta vez Garrett viene en una excepcional formación de sexteto, acompañado por Keith Brown (piano), Corcoran Holt (bajo), Ronald Brunner (batería), Rudy Bird (percusión) y Melvis Santa (voz). Su gira promete ser una celebración de su legado musical, con una propuesta sonora única y vibrante, gran oportunidad de disfrutar de uno de los más importantes saxos altos de su generación. Galones no le faltan.

Viernes 21 de marzo. Teatro Circo Murcia. 20:00 h.15/20/22 €