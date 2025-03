Marcus Miller sirve el aperitivo 'gourmet' del Jazz San Javier

Pese a que vaya a cumplir este verano los (o las) 27, el Festival Internacional de Jazz de San Javier sigue creciendo. Y lo sigue haciendo porque, lejos de conformarse con lo que hay -la escena jazzística española es muy potente y esta ya es una cita de renombre internacional y muy atractiva para las grandes estrellas del género en gira-, sus responsables, con el concejal David Martínez al frente -y la figura del histórico Alberto Nieto siempre presente-, siguen ampliando sus horizontes. Pero lo hacen, por supuesto, sin perder la esencia con la que este evento, imprescindible para el verano murciano, nació en 1998.

Porque el Jazz San Javier sigue siendo, valga la redundancia, un festival de jazz, y, no solo eso: es, también, uno de los mejores que hay en nuestro país, junto con los de San Sebastián y Vitoria. Y, además, lo seguirá siendo... Al menos, a tenor de lo anunciado esta mañana en el museo de la ciudad, que se ha convertido en el lugar habitual de estos 'avances'. Pues este miércoles solo se ha ofrecido a los aficionados un pequeño aperitivo de la que será la programación de su próxima edición -que volverá a extenderse durante casi un mes: del 27 de junio al 24 de julio-, pero en ella ya aparece una leyenda del género, dos grandes vocalistas que cruzarán desde el otro lado del charco, una emergente estrella europea, otra española -aunque con proyección internacional- y dos propuestas que se escapan un poco del canon.

El avance y el cartel del próximo Jazz San Javier se ha presentado esta mañana en la localidad. / Loyola Pérez de Villegas

El avance

Por supuesto, es el primero el que acapara (casi) toda la atención, pues hablamos de uno de los músicos más influyentes del planeta, de uno de los mejores bajistas de todos los tiempos. Y los conocedores del festival tendrán ya pocas dudas de a quién nos referimos, pues ya pasó por la octava, la décima y la vigésimo segunda edición del Jazz San Javier. Así pues, este verano el Auditorio del Parque Almansa volverá a disfrutar del inigualable Marcus Miller, que ha dejado hacerse notar en innumerables éxitos como Just the two of us, de Bill Withers, y Never too much, de Luther Vandross, dejando además su inconfundible marca en las carreras de artistas tan admirados como Roberta Flack, Aretha Franklin, Chaka Khan, Al Jarreau, Bob James, Lalah Hathaway y Wayne Shorter.

Sobre las dos vocalistas mencionadas, hablamos de Melody Gardot y Judith Hill. La primera, con cerca de dos décadas de carrera -publicó su primer disco largo, Worrisome heart, en 2008-, está celebrando estos veinte años con un recopilatorio (The essential Melody Gardot, 2024) con lo mejor de su trayectoria, con lo que garantiza un concierto idóneo para quienes han seguido su trayectoria. La segunda, que ha trabajado con artistas de la talla de Elton John, Prince y Michael Jackson, saltó a la fama al protagonizar el premiado documental A 20 pasos de la fama (Morgan Neville, 2013), que mostraba el escaso reconocimiento que tiene el trabajo del corista. Sin embargo, su primer álbum, Red hook summer (2012), acababa de salir, y desde entonces ha construido una sólida carrera como rostro principal cuyo último episodio se llama Letters from a black widow (2024), disco que presentará en San Javier.

La "estrella emergente europea" es Eva Slongo, suiza, criada en el mundo clásico, pero a la que una improvisada jam le cambió la vida. Reeducada en el mundo del gypsy jazz, se ha convertido en una de las improvisadoras más vibrantes del viejo continente, cosa que hace con su violín y con su voz (lo que comúnmente conocemos como 'scat'), y en San Javier se presentará como líder de un cuarteto que tiene como invitado especial a Giovanni Mirabassi, pianista italiano que ha tocado con ases como Chet Baker y Steve Grossman. En cuanto a la española, no es otra que la jovencísima vocalista y multiinstrumentista catalana Mar Vilaseca, que debutó en 2020 con Find the way y se trasladó casi a continuación a Nueva York para continuar su formación con Wynton Marsalis, Carla Cook, Elio Villafranca y Donald Vega, entre otros. Es uno de los grandes proyectos de la escena jazzística nacional, con un techo altísimo.

Y, por último, dos caminos alternativos al jazz. El primero lo abren Parker Barrow, una banda norteamericana de blues y southern rock liderada por el matrimonio formado por la cantante Megan Kane y el baterista Dylan Turner. Su música está muy inspirada en la de bandas como The Black Crowes y los legendarios The Allman Brothers Band, y se dieron a conocer en 2023 con su álbum debut, titulado Jukebox Gypsies. Será, seguro, uno de los descubrimientos de esta edición, mientras que, quien no necesita grandes presentaciones, es Mayte Martín, una de las grandes voces del cante flamenco español. Pero su bandera siempre ha sido, más bien, la de la libertad estilística, con lo que seguro que su propuesta encaja a las mil maravillas en el Jazz San Javier, que siempre se deja seducir por la fusión.

El cartel completo, el día 2

Sin embargo, lo mejor de la presentación de este miércoles -a la que también asistió, como es habitual, el alcalde de la localidad, José Miguel Luengo- es que esto es solo el comienzo. De hecho, la presentación finalizó con un exultante David Martínez afirmando que "el 2 de abril habrá más bombazos". Fue su forma de anunciar la fecha para la presentación de lo que será, presumiblemente, el programa definitivo de esta vigésimo séptima edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier, que, si sigue la estela de años anteriores, contará con más de una decena de noches de música y cerca de veinte conciertos, incluidos los gratuitos (asociados históricamente a la Plaza de España, al Puerto Tomás Maestre de La Manga y a la Explanada de Barnuevo, en Santiago de la Ribera).

También se prevé que ese día salgan a la venta las entradas y los abonos para esta edición -desde luego, será algo que ocurra "a principios" del mes próximo-, y este también es un evento importante para la organización. "Nuestras expectativas están en alcanzar de nuevo esos récords de taquilla que disfrutamos durante la pasada edición; incluso, si es posible, mejorarlos", señala el propio David Martínez, director de esta cita de la que La Opinión es medio oficial. Aunque la atención a las ventas, como festival público que es, tiene más que ver con la voluntad de seguir seduciendo (y convenciendo) al espectador que con cuestiones puramente económicas. "Para nosotros es muy importante que el público y la crítica amparen la propuesta, la calidad de la oferta. Creemos que esta es ya, de hecho, una seña de identidad del Jazz San Javier, y no la podemos perder", afirma el también edil de Cultura.

El cartel de esta edición, obra de Casaú Estudio. / L. O.

Así, en lo que respecta al anuncio del día 2, Martínez aseguró que no se han olvidado "de lo murciano ni de lo mejor de la música española", pero tampoco del "mejor jazz norteamericano y europeo", como, por otro lado, demuestra este avance. Pero esta no es la única pista que ofreció este miércoles el director del festival; también señaló una que, en realidad, es tan visible como el mismo cartel de esta edición. "La obra con la que ilustramos esta programación es obra, por tercer año consecutivo, de Casaú Estudio, compañía capitaneada por Nacho Rodríguez de Santiago, y, sin duda alguna, pone de relieve la importancia que tenido la mujer a lo largo de la historia de la música y, especialmente, deja entrever la que ésta tendrá en los conciertos de este verano". Así que hagan sus apuestas; tienen tres semanas.