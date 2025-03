La Región firma un acuerdo para la «internacionalización» de proyectos fílmicos murcianos

El Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, en el marco del Festival de Málaga, firmó ayer un convenio de colaboración con Egeda, sociedad de servicios para los productores audiovisuales, para «facilitar la internacionalización de producciones de la Región de Murcia». Así lo anunció este lunes la consejera de Cultura, Carmen Conesa, quien explicó que este acuerdo abre las puertas a los profesionales murcianos a participar en los tres programas de formación y capacitación de esta entidad.

En concreto, hablamos de ‘Platino Next Gen’, así como de los dos destinados al mercado americano: ‘Platino go to American Film Market’ y ‘Platino go to Conent Americas’. El primero, que se desarrolla de julio a octubre, consiste en un taller de desarrollo de guion –en régimen residencial en Madrid–, así como en la presencia de sus participantes en diferentes festivales y mercados (Festival de Santander, Festival de San Sebastián e Iberseries y Platinio Industria) con mentorías individualizadas y pitch de sus proyectos para posibles compradores.

En cuanto a los programas para el mercado americano, el primero en noviembre en Los Ángeles y el segundo en enero en Miami, incluye capacitación previa online para instruir a los participantes en cómo sacar el máximo provecho de los mercados estadounidenses, cinco días intensivos con reuniones con ejecutivos de máximo nivel, pitch y tres días de participación en el mercado correspondiente.