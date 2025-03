"Si lo tienes, el duende saldrá a relucir aunque lo único que tengas sean dos cucharas"

El jazz español goza de una magnífica salud. El pianista salmantino Daniel García, que ha pasado por Tokio con su jazz ecléctico incorporando también ritmos flamencos, se ha convertido en una de las voces más originales e influyentes de la nueva generación; es uno de los escasos músicos de jazz españoles que graban para un sello extranjero. Lanzó su nuevo álbum, Wonderland (2024), tras el éxito de los dos últimos con el prestigioso sello alemán ACT, la discográfica de Nils Landgren, Esbjörn Svensson Trio, Ulf Wakenius y Lars Danielsson. Mas allá de su abrumadora técnica pianística y su formación en la conocida Berklee College of Music de Boston, donde fue alumno del pianista panameño Danilo Pérez, ha logrado premios como el de Mejor Interpretación de Jazz en el Berklee College (2011) y la nominación a Mejor Músico Europeo de Jazz por la Academia de Jazz Francesa (2023).

Acompañado por dos de los músicos más creativos e inquietos de la escena nacional –el bajista Reinier Elizarde, ‘El Negrón’, y el baterista Shayan Fathi–, Daniel García ha alcanzado la madurez plena, compositiva y creativamente, consolidándose como uno de los músicos más prestigiosos del jazz europeo. Con su último proyecto, profundiza en la música de su tierra natal y combina sus influencias con el lenguaje del jazz contemporáneo, sin prejuicios al dejarse influir por otros géneros, desde la música clásica y contemporánea hasta la electrónica y el rock, manteniendo un estilo altamente personal y reconocible. Para demostrarlo, esta noche se sube a las tablas del Teatro Circo dentro de la programación del Murcia Jazz Festival.

¿Cómo está siendo la experiencia de llevar Wonderland al directo?

Es maravilloso poder compartir esta música por todo el mundo. La energía que recibimos del público en cada concierto es muy parecida. Siempre nos dicen que esta música les hace viajar, les hace volar y experimentar emociones muy potentes. Es un regalo poder compartir estas experiencias por todo el mundo, y no puedo estar más agradecido.

Has lanzado Wonderland con ACT (tercer álbum bajo ese sello alemán). ¿Cómo ha evolucionado tu sonido? ¿Alguna conexión con Vía de la Plata?

Siempre digo que la evolución es necesaria, y casi inevitable en mi música. Yo no soy el mismo que hace tres años, así que necesariamente mi música, tampoco. Al final, la música que hago se nutre de mis experiencias y vivencias, y de alguna manera es una foto fija de un momento concreto. De hecho, la música cambia en los directos, porque está viva y en permanente transformación.

Miles Davis decía que cuesta mucho sonar a uno mismo. ¿A qué suena Daniel García?

La mezcla de influencias es muy acentuada en Wonderland... Pero sí, este es el santo grial de la música: sonar a uno mismo. Quiero pensar que estoy trazando un camino personal y reconocible, pero Miles Davies tenía razón. Para encontrar tu propia voz tienes que ser muy consciente de ti mismo, tienes que conocerte bien y ser honesto contigo mismo al 100%. Es un trabajo que puede llegar a ser desolador y tortuoso, pero, al menos para mí, merece la pena. De alguna manera este camino de autoconocimiento en aras de desarrollar mi propia voz artística me está sirviendo también para conocerme mejor como persona. Ser consciente de mis luces y mis sombras, e intentar mejorar lo que no me gusta.

John McLaughlin decía: «La fusión sucederá dentro de nosotros o no sucederá». ¿Qué opinas de las mezclas de estilos?

No puedo estar más de acuerdo. Lo primero que tengo que decir es que no creo en los estilos musicales. Para mí, la música es un mar infinito de posibilidades. El nombre que se le da a los estilos viene después de haberlos creado. A partir de ahí, si no hubiera influencia entre unas músicas y otras, no habría evolución, y seguiríamos dando golpes a un tronco. La ‘fusión’ es inherente a la historia de la música. No existe la música pura, sin contaminar, todo viene de algo anterior. Es una evolución y una mezcla constante a lo largo de los años lo que nos regala la variedad y riqueza de músicas de todo el mundo. Ahora bien, hay muchas maneras de mezclar y de fusionar diferentes músicas. Para mí, la única que verdaderamente tiene valor es la que se realiza en el subconsciente, en nuestra propia sala de máquinas, fruto de nuestras experiencias e influencias, pero de una manera absolutamente irracional. La fusión que a mí me gusta es la que brota naturalmente del músico honesto, sin pretensión y sin consciencia de estar fusionando nada; música que sea el fruto de una vida rica en influencias y experiencias.

Le oí decir a un compañero tuyo que no es lo mismo tocar flamenco con piano que tocar piano flamenco. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo se captura el duende flamenco al piano? ¿O es al revés?

El duende se tiene o no se tiene, no hay muchas más vueltas que darle. Luego, cómo lo expreses es lo de menos. Es una cosa difícil de explicar, es aquello que separa el saber hacer algo del ‘vivir’ algo. Si tú vives el flamenco, respiras flamenco y sudas flamenco, y además aprendes a tocar el piano, te va a sonar flamenco. Es inevitable. Y lo mismo pasa con cualquier otro estilo. Si tienes duende, pero lo único que tienes a mano es un par de cucharas para hacer ruido, te aseguro que ese duende saldrá a relucir. Por tanto, no es una cuestión del instrumento que toques, sino de quién lo toque. Como se suele decir, no es el arco, es el indio.

Tu padre es el baterista Paco García, que trabajó con Serrat y tantos otros. ¿Qué músicos le influyeron y le llevaron a dedicarse por completo al jazz?

Él estuvo muy influenciado por la época del jazz-rock de los setenta. Desde Miles Davies a todos sus descendientes musicales: Weather Report, Mahavishnu Orchestra, Herbie Hancok, Return to Forever... Una época muy creativa del jazz, donde se abrieron muchos caminos diferentes.

¿Dónde encuentras las musas? ¿Es difícil sacarle sonido flamenco a un instrumento como el piano?

Las musas te encuentran ellas a ti. Así ha sido siempre, y forma parte de la belleza del acto de crear. Son pequeños rayos de luz que de vez en cuando te visitan y hacen que las horas de esfuerzo y dedicación merezcan la pena.

Para Schuman la música era el lenguaje que le permitía «conectarse con el más allá». ¿Con qué te conectas tú cuando tocas? ¿Cómo es tu proceso de composición?

Schumann tenía razón. A mí la música me permite olvidarme de quién soy, de dónde estoy. Es una puerta de entrada hacia un estado de conciencia donde no existe el tiempo ni el espacio, y en el mejor de los casos, no existe el yo. Algunos de los momentos más importantes y significativos de mi vida los he experimentado mientras hacía música, y es una experiencia tremendamente enriquecedora para otras facetas de la vida. Normalmente mis composiciones nacen de improvisaciones libres. Me suelo grabar con el teléfono esas improvisaciones, y luego las dejo reposar, a veces durante semanas o meses, para olvidarme de ellas y tener una visión más objetiva cuando vuelva a escucharlas. A partir de ahí, elijo si hay algo que conecta conmigo especialmente, y a partir de esa idea inicial, voy construyendo la composición. Es un proceso a veces fácil y fluido, y a veces largo y tortuoso, pero siempre enriquecedor.

¿Te animarías a hacer una fusión con música urbana, o hay géneros que mejor no mezclar? En la era digital y de la música electrónica, ¿cómo motivar a los jóvenes a seguir practicando el jazz?

Para mi no hay estilos, y toda música es susceptible de ser influida por cualquier otra música, como de hecho está pasando. En ese sentido, no soy nada prejuicioso ni dogmático. El otro día escuché un directo de Ca7riel y Paco Amoroso, dos chavales argentinos que están creciendo mucho ahora y que hacen música urbana, y me encantó. Y ellos tienen influencias del jazz, del funk y de otras músicas. De lo que se trata es de no poner puertas al campo y dejar que el aire corra libre por la música.

Tres músicos y tres instrumentos diferentes conviven en el espectáculo que presenta en Murcia este sábado. ¿Qué os aporta esta fusión de ritmos y sonidos?

Lo más importante es que los tres llevamos tocando juntos durante muchos años, y eso hace que la nuestra sea una compenetración casi telepática. Cada uno de nosotros viene de tradiciones musicales diferentes, y tenemos la libertad de expresarnos sin ataduras en todo momento, así que la música que sale bebe de muchas fuentes, pero siempre de una manera muy natural, libre y sin forzar. Por eso, cada concierto es una sorpresa incluso para nosotros, porque hay mucho espacio para la libertad de crear en el momento, y esa energía, ese vértigo, el público lo percibe y de alguna manera se hace partícipe.

¿Qué alimenta tu pasión, tu dedicación a la música? ¿En cuántos proyectos andas involucrado?

Más que una pasión, la música es para mí una necesidad, como el aire que respiro. Así que siempre estaré dedicado a la música de una u otra manera. Ahora mismo estoy en proceso de composición del que será mi próximo disco; en noviembre del año pasado estrenamos mi nuevo proyecto para sexteto en la Biennale de Flamenco de Holanda, y también haremos conciertos con este formato en trío. Además, mi querido Pablo Martín Caminero y yo tenemos un dúo con el que también haremos varios conciertos, así como con otro de mis proyectos, Beata Viscera, en el que reinvento algunas piezas de la música vocal renacentista con el quinteto vocal Vandalia, Pablo al contrabajo y Borja Barrueta a la batería. Además, estrenaremos este proyecto en Alemania con el coro de la Norddeutscher Rundfunk (NDR). Va a ser una pasada.

¿Qué significa para ti participar en este festival? ¿Qué tienes preparado para esta noche? ¿Habrá alguna sorpresa en el repertorio?

Tengo muchísimas ganas de subirme al escenario en el Teatro Circo. Es un honor tocar en uno de los mejores festivales de la península, y estoy seguro de que va a ser una noche inolvidable. Como he dicho antes, cada concierto es diferente, y seguro que el que vamos a hacer en Murcia va a ser especial, por las ganas que tenemos. Además, Murcia es una tierra muy querida por mí, y el público murciano siempre se ha mostrado caluroso, así que entre todos vamos a hacer una noche para el recuerdo, estoy seguro.