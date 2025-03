'Pascual Vera Nicolás: el crítico y sus películas', por Javier Lorente

Doy cuenta hoy de mi encuentro con un cinéfilo empedernido a la par que sobresaliente investigador, relator y animador cultural. Hablo de Pascual Vera Nicolás, crítico cinematográfico durante años en La Opinión y que estos días coordina 110 palabras por el cine Rex, una acertada iniciativa en defensa de este histórico cine que ahora cumple 110 años. Siempre es un lujo escucharlo o leer alguno de sus numerosos libros sobre cine, historia de la UMU o de los políticos que pasaron por las Cortes de Cádiz, por el Parlamento o por la Asamblea Regional. Le recuerdo su buen hacer en la revista CAMPUS y en aquel Festival de Cine Español, luego he admirado su trayectoria en Campus Digital o en otras iniciativas como la Semana de Cine de Mula y algunas interesantísimas exposiciones conmemorativas. Inolvidable su ciclo ‘Oficios de Cine’.

«Nací en el barrio de Vistabella de Murcia, el mismo año que Hitchcock filmaba Vértigo, Orson Welles terminaba Sed de mal y Truffaut Los 400 golpes. Estudié Historia Moderna y Contemporánea y ya nunca salí de esta universidad, donde trabajaré en temas de comunicación hasta mi jubilación. Aquí he organizado conferencias, cursos, semanas cinematográficas y culturales y he traído a los más grandes, algunos de los cuales, como Vicente Aranda, me han honrado con su amistad. También me doctoré en Pedagogía y Ciencias de la Educación», me cuenta.

Una de sus tres hijas, Laura, ha contado que su memoria, desde niña, «está plagada de fotogramas clásicos». «Mi padre ha despertado siempre un hambre cinematográfica voraz en sus más allegados, contagiándonos una necesidad vital por las películas» cuenta, y ello, reconoce Pascual, «era mucho más difícil en aquellos tiempos en que no teníamos Filmin». Amante de la conversación y estupendo narrador, me cuenta sus raíces familiares en Archena y Lorquí y ello le da pie para hablar de un ilustre crítico, Alfonso Sánchez, que allí veraneaba. Muy atento, además, me ha preparado dos columnas con sus libros: «Mira, esta es mi tesis doctoral, El cine en la educación española en el último tercio del S. XX, un análisis pormenorizado de 130 películas que nos han forjado como sociedad. El cine es como un espejo que refleja lo que somos, pero en el que también nos miramos para aprender de él y ser como soñamos. El cine nos refleja y también nos educa y nos conforma. El cine también lo hacemos los espectadores». Ha escrito mucho de cine pero, insiste en que ha leído mucho más sobre él.

Me cuenta, divertido, que sus hijas, de niñas, le preguntaban: «Pero papá, esta peli que vamos a ver ¿es solo cine o es de esas de tesis?». Al final, terminaron acostumbrándose a que su padre parase una y otra vez la cinta de VHS para tomar notas. Me habla también sobre la relación entre el cine y la sociedad de cada tiempo: «Siegfried Kracauer decía que viendo la sección de carteleras de un periódico se puede establecer el tipo de país donde uno está, por eso hay quien ha estudiado el expresionismo alemán de los años 20 y ha llegado a la conclusión de que allí estaban las raíces sociales del posterior nazismo. Si hoy vemos Sor Citroën, nos sorprende una escena en la que Gracita Morales va a una casa de la que sale una mujer con el ojo morado, la mujer confiesa que su marido le pega y la monja le espeta: ‘Algo habrás hecho’. Esa frase hoy sería totalmente inadmisible, se vaya o no a la manifestación del 8M. El cine siempre es fruto de la creatividad, pero también de una época».

Y me sigue hablando, como en una clase magistral, del uso que se ha hecho del cine, en muchas épocas, para educar, incluso manipular a la sociedad: «Esto no solamente ha pasado en el uso propagandístico de los regímenes dictatoriales: Musolini decía que no había arma tan poderosa como el cine, lo mismo que Goebbels, que el régimen soviético o el franquismo. Ya Edison hablaba de sustituir los libros con películas para educar a las gentes. Incluso Carmen Conde teorizó sobre esa labor educativa del cine, muchas veces más efectiva que los propios libros. Evidentemente el cine puede ser utilizado para una educación liberadora, para abrir los ojos de la gente, pero también para controlar y manipular».

Prosigue el maestro: «Desde que tengo uso de conciencia me apasiona el cine. Mi padre era confitero en Torrevieja y allí nos pasábamos el verano con él; en esa época me veía todo el cine que podía. Recuerdo ver con mi abuela El Planeta de los Simios, incluso Gritos y susurros de Ingmar Bergman, tal vez demasiado para un niño como yo. Luego me aficioné a aquellos ciclos de cine clásico que daban en televisión, seguramente los programaban porque eran películas más baratas que las modernas de la época, pero a mí me aficionaron y ahora sigo siendo un forofo del cine de los años 30, 40 y 50. Como Trueba, para mí Billy Wilder es dios y le recuerdo una frase sobre Ernest Lubitsch: ‘Podía enseñar más con una puerta abierta que otros con una bragueta bajada’. Ese es el cine que nunca pasará de moda». Y me sigue hablando de películas y películas: «Ahora estoy con David Lean. Conocía El puente sobre el río Kwai, Lawrence de Arabia o Doctor Zhivago, pero ahora, gracias a Filmin, me lo estoy viendo todo. Un disfrute. Pero claro que me gusta el cine actual, estos días he visto El 47 y La infiltrada, muy muy buenas. Arancha Echevarría es una gran amiga a la que conocí en la Semana de Cine de Mula. La admiro. La infiltrada tiene un ritmo que no tiene nada que envidiar a las mejores películas americanas».

También me cuenta sobre aquellos años de la censura: «Aquello fue muy patético. Había toda una lista de palabras prohibidas, no se podía decir ‘rojo’ y se sustituía por ‘encarnado’, mutilaron el título de La caza del conejo y sin embargo aquellas mentes calenturientas no entendieron que la película de Carlos Saura iba sobre las dos Españas». ¿Hay alguna muerte justificada para un amante del cine negro? «Por supuesto, la de quienes están en el cine comiendo palomitas o chateando con el móvil. No lo soporto. Ver una película en la pantalla grande es algo sagrado». Amén.