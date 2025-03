Una "epopeya" documental para celebrar los cien años de Paco Rabal

«Bueno, es que ya sabes que hoy es el día de la Región de Murcia por aquí, ¿no?», señala, jocoso, Carlos Belmonte, al otro lado del teléfono. Está en el Festival de Málaga y atiende a La Opinión en un pequeño impasse de una de las múltiples reuniones que está manteniendo estos días en la capital de la Costa del Sol. Lo hace pocas horas después de que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, recibiera la Biznaga de Plata en reconocimiento a la reciente revitalización del sector, que por estos lares se ha visto espoleado notablemente desde la creación de la Film Commission. También algunas jornadas después de que Sorda, de la molinense Eva Libertad, desatara una sonora ovación durante el que fue su estreno en España tras triunfar en la Berlinale. Pero, sobre todo, lo hace tras la presentación de un proyecto todavía en preproducción con el que pretenden –él y su equipo– homenajear al más internacional de los murcianos: a Paco Rabal.

Belmonte, con una dilatada trayectoria en el audiovisual, desvela que el proyecto surgió hace un año y de una conversación con Benito Rabal, hijo del añorado y laureado intérprete y, a su vez, también director. «Con Benito tengo una relación casi familiar. De hecho, ya hice con él un pequeño corto documental sobre su padre en el ‘92; todavía vivía Paco por aquel entonces... Pero, recordando aquello a raíz de la publicación de Gracias por mi vida, caímos en la cuenta de que no se había hecho una película larga, documental, sobre él, y que la merecía», opina el productor. Cabe subrayar aquí que el libro al que se refiere Belmonte, Gracias por mi vida, son una suerte de memorias que el menor de los Rabal lanzó al mercado en 2023 y en las que, por supuesto, su padre y su madre, Asunción Balaguer, son personajes principales.

«La cuestión es que considerábamos que merecía algo con más enjundia. Y no es que aquel [Paco, mi padre, se llamaba] no la tuviera, pero era un corto y..., bueno, han pasado más de treinta años; además, después del estreno de esta cinta pasaron muchas cosas en la vida de sus protagonistas que creíamos que era importante recoger», continúa Belmonte, quien demuestra en apenas una breve charla un conocimiento enciclopédico de la vida del actor. En este sentido, no es de extrañar que haya sido elegido para formar parte de un comité de expertos que ya está trabajando para celebrar en 2026 el primer centenario del nacimiento de nuestro icónico y carismático Goya aguileño. Porque esa es otra: la oportunidad no puede haber caído en un momento más adecuado, a apenas un año de la fecha en que Rabal hubiera cumplido los cien.

«A contrarreloj»

De modo que «la idea es tener la película terminada para finales de este 2025 y así poder presentarla aquí, en Málaga, aprovechando que el festival se celebra más o menos en las fechas de su cumpleaños [el día 8 de marzo]», asegura Belmonte, que cuenta con la colaboración de otro paisano, José Egea (Horizon Media), y de José Antonio Hergueta (MLK), el enlace malagueño de esta coproducción. Aún así, el principal impulsor de este proyecto reconoce que cumplir con los plazos marcados va a ser todo un reto: «Vamos a contrarreloj, es evidente. Pero no sé si eso es malo o bueno, porque tener fijado el objetivo para esas fechas nos obliga a no bajar el ritmo».

Por lo pronto, ya tienen directora: Vanesa Benítez, responsable de filmes documentales como Rota n’ roll (2017) y realizadora principal de la cuarta temporada del programa Un país para escucharlo (La 2), y actualmente se encuentran trabajando en el guion mientras, paralelamente, mantienen reuniones enfocadas a garantizar la viabilidad del proyecto (sirvan de ejemplo las que están teniendo estos días en Málaga). «Como bien sabes, un documental se termina de escribir en la mesa de montaje, pero estamos perfilándolo ya todo. Es verdad que la idea primigenia era centrarlo en la correspondencia de Paco, pero se están abriendo nuevos caminos», asegura Belmonte, que también está rebuscando con el resto de implicados en archivos de filmografía, en material que conserva la familia y hasta en documentación de particulares que se está estudiando para ver si encuentran «una veta»: «Hay muchísimas cosas; estamos picando en una mina que no sabemos a dónde nos va a llevar».

José Egea, Vanesa Benítez, Carlos Belmonte y José Antonio Hergueta durante la presentación del proyecto en Málaga. / Koke Pérez

Aún así, admite que los escritos del aguileño tendrán un peso importante. «Claro. Piensa que tiene multitud de cartas con gente como García Márquez, nada menos. Pero es que le encantaba escribir... Aprovechaba cualquier momento para hacerle una carta a Asunción, a su madre... De hecho, el otro día comentábamos que si viviera ahora y fuera joven, estaría seguro enganchado a las redes sociales», comenta entre risas Belmonte, para quien la persona que hay detrás del mito es una figura clave en este proyecto (el título provisional es Paco, más allá de la pantalla). Así, la idea es presentar una «epopeya» de Rabal desde su nacimiento en la Cuesta de Gos, en el seno de una familia humilde, hasta su conversión en leyenda, en «uno de los actores más internacionales de la historia del cine español. Porque por ahí tenemos a Bardem trabajando mucho en Estados Unidos, sí, pero él también hizo sus pinitos en Hollywood con William Friedkin, y en Europa fue llamado por los directores más importantes de la época, como Visconti y Chabrol», añade el productor murciano.

Precisamente sobre este último, sobre Chabrol, presentó Belmonte hace unos años un filme de concepto similar al que ahora propone: Chabrol, el inconformista (2019). «Recuerdo que, cuando salíamos del cine, se nos acercaban chavales de 20 años a preguntarnos dónde podíamos ver sus películas, que es lo mejor que nos podía pasar. Pues bien, ojalá podamos despertar también entre los jóvenes ese afán por descubrir a un personaje como Paco Rabal», añade el murciano, quien, aunque reconoce que el aguileño goza de gran reconocimiento entre «la generación que le vio en televisión con series como Juncal y en otras películas de la época», todavía hay mucha gente que no conoce verdaderamente quién fue el hombre tras el entrañable Azarías de Los santos inocentes (1984). «Además, hay un periodo –entre los años setenta y los ochenta– en el que trabajó muy poco. Recibía papeles pero los rechazaba porque los consideraba ‘casi pornográficas’, pero supo aguantar el tirón e hizo algunas cosas interesantes que quizá son menos conocidas», apunta.

Y en esas están Belmonte y los suyos, con cuarenta frentes abiertos pero con la ilusión intacta por ofrecer una pieza que sea central en el «Año Paco Rabal» en el que espera que se convierta el próximo 2026. De hecho, cuenta que están en contacto con el artista Ángel Haro para recrear rigurosamente alguna escenografía clave –«queremos que la película cuente con una presencia visual importante»– y que la idea es que Ginés García Millán, al que el aguileño «dio la alternativa» en Nazca (1995), sea el conductor. «Vamos a ver cómo encajamos todos», añade con risa nerviosa, porque el trabajo es grande, pero la ocasión y su protagonista lo merecen. No en vano, Paco fue «nuestro actor más completo, el Marlon Brando español», apuntaba el lunes durante la presentación del proyecto su socio José Antonio Hergueta.