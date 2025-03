Pepa Aniorte revive en San Javier a las mujeres por las que se subió a las tablas

La oriolana Pepa Aniorte se subirá mañana a las tablas del Teatro de Invierno de San Javier con su espectáculo 10 mujeres de cine. En él, la popular intérprete rinde homenaje a un selecto grupo de artistas que, ya fueran actrices o cantantes, entonaron en la gran pantalla melodías que hoy son parte del imaginario colectivo. Hablamos de Sara Montiel, Lola Flores, Carmen Sevilla, Concha Velasco, Marisol..., mujeres «empoderadas», «adelantadas a su tiempo», y que empujaron a una joven Aniorte a subirse a los escenarios.

Aniorte, a la que acompañará una banda de tres músicos que ha sido bautizada como Los Pepas, comenzó a dar forma a este proyecto tras su paso por el programa Tu cara me suena, que la volvió a acercar al mundo de la música (en el que empezó), y asegura que es uno de los proyectos que más ha disfrutado a lo largo de su carrera.

«Es que es una obra, esta, que me permite hacer sobre las tablas todo lo que a mí me gusta y, además, me ofrece la posibilidad de homenajear a compañeras que, al igual que yo, han trabajado en el mundo del cine y que, a pesar de que no eran cantantes -o no eran actrices-, se lanzaron a la piscina; artistas con mucho arrojo, empuje y que forman parte de nuestra historia emocional colectiva.