Carmen Machi: "Entender las sensaciones es parte del trabajo del actor y eso no se estudia"

Málaga y el cine son inseparables. La ciudad, con su emblemático festival de cine, se ha convertido en el gran escaparate del cine español desde hace 28 años. Sus calles, su luz y su gente la hacen absolutamente cinematográfica: "Si está nublado, mejor. Las fotos salen más bonitas. Pero creo que Málaga tiene todos los ingredientes. No se me ocurre nada que le falte, Málaga es una ciudad de cine", asegura Carmen Machi. El sábado fue el día de la actriz madrileña en la vigésimo octava edición del Festival de Málaga: el certamen le entregó su Premio Málaga, reconociendo así su "larga y reconocida trayectoria" en las pantallas (la grande y la pequeña) y también en el teatro.

Reconocimiento

El Paseo Marítimo Antonio Banderas de la capital suma un nuevo monolito en honor a Carmen Machi, un reconocimiento a su trayectoria de más de tres décadas. Desde sus inicios en el teatro a los 17 años hasta sus icónicos papeles en las series de televisión '7 vidas' y 'Aída', pasando por su destacada carrera cinematográfica con 'Los abrazos rotos' (2009) y 'Ocho apellidos vascos' (2014), la intérprete ha demostrado genio y versatilidad en cada papel.

Después de tantos años en esta profesión, de ser un rostro popular y queridísimo en nuestro país, aún se muestra sorprendida cuando se la menciona como un mito: "No me hago ese planteamiento en absoluto, no lo pienso. Lo recibo con mucho agradecimiento, pero realmente me dedico a una profesión que me gusta mucho y tengo una suerte infinita de poder vivir de ella", confiesa con humildad.

Talento

A lo largo de su carrera, Machi ha estado rodeada de talento, trabajando con continuidad y sin experimentar el vértigo de la inestabilidad: "He tenido proyectos increíbles y me siento muy afortunada. No me siento como alguien realizado o no realizado, simplemente creo que la vida me ha puesto un camino profesional cómodo y sin trabas".

Diferente faceta

Sus reciente papeles en las series 'La Mesías', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, y 'Celeste', de Diego San José, han mostrado una faceta distinta a la que muchos espectadores conocían por 'Aída', conectándola con una nueva generación de espectadores, los 'centennials'. Y es que a Carmen Machi le va la marcha: "Me gustaría hacer una película de terror a saco. No me gusta como espectadora, pero como actriz me alucina. El cine es la mentira más grande del mundo, y quiero formar parte de eso", asegura.

"Me gustaría hacer una película de terror a saco". / Gregorio Marrero

Machi nunca ha temido el encasillamiento en la comedia, el género que la convirtió en una actriz popular: "No es algo negativo. Venía de una carrera muy dilatada, sobre todo en teatro, donde el 99 por ciento de mis obras no han sido comedias. Además, sé lo complicado que es hacer comedia convincente. No hay que tener miedo a eso, solo a que no te llamen", reflexiona.

Actuar, algo inevitable

Para Machi, ser actriz es algo inevitable: "Esta es la profesión más bonita del mundo, porque puedes vivir mil vidas y a ti ni te salpica". Pero para vivir esas mil vidas uno tiene que vivir la suya propia: "Si no vives y no mamas de las energías que ves en la vida, no puedes actuar".

Curiosamente, nunca estudió para ser actriz: "Empecé a trabajar muy pronto y cuando me presenté a la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, no me cogieron. Pero cuando entré en el Teatro de La Abadía, descubrí algo. Hay una parte del actor que tiene que ver con que entiendes las sensaciones, y eso no se estudia ni se enseña".

Para Carmen Machi, ser actriz es algo inevitable. / Gregorio Marrero

Para ella, el teatro es un ejercicio de realidad: "Te pone la tierra bajo los pies. En audiovisual, un coche te lleva y te trae, no porque seas importante, sino para que llegues a tiempo. En teatro, vas tú solo al teatro. Nadie te va a buscar. Eso te conecta con la vida y es lo más parecido a la libertad".

A sus 62 años, Carmen Machi sigue siendo una de las actrices más queridas y respetadas del panorama audiovisual español. Y que ella no se considere un mito no quiere decir que tenga razón.