Madbel: desenfado altruista, provocación y vanguardia

Jamás se vio sobre un escenario un comienzo para La Tarara más ecléctico y atrayente que el de la interpretación de Madbel el pasado fin de semana en la Sala REM. Junto a ella, tres bailaoras flamencas, a golpe de tacón, daban la intro a los versos de Federico García Lorca, poniendo todo patas arriba. Así es el show de esta almeriense adoptada en Murcia, la ciudad donde más tiempo ha pasado y en la que completó sus estudios de piano y música. Sus padres, ambos profesores de violín en el conservatorio, le hicieron amar esta tierra que tanto la quiere... Cada uno recibe lo que da.

Madbel es desenfado altruista, provocación y vanguardia. Ella sabe que guarda un as muy importante, el de una formación clásica y metódica que, sobre las tablas, se convierte en atemporal y alcanza una gran magnitud tanto sonora como visual que le augura muchos éxitos futuros. En los tiempos que corren, la compositora lucha contra el paternalista mundo de la industria musical, y tiene claro que, siendo mujer chispeante de talento, toca demostrarlo por tres, por eso su máxima no es otra que derrumbar ese vestigio ensombrecedor, y vaya si lo está consiguiendo. Es increíble ver en sus conciertos una cadena generacional que baila independientemente de la edad , el sexo o la convicción (del tipo que sea), la artista tiene la capacidad de involucrar al que se desvista de prejuicios y pague una entrada por verla. La nueva miembro de mi banda no defrauda jamás, doy fe de ello.

Su formación clásica es su gran as en la manga, y la aprovecha para ser atemporal

Y aunque me cuenta, con aire cabizbajo, que aún las mujeres no tienen suficiente cabida en según qué festivales cuando el arte debería ser independiente del género, Madbel es muy consciente de que Murcia aporta un panorama cultural opulento, abierto y para nada intransigente. Independientemente del estilo, los músicos se apoyan y respetan entre sí, ese es su punto de vista y el positivismo que transmite, ¿no es para quitarse el sombrero? O para meter en una coctelera a sus fetiches: Bowie, Björk, Dee Dee, Judeline, Amaia y Carlos Ares, y comenzar a bailar.

Ojalá, solo por ese pragmatismo, se cumplan todos los proyectos de esta luchadora –que es, además, adalid de colectivos muy jóvenes– y más pronto que tarde podamos verla brillar todo lo alto que merece. De momento, le aguarda un segundo disco que se ha cocinado a fuego lento y está a punto de salir del horno.

Cuesta creer que para meditar sus composiciones y producciones Madbel elija escapar al mirador del Santuario de la Fuensanta, cuando todos sabemos que su rincón exquisito es degustando una hamburguesa con una buena Estrella de Levante en el Proper Burguer, tal vez ahí resida la inactividad de su suspicacia. Te queremos mucho Madbel: la música, al igual que la sociedad, necesita mujeres así, como tú.