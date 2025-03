The New Raemon, sentimientos y reflexiones en acústico en Murcia

En 2008, Ramón Rodríguez- voz y miembro del grupo de culto Madee - creó la banda The New Raemon (una fusión entre indie, pop y folk), tras participar en varios proyectos. Su primer trabajo, A Propósito de Garfunkel, tuvo una gran acogida entre público y crítica.

Los catalanes The New Raemon también han destacado por sus colaboraciones con McEnroe o Francisco Nixon y Ricardo Vicente (El Problema de los Tres Cuerpos, 2011) en espectáculos intimistas y muy cercanos, con aforo muy reducido. Son una de las bandas con mayor repercusión en el panorama independiente español. Después de 8 álbumes, no han parado de recorrer el país y formar parte de los carteles de grandes festivales nacionales.

Ramón Rodríguez ha producido a otros artistas (Dani Llamas, Manos de Topo, Maria Rodés, Javier Álvarez...). También es guionista de cómics; ha publicado dos tebeos: el autobiográfico Ausencias (Astiberri, 2012) y ‘'Alfa, Beta, Bronson’' (La Cúpula Ediciones, 2016), y es un virtuoso de la palabra. Aborda temas universales entregando directamente sentimientos y reflexiones.

En sincronía con su voz, involucra elementos visuales, creando una experiencia inmersiva, sin evitar los aspectos oscuros de la existencia, sino enfrentándolos y abrazándolos para encontrar y celebrar la luz dentro de esa oscuridad. Últimamente andaba en la presentación de Nuevos Bosques junto a McEnroe, pero a esta cita acude en formato acústico, a dueto con su hija Leia Destruye (que a los 15 años ya daba conciertos con Mourn por Europa, EEUU, Canadá y Asia), al bajo y coros.

Sábado 8 de marzo. Itaca, Murcia. 12.30 horas. 15€