"El ascenso de la extrema derecha se debe a la ignorancia de jóvenes que no han tenido que conquistar sus libertades"

Vienen tiempos nuevos y salvajes. La madurez no ha suavizado a Ilegales, que irrumpieron en su momento como un puñetazo en la cara. Más de cuatro décadas después, la banda asturiana sigue fiel a su ausencia de filtros.

Ahora presentan Joven y arrogante (2025), su decimotercer álbum de estudio, diez disparos a quemarropa grabados entre el estudio del propio Jorge Ilegal (La Casa del Misterio, en Oviedo) y Estudios Silencio, en Madrid, con Juanjo Reig (Cycle) al mando de la mezcla y la producción. En ellos se habla de salud mental, del progreso o de cómo enfrentarse al mundo, y la adrenalina asoma hasta los límites.

«Yo era joven y arrogante, /con escasas cicatrices / la vida por delante», canta Jorge en la canción titular. El cantante y guitarrista, a punto de cumplir 70 años, es un tipo con escaso capital de miedo que defiende la arrogancia y la juventud. Ilegales dejan atrás las celebraciones de su cuadragésimo aniversario y las reediciones de material pasado. Aún tienen cosas que decir. Mañana estarán en la Mamba! con entradas agotadas.

Tras las celebraciones de vuestro cuarenta aniversario y del álbum La lucha por la vida (2022), donde rechazabas cualquier tentación de mirar atrás, de dormirte en los laureles, llega Joven y arrogante. ¿Qué quieres decir con ese título?

La arrogancia es algo inherente al rocanrol, y me repugna, me da cierto reparo, pensar en convertirme en una de esas bandas que acaban pareciendo un karaoke de sí mismos o una banda homenaje de sí mismos. Ilegales tenemos la fortuna de que la fuente está dando de manera torrencial; aparecen un montón de canciones diciendo «quiero existir», y tenemos los medios de producción para darles vida, con un estudio propio y varios músicos de difícil trato a los que se puede acusar de psicópatas, pero que son capaces de lo peor para conseguir lo mejor. Así funcionan Ilegales.

Generacionalmente hablando, ¿dónde se sitúan Ilegales? ¿Resulta ahora más difícil discernir la separación entre jóvenes y adultos?

Ilegales en estos momentos ha pasado de tener el grueso de público entre los 40 y los 60 años a tener mucha más audiencia entre los 18 y los 40 años. No es que hayamos perdido a la gente de siempre; la vieja guardia sigue estando con nosotros, faltaría más, pero estamos llegando a un público más amplio –y nos parece muy bien– que reniega de otros estilos y está introduciéndose en el rocanrol. Me parece realmente sano y desinfectante.

El título refleja algún tipo de actitud desafiante. ¿Te sientes así? ¿Crees que hay un excesivo culto al futuro y a la juventud hoy día?

Ser arrogante siempre resulta desafiante, pero yo creo que es una virtud. ¿Por qué no se perdonan estas actitudes, como ser arrogante, que en realidad es creer en lo que tienes y saber que estás ofreciendo algo valioso? Se demonizan ese tipo de actitudes porque las virtudes no se perdonan. Los defectos te los perdonan, pero las virtudes son muy difícilmente perdonables para algún tipo de público. Sí que hay un cierto culto al futuro, pero yo no soy de los que creen «pa niños, los de antes, y pa viejos los de ahora». Hay valores jóvenes que están haciendo grandes cosas en este momento, o por lo menos a mí el ruido que hacen me gusta.

Este disco se mueve en muchas direcciones. ¿La aportación de Juanjo Reig ha significado una contribución decisiva?

Este disco se mueve en muchas direcciones, igual que el primer disco de ilegales. En aquel se nos acusaba de ‘falta de personalidad’ porque tocábamos estilos muy diferentes entre sí. En el anterior disco, La lucha por la vida, se ve que intérpretes de diferentes estilos son capaces de apoderarse y hacer suyas canciones de Ilegales de diferentes épocas. Esto es porque esa variedad es lo que permite la solvencia instrumental. Puedes acceder a una paleta de sonidos más amplia y a estilos musicales con músicos eficientes y efectivos sobre todo. Juanjo Reig, desde luego, ha aportado como productor, y de hecho creo que juntos hemos dado un decisivo y muy interesante golpe de estado musical dentro de Ilegales.

En la discografía de Ilegales siempre ha estado presente el desencanto. Joven y Arrogante combina la urgencia y tus tics más habituales con canciones sorprendentemente reflexivas.

En la discografía de Ilegales hay canciones de todos los colores. De desencanto, euforizantes, canciones que parecen casi guerreras, canciones reflexivas, arriesgadas, donde se va hacia las más oscuras profundidades del yo... Las canciones existen, están por ahí, en algún sitio. No sé si yo soy el que las fabrica o ellas están volando y simplemente lo que tengo que hacer es atraparlas de alguna manera y darles esa vida que están reclamando.

¿Cuáles serían los puntos fuertes de este disco?

La variedad, tanto lírica como en sonido. Son diez canciones, algunas muy breves, en las que se expande un discurso que puede no ser tan simplista como pueda parecer. Ha habido canciones de Ilegales que son gloriosas tonterías, y otras no exentas de cierta profundidad.

¿Qué opinión te merece el término woke?

Es una mamonada a la que soy impermeable totalmente.

¿Qué opinas del ascenso de la extrema derecha en Europa? ¿Temes una involución en las libertades?

El ascenso de la extrema derecha en Europa se debe a la ignorancia de un colectivo joven que no ha vivido para conquistar unas libertades de las que hoy disfruta.

¿Te preocupa que se malinterpreten o se censuren canciones como Heil Hitler?

Sí. Heil Hitler había sido hecha para molestar a un colectivo hippy que imponía unos valores extremadamente simplistas, sacralizaba las cosas, era dogmático, prohibicionista, había que vestir y llevar el pelo de una determinada manera, descuidar la higiene incluso hasta ser maloliente... Queríamos molestarles, pero también la canción advierte de la existencia en su momento de una extrema derecha que no iba a terminar con el advenimiento de un partido de izquierdas. En ese momento recordemos que se sacralizaba la extensión del PSOE, que iba, todopoderoso, a acabar con todos los males y a conseguir el cielo en la tierra. Yo siempre he sospechado de unos y de otros. Lo de «palo a la burra negra, palo a la burra blanca» no está tan mal, ¿eh?

Fuiste visionario; pronosticaste que Europa había muerto. ¿Cómo la ves ahora tras el reposicionamiento de Estados Unidos en el orden mundial?

En cuanto a Europa, sí que he sido un poco visionario. Me caen mal los profetas, pero no cabe duda de que soy uno de ellos. El reposicionamiento de Estados Unidos en el orden mundial me va a hundir la canción, porque Europa va a existir. Están entendiendo por fin eso de «si quieres la paz, prepárate para la guerra», y se está cohesionando en estos momentos por una cuestión de supervivencia.

La portada, con esa foto de la mili, hace pensar también en la actual posición de rearme. ¿Hay que trabajar para la paz aún a riesgo de que te llamen buenista?

Es una portada vistosa, obra de David Morey, que aúna elementos de Bauhaus con la psicodelia, y sí que habla de esa actual posición de rearme. Me da igual que me llamen buenista, alarmista o militarista. La realidad bélica es algo incontestable en estos momentos, con varias guerras llamando a nuestras puertas.

Tienes fama de ser un tipo con carácter. ¿Cómo llevas el paso del tiempo, la amenaza de arrugas y decrepitud?

Yo sé que, tarde o temprano, la juventud empezará a faltarme. A la edad que tengo (voy a cumplir 70 años el día 1 de mayo), soy un tipo que todavía tiene capacidad de muscular con mucha facilidad, me mantengo en buena forma, y, mentalmente, encuentro dentro de mí una cierta vitalidad, incluso agresividad. El paso del tiempo es así, acabará con todos nosotros. Está bien que nos arruguemos, que nos hagamos cenizas.

Hablas de la muerte con mucha entereza. ¿Crees que puedes engañarla poniéndote de lao?

Cuando miro a la muerte le digo a esa tipa: «Cuando vengas a buscarme con la guadaña, poco quedará que puedas llevarte».

El primer tema de este disco se titula Es ansiedad. ¿Por qué arranca el disco?

La ansiedad es un accidente de la sociedad actual con vocación de permanente. La he sentido en muchas ocasiones. La canción en este disco es frenética, se resume en muy pocos minutos. Habla del acoso del progreso, que está llevándonos a ese abismo de manera inevitable. La especie no ha cambiado mucho en los últimos 100.000 años, somos los mismos, pero el avance de las tecnologías es imparable; va en progresión aritmética, geométrica, y más allá todavía. Aquí tenemos a la humanidad ansiosa del siglo XXI.

Ponéis en marcha una nueva gira. ¿Sientes la adrenalina de echarte a la carretera? ¿Cuál es tu combustible?

Es el momento de sumergirse en esta nube, en esa sopa sónica. Implica carretera, pero sobre todo implica sonido, enfrentarse a los instrumentos, cohesionarse con un público dispuesto a divertirse. Estamos dispuestos a ejercer de euforizante, ese sacerdocio que implica el rocanrol, capaz de curar un montón de neurosis creadas por la vida social, por el acoso del progreso, y es un gran momento en el que se va a celebrar toda esa liturgia que hace que me sienta enfermo y grande y pueda transmitirlo a otras personas. ¡Qué gran momento, coño!

¿Vienen tiempos nuevos y salvajes? ¿Cuáles son tus temores?

Vivimos tiempos nuevos, tiempos salvajes, pero no ahora mismo, desde siempre. El discurso que tenían Ilegales en 1982 se parece mucho al actual, y no se ha moderado lo esencial en absoluto. Quizá se ha modulado, pero no se ha moderado. Yo tengo un muy escaso capital en miedo, así que adelante.