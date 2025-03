Doble Esfera: "Quienes amamos el rock debemos organizar nuestra propia nueva era"

Muy pocos grupos actualmente en funcionamiento muestran tanto ímpetu, tan obsesiva energía, tamaño descaro musical. Los murcianos Doble Esfera son una brutalidad de grupo. Llevan desde 2010 experimentando con diversos géneros para crear su propio estilo, que han definido su música como rock duro moderno, con influencias variadas (heavy metal, hard rock, progresivo, thrash, grunge, stoner, punk...), toda una mixtura para crear su propia marca. Tras Futuro (2020), su segundo elepé, que introdujo electrónica y teclados, llega La nueva era del rock (2024), un EP de cuatro explosivas canciones de hard rock estilo Doble Esfera. Producido por Antonio Elzaurdia y Raúl de Lara, reafirma su sonido y dan un paso adelante en la composición de las canciones, más directas y melódicas, pero sin perder la contundencia ni su esencia, con riffs vertiginosos que articulan toboganes eléctricos por los que deslizarse hacia el vacío, voces melódicas y estribillos increíbles. Con este nuevo trabajo, la banda hace una declaración de intenciones, desplegando todo un arsenal de fuerza y energía.

Eladio Ruipérez y Antonio Elzaurdia, que responden a la entrevista, se reúnen junto a Pablo Villena y Raúl Frutos veinte años después de la última actuación juntos. Además, habrá invitados especiales como Jesús Espín y Paco Cerezo de los míticos 91Suite, y Gonzalo de los inolvidables Angora.¡Que ruede la esfera!

Doble Esfera + Pölvora + La Brigada Fecha: Hoy, 18.00 horas. Lugar: Garaje Beat Club, Murcia Precio: 15/20 euros.

Han pasado cinco años para que volvierais a lanzar nuevo disco. ¿Por qué os habéis demorado tanto? ¿Qué ha pasado ?

Eladio Ruipérez: Pasó que en marzo de 2020 llegó la pandemia y tuvimos que parar por completo durante dos años. Cuando retomamos la actividad, volvimos a reactivar la gira que tuvimos que suspender de Futuro, el álbum que publicamos apenas unas semanas antes de que nos confinaran. Hicimos unos pocos conciertos, y una serie de problemas personales, familiares y de salud, que a su vez derivaron en problemas internos, fueron el detonante de que el grupo diera un giro radical y cambiara por completo de formación. Entretanto, entró a formar parte de la banda, junto a Antonio Elzaurdia y yo mismo, nuestro viejo amigo Cristóbal Won, y fue cuando los tres comenzamos a dar forma al nuevo disco. Las sesiones de grabación las empezamos en enero de 2024, hasta que finalmente La nueva era del rock salió a la luz a finales de ese año. Pero todo este tiempo no ha hecho más que desatar en nosotros unas ganas enormes de volver a la carretera con energía renovada y con más fuerza que nunca.

¿Qué sensaciones tuvisteis cuando llegó a vuestras manos La nueva era del rock?

Antonio Elzaurdia: Las sensaciones fueron magníficas, además tener el vinilo entre las manos es una sensación especial. Y al ponerlo, ¡cómo sonaba! Porque teníamos esa intranquilidad de cómo iba a sonar, pero hicimos una producción muy buena con Raúl de Lara y luego se masterizó con Antonio Navarro de forma especial para el vinilo. Y después los diseños de 2112 Producciones en un formato gatefold de lujo, la fabricación con Maldito Records que sabíamos que no iba a fallar… Todo salió a pedir de boca.

¿Qué significa para vosotros La nueva era del rock? ¿Qué mensaje queréis transmitir con este título? ¿Rock con un toque de positivismo?

E. R.: Es una declaración de intenciones. La idea surgió para dar continuidad al concepto Rock duro del siglo XXI (2016). Es algo que llevamos reivindicando desde hace tiempo, y es que en el rock debemos ser abiertos de mente y no quedarnos anclados en los ochenta pensando que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. Debemos mirar siempre hacia delante, respetando nuestras raíces, eso sí, pero intentando adaptarnos a los tiempos que corren y a la nueva realidad que nos rodea.

¿Cómo fue la grabación del disco? ¿Os habéis encontrado muchas dificultades? ¿Quién más ha participado en la grabación?

A. E.: La verdad es que es un lujo trabajar con Raúl de Lara, tanto por su talento musical como por su calidad humana, y los problemas que van surgiendo los solventa de forma fácil. La principal dificultad fue que dimos todo para que el resultado final de las cuatro canciones fuera excelente, tanto a nivel compositivo como de arreglos y producción, por lo que hasta última hora estábamos dándole vueltas a algún estribillo o alguna melodía. En la grabación, además del núcleo central del grupo, es decir, Eladio a las voces, Won al bajo y yo a la guitarra, participó Aníbal como batería en tres de las canciones, Willy Medina, que fue batería en La Momia, y Pablo Villena, que introdujo teclados y electrónicas en dicha canción. Ahora, para la gira contamos con Patricio Jiménez, un magnífico batería que está aportando mucha energía al grupo.

¿Es realmente La nueva era del rock una obra temática?

A. E.: Aunque no lo buscamos adrede desde un principio, creo que sí, porque los cuatro temas tratan sobre historias de rock and roll de diversa índole, unas más gamberras y otras más sentidas, pero sí gira en torno a cómo concebimos el rock como forma de vida, y además el título de la obra lo redondea todo en ese sentido.

¡Hay edición en vinilo! ¿Sois de los que pensáis que sí que hay futuro para la música en formato físico?

A. E.: Sí, bueno, no sé yo... Nunca habíamos publicado un vinilo, y teníamos ganas. Y ya que lo sacamos en formato físico, pues mejor en vinilo, que luce mucho. Las personas que lo compran son fetichistas del rock o gente que quiere apoyarnos, porque hoy todo está en las plataformas, así que quien lo compre, que se lleve un buen producto. En cuanto al futuro del formato físico, no lo sé, quizá le queden unos años todavía, mientras sigamos existiendo bandas de rock and roll.

Fuera de control y La nueva era del rock suenan más melódicas. ¿Cada tema funciona por sí mismo? ¿Cuáles han sido las ideas fundamentales durante el proceso de concepción del disco?

E. R.: Teníamos claro que, si solo grabábamos cuatro canciones, no podíamos permitirnos hacer nada que no fuera sobresaliente. Concebimos cada canción para que fuera un superhit, así que buscamos los elementos para llegar a ese fin. Estilísticamente cada canción es muy diferente entre sí (en realidad es algo que nos caracteriza), pero siempre encontramos la fórmula para llevarnos cada tema a nuestro terreno, y pasándolo por nuestros filtros, conseguir un resultado final general muy homogéneo y coherente.

Cada corte obedece a un estilo diferente. ¿Qué perseguís? ¿Qué representa un tipo como Ricky Rock?

A. E.: Siempre hemos buscado esa versatilidad en las canciones, que no sean copias unas de otras. Eso sí, a todo le damos luego un sentido con nuestro estilo, nuestros riffs, nuestro sonido (que creo que con el paso del tiempo lo hemos logrado). En cuanto a Ricky Rock, es el típico personaje que todos hemos conocido y que se estila mucho en el rock, esa persona que siempre vive al límite, pero que es un perdedor y un desastre y, a pesar de ello, sigue intentándolo y tropezando en la misma piedra una y otra vez. En contraposición a Ricky Rock, hablamos de Harry el Sucio como ese personaje ganador y seguro de sí mismo que consigue lo que quiere. Y creo que todos llevamos algo dentro de Ricky Rock y de Harry el Sucio; nos movemos en esa dicotomía.

La nueva era del rock cierra una suerte de trilogía con Rock duro del siglo XXI y Futuro. ¿Preocupados por la supervivencia del rock? ¿Cuáles son sus males? ¿Se vislumbra una nueva era del rock?

A. E.: Creo que la nueva era del rock ya la estamos viviendo. En la canción hablamos de la melancolía que pesa en el rock por tiempos pasados, pero siempre mirando hacia adelante para hacer nuestro camino. Actualmente, la industria que invierte en música ha dejado al rock de lado, salvo en nombres que todos conocemos: grupos de más de treinta, cuarenta e incluso cincuenta años. Si ves los carteles de los grandes festivales, casi todos los cabezas de cartel son muy veteranos. Cuando estos grupos desaparezcan, no sabemos qué deparará el futuro. También el rock, aunque sea una música comercial, va asociado a estilos de vida diferentes, alternativos, y el devenir del mundo va por otro lado. Puede ocurrir como en la música clásica o el jazz: por un lado están los grupos tributo, como las orquestas que tocan obras de Mozart o Beethoven, y, por otro, festivales medianos en verano con unos pocos artistas reconocidos, pero con un circuito de salas y una realidad para la mayoría de los músicos muy pobre, como pasa en el jazz. Estas músicas fueron en su día vanguardia, y hoy son residuales. Con el rock ya está pasando algo parecido, aunque, al tener más fuerza, puede revitalizarse. Igual que ha aparecido el fenómeno Arde Bogotá (me encanta, ¡grupazo!), que tiene muchos elementos de banda de rock, puede aparecer algún fenómeno dentro del rock más visceral y duro. ¡Todavía hay tiempo! Lo importante es que quienes amamos esta forma de estar en el mundo organicemos nuestra propia nueva era. Nosotros estamos en ello. n