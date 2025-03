'Manuel Menárguez: el mar fluye, el arte perdura', por Javier Lorente

Tenía pendiente, desde su última exposición en la sala alta del Almudí, que me impresionó, quedar con Manuel Marcos López Menárguez para este encuentro que se ha hecho realidad esta semana. Lo bueno a veces se hace esperar. Estos días está trabajando en la restauración, con fondos europeos, de los pináculos y motivos ornamentales del Mercado de Verónicas de Murcia. Se pasa las horas subido a una grúa y de allí ha bajado, como un ángel caído, para enseñarme su estudio, que está muy cerca, en la plaza de San Ginés. En una cafetería del lugar nos hemos tomado un chocolate con churros que ha endulzado nuestra conversación. El coqueto taller está dividido en varios ambientes de pintura, escultura, restauración y diseños, dispone de una pequeña biblioteca y una zona en alto, como un coro, con sofás, cuadros y fotografías antiguas de sus bisabuelos maternos, que fueron dueños del Teatro Apolo de Madrid, gentes de la farándula artístico musical.

Me habla de sus raíces andaluzas (su padre era de Córdoba) y de sus recuerdos de infancia (los churros de Proust): «De pequeño siempre estaba pintando y dibujando. Quise estudiar arquitectura, pero finalmente estudié Bellas Artes en Valencia. Presumo de la Matrícula de Honor en Pintura Mural y de que siempre me he enfrentado a grandes retos artísticos: espacios grandes, esculturas de gran formato, etc. También estudié en la Escuela de Artes y Oficios y realicé muchos cursos de especialización en temas de restauración de obras de arte, arquitectura de interiores, decoración y publicidad. Fui profesor de pintura en el Círculo de Bellas Artes de Valencia y hasta regenté un conocido bar en Murcia, el Portobello, decorado como un barco, con maderas y con numerosos detalles náuticos que los amigos y clientes me traían, incluido quien en aquel entonces era príncipe Juan Carlos, asiduo mientras estaba en la Academia de San Javier». La decoración marinera no era una casualidad, a Manuel Menárguez siempre le ha apasionado el mar: «Necesito el mar para vivir, tenemos un pisito en la playa, salía a navegar con el barco de un tío mío y he tenido barco en dos ocasiones».

En la conversación voy descubriendo que, además de su espíritu creativo y artístico, estamos ante un gran trabajador con una capacidad desbordante por seguir aprendiendo y actualizándose: «A mi edad me he metido a mejorar el inglés o a profundizar en la informática y el internet». Nunca ha sido funcionario: «Soy un autónomo empedernido, tengo una empresa que lleva el nombre de la dirección de mi anterior domicilio y taller, en las afueras de Murcia: MIZAR 21». Me cuenta algunos de los centenares de trabajos de restauración que ha hecho desde 1986: restauraciones de cuadros, de murales, de retablos, de telones teatrales, del patrimonio eclesiástico, de pasos de procesiones, de esculturas de Salzillo, de maquinaria del Museo de la Seda, de la Noria de Alcantarilla…

Incontables también son sus exposiciones de pintura o escultura, centenares de ellas a nivel individual y también en colectivas. Ha llevado sus trabajos por toda España, por numerosos países europeos, asiáticos, como Japón, y varios de Sudamérica. En Estados Unidos ha expuesto en Nueva York y en otras diversas ciudades, en importantes exposiciones y en prestigiosas ferias de arte: «Mi mujer me dice: ‘es verdad que hemos viajado mucho por el mundo, pero siempre ha sido porque tú tenías una exposición allí’». En su trayectoria también destacan las charlas y cursos que ha impartido; la próxima ocasión, me cuenta, será el 26 de marzo en el Casino de Murcia. No me deja contarlo, para no gafarlo, pero ahora mismo está trabajando en un ambicioso proyecto para exponer en el Caribe.

Me cuenta que ha vivido en dos ocasiones en Filipinas y que le enamoran las islas tropicales: «Sueño con una vida tranquila en una isla, manteniéndome gracias a pintar aquellos paisajes exóticos para vender a los turistas. Sueño con ese mar tropical, esos inmensos azules y verdes entre las palmeras», afirma. Y me habla de una de sus exposiciones más recordadas, aquella que hizo en la iglesia de San Esteban, como no podía ser menos, dedicada al agua, para la que le posó toda la familia.

Al tiempo que hablamos me va pasando al teléfono varios documentos. Es tan amplia su carrera y actividad que tiene un currículum específico para sus exposiciones, otro para sus trabajos de restauración y otro para los de decoración. Me abruma, lo confieso, esta gigantesca capacidad de trabajo y lo muchísimo que ha hecho en su vida laboral y artística: «Yo creo que no me voy a jubilar nunca», me confiesa.

Volvemos a hablar de París, donde vivió una temporada: «En la capital francesa hice varias exposiciones e interesantes contactos. Tal vez podría haberlo intentado más tiempo, pero tuve que regresar. Era difícil. Realmente nunca me ha importado salir de mi zona de confort, ser ciudadano del mundo. Luego ya, con la familia, todo se complica un poco más». Valoro su tesón y, como he dicho, su capacidad de trabajo, pero reconozco que lo que me encanta es cómo Manuel transmite optimismo, cordialidad y un empuje realmente juvenil, a la vez que maduro, incluso en un mundo actual lleno de incertidumbres. Le preocupa la naturaleza, el medio ambiente, los animales en peligro de extinción y la incomunicación en la sociedad actual. En su taller conserva una impresionante tortuga tallada en uno de esos grandes troncos caídos que él gusta de reciclar y reutilizar: «Le cambié la cabeza para hacerla más amable a los niños, ¿no te has fijado que las tortugas tienen cara de reptil?».

Ahora que se acerca la Semana Santa, he creído apropiado hacerle la foto en esta soberbia pieza de un crucificado. Es un grande del arte murciano, poderoso, como se ve en sus manos, y tan vital como esa nueva vida que da a nuestro patrimonio.