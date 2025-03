Arco, un espejo donde mirar sueños y anhelos, pasa por Garaje Beat Club

Antonio Arco es un cantante, guitarrista, compositor y letrista conocido por haber formado parte de la banda andaluza El Puchero del Hortelano, tras cuya separación a finales de 2015 comenzó nueva etapa en solitario bajo el nombre de Arco. En 2021 publicó su primer álbum, un libro-disco autobiográfico, 40 años, 40 canciones, presentado en gira acústica. En 2023 y 2024 volvió a girar por salas con su banda al completo, y en 2025 regresan a las salas con un repertorio renovado en el que no faltan sus temas más populares ni los más conocidos de El Puchero del Hortelano.

Con El Navegante, nuevo adelanto de su próximo disco (producida por Carlos Díaz en Granada), Arco se sumerge en su autobiografía, que arranca cada mañana al despertar con la certeza de tener un nuevo día por delante: reflexiones poéticas narradas con destreza, un espejo donde mirar sueños y anhelos.

Viernes 14 de marzo. Garaje Beat Club, Murcia 22.00 horas. 18 €

Pepe Sánchez, una larga trayectoria que repasará el domingo

El murciano Pepe Sánchez cuenta con una larga trayectoria como guitarrista y compositor. Ha pasado por diversos grupos y proyectos: You, Ceda el paso, El último tren, Sin kobertura, Old Frets… Su estilo se mueve en la amplitud del pop-rock, pero con letras que huyen de la trivialidad, cuyas referencias son los cantautores latinos y anglosajones. Entre sus influencias figuran BB King, Chuck Berry, Eric Clapton, George Harrison, Keith Richads, Hendrix, David Gilmour, John Mayer, The Beatles, Cream, Stones, AC/DC, Eagles…

Con la presentación en directo de su disco Subido en un sueño, Pepe Sánchez compartirá canciones recientes (la mayoría), intercaladas con algún tema de anteriores etapas. En este concierto contará con la colaboración de Fulgencio Molina, José Antonio García "Lupo", Juan Arques y Luis Alcaraz, amigos, colegas y compañeros en varios de sus proyectos anteriores.

Domingo 16 de marzo · Garaje Beat Club, Murcia. 17.30 h 9/ 10 euros