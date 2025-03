Del pop a la electrónica: estos son algunos de los conciertos de las salas de Murcia este fin de semana

Las salas de Murcia se llenan este fin de semana de conciertos con una amplia agenda en la que podrás optar por pop, electrónica o música urbana. Estos son algunos de ellos.

Montesco, entre la electrónica y la psicodelia

El cuarteto barcelonés Montesco se sitúa con su pop alternativo entre la electrónica y la psicodelia. Tras un primer EP, Gardenias (2022), su LP debut, Sol de Medianoche ( Music Bus, 2024) mezclaba géneros hablando sobre relaciones posmodernas en las grandes ciudades. Entre sus dos trabajos, la banda suma más de 200k de escuchas en Spotify.

Un año después de presentar Sol de Medianoche, han vuelto con una versión de Tainted Love, popularizada por Gloria Jones primero y por Soft Cell después, e interpretada por tantos artistas, entre ellos Marilyn Manson o Imelda May. Montesco se inspiran en influencias propias como La Femme o The Cure para unas canciones entre la electrónica, la psicodelia y el dream pop, lo oscuro y lo melancólico, con teclados ochenteros, bases rítmicas, y guitarras.

Irreverente como siempre, Mare Carrier presentará Petardazo el primer sencillo de su próximo álbum.

Viernes, 14 de marzo. Sala Musik, Murcia (22.00 h). 9 euros

Mediapunta, el ánimo rebelde de tomarlo todo con humor

Mediapunta / L. O.

Desde Zaragoza llegan Mediapunta, con su mezcla fresca de rock, melodías powerpop y pura actitud punk. Su nuevo disco, The Very Best of Mediapunta, grabado en Yeste (prepirineo aragonés) bajo la producción de Sergio Lacasia, viene lleno de guitarrazos, baterías centrífugas y varios himnos al amor por las cosas triviales, con influencias del sonido Madchester, The Lightning Seeds, Teenage Fanclub, Bleachers, Pulp y bandas nacionales como La Élite o Mujeres. POP con mayúsculas acompañado de rock, punk, baladas y hasta drum and bass. Ya desde que se llamaban Los Crápulas, les comparaban con El Niño Gusano y su delirante psicodelia pop. Además, el principal compositor de Mediapunta, Francho Pastor Algora, es sobrino del añorado líder de El Niño Gusano, Sergio Algora. En sus melodías de pop guitarrero desmesurado y experimentos estrafalarios, se manifiesta ese ánimo rebelde de tomarlo todo con humor y obtener de ello una sensación poética.

Viernes, 14 de marzo. La Yesería, Murcia. 21.00 h. 12€

El Último Vecino, viaje a una época dorada de la música electrónica

El Último Vecino (Gerard Alegre) presenta ahora su cuarto álbum, Riqui (Helsinki Pro, 2024), un disco más maduro y personal donde el barcelonés, admirador de bandas como Family o New Order, continúa investigando su lado más synth-pop,e incorpora influencias post-punk y new wave. Su música, una mezcla de sintetizadores, ritmos bailables y melodías pegadizas, transporta a una época dorada de la música electrónica, con la nostalgia impregnando todo. Compartirá escenario con Sistema Nervioso, que están presentando S/N, su LP debut, después de ganar certámenes como Creamurcia o Rendibú.

Viernes 14. Sala Spectrum. 21.30 horas.16€

Foyone: «Hola humano, estás hablando con el reptiliano»

Foyone / L. O.

Desde el terreno del graffiti, Foyone, un soplo de aire fresco en el panorama urbano español, dio el salto con una frase que funcionó: «Hola humano, estás hablando con el reptiliano». En un año, su vídeo #RapSinCorte VII tuvo más de medio millón de reproducciones en Youtube. Le interesa la ciencia ficción, la mecánica cuántica, el ocultismo, las teorías de la conspiración..., y es lector de autores como Asimov. Sus letras suelen trascender la realidad; utiliza símbolos y mensajes ocultos:; aunque no elude la crítica social, no es uno de sus tema recurrentes.

Con Demoni 2, Foyone alcanzó un sonido renovado y complejo, fruto de la reflexión lejos de los focos, con influencias de jazz, funk, soul y hip-hop, riqueza instrumental y una atmósfera atemporal y vintage, respaldado por destacados músicos como Juan Arance, Amber Window, Escandaloso Xpósito, Carlos Martín, Ale Acosta (Fuel Fandango), Moneo, Manu Flores, Gabriel Fernández o Hoss$ Benitez, que enriquecen la textura musical del álbum.

Con ese proyecto, Foyone se embarca en una gira nacional tras su éxito en Chile, Uruguay, Argentina, Colombia y México. Su paso por Argentina quedó inmortalizado en el Rap Sin Corte 51, en una sesión explosiva con catorce influyentes raperos latinoamericanos. Ahora estrena colaboración con el chileno Jonas Sanche en el single 4EVA, sobre su eterna pasión por la música. Tras 10 años de carrera, Foyone se redefine; ha conseguido adaptar el rap noventero a los nuevos tiempos, con la libertad musical del siglo XXI.

Sábado 15. Sala Mamba. 21,00h. 25€