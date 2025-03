Ruth Lorenzo rockea con su banda

Ruth Lorenzo ha dado un giro radical a su carrera, y se ha reinventado como cantante de un banda de rock con el lanzamiento de su nuevo proyecto musical, llamado como ella: Ruth; un renacer para la artista, que se muestra más auténtica y audaz que nunca, y marca el regreso a sus raíces en el rock, género siempre presente en su vida desde que comenzó con la banda de rock La Saga hasta su colaboración con Jeff Beck. Ruth Presentó este nuevo proyecto durante el Benidorm Fest 2025, donde interpretó Dirty Love, dejando al público sorprendido y generando gran expectación entre sus seguidores.

Blacksheep, su álbum debut, cuyo título connota rebeldía y autenticidad, saldrá en octubre, y se grabó en los estudios Real World de Peter Gabriel. Si Ruth todavía formara parte de la maquinaria de las grandes discográficas y estuviera dispuesta a jugar el juego, la envolvería una enorme campaña publicitaria anunciando su regreso a la grandeza después de una década de otros proyectos. Se ha negado rotundamente a jugar ese juego y, a medida que su estrella mainstream se alejaba, recorrió caminos musicales que la han llevado a grabar un álbum de rock canónico, que incluye algunas magníficas ‘power ballads’.

Tiene un oído incomparable para el rock de estadio, pero también un toque caprichoso e impredecible

Siempre me encantó Ruth Lorenzo por su alcance. Tiene un oído incomparable para el rock de estadio, pero también un toque caprichoso e impredecible. Al llegar a la sala, mogollón de gente esperaba pacientemente para entrar, lo que hacía presagiar un éxito indudable; público muy transversal, que se dice ahora: curiosos, eurofans fácilmente distinguibles y rockeros de chupa vaquera y pelos largos; vaya, de lo más heterogéneo. Y atraídos por una sola canción.

Ruth, carismática, y su grupo salieron a matar de placer con un concierto desopilante, elegante en ejecución y en maneras, música sin artificios que consiguió atrapar al público desde el primer sopapo (I hate my life, que por momentos parece una nana) hasta la última nota, repitiendo Dirty Love para despedirse, intercalando algún clásico, como Inmigrant Song de Led Zeppelin, interpretado con atrevimiento (I Love Rock ‘N’ Roll les sentaría de maravilla); la constatación de que Ruth es una persona íntegra. Vuelve a dar sentido a palabras como ‘salvaje’ o ‘guitarrazos’. Aullidos de cuero con olor a gasolina, crochets de hard rock y blues concisos, directos al mentón para noquear.

Blacksheep consigue una combinación de rock clásico con elementos contemporáneos. A lo largo de 11 temas explora lo que significa liberarse de las expectativas y abrazar el coraje de ser uno mismo. Estimulada por su entorno y envalentonada por su comunidad, Ruth encontró una sensación renovada de energía creativa al regresar a sus orígenes. Seguramente es el disco que deseó hacer durante años. Musicalmente impecable, es de agradecer que se salga de la corriente imperante. A lo largo de esta primera actuación logra que el filo de la navaja sea para ella una rápida carretera con ilimitadas direcciones: sonido fresco, rítmico, alocado, rockero, oscuro y psicodélico; la elegancia y la fuerza de una voz que las ha visto de todos los colores. Uno comprende que no hay música más afirmativa que el rock. Y Ruth Lorenzo vive por y para su música. Rockera por derecho, plena de color y potencia.

Está perfecta en un registro más alto del acostumbrado. Con esa profundidad palpitante pasó revista a todos los géneros americanos

Fueron 11 canciones de rock a lo largo de casi una hora. Ruth realmente impresiona. Está perfecta en un registro más alto del acostumbrado. Con esa profundidad palpitante pasó revista a todos los géneros americanos –se crio en el oeste de los Estados Unidos, dijo–, con mesura y sin caer en lo disperso, haciendo un ruido glorioso (Stick & Stones la muestra próxima a Pretenders). Y las baladas están igualmente bien ejecutadas, las impregna la voz inusualmente libre de fanfarronería de Ruth con una poderosa sensación de arrepentimiento y vulnerabilidad. Llegamos con un nudo en la garganta al ecuador de su concierto. «Este trabajo lo hemos hecho desde el principio en una sala de ensayos, componiendo y decidiendo juntos. En un momento de nuestras vidas en el que se cerraban puertas, pero se abrían ventanas. Desde la vulnerabilidad escribimos estas canciones. Una de las baladas del disco, Cry, habla de perder algo sin remedio, de no poder hacer nada, de tener que dejarlo ir», comenta Ruth antes de acometerla. Una balada blues que me recuerda a Time is on my side.

Un escalofrío enérgico

La voz de Ruth, una mezcla reconocible al instante de arena y miel, actitud y anhelo, suena aún más notable en los entornos íntimos. Siguió con Road rage («significa tener ira al volante: yo me lo tengo que tratar»), y la presenta en la versión íntegra grabada en el estudio con las cuerdas, muy Queen. El concierto oscilaba entre sombrío y humorístico, sublime y profesional. Una canción rockera como Dirty love, sonó atronadora y galopante: un escalofrío enérgico. Pero el álbum es mucho más variado, y probablemente más fuerte por ello. Carry me home, ¡vaya!, me dejó alucinado, recordándome a Sinead O’Connor.

La clave que mantiene unido el concepto de Ruth es su voz. Es increíble. Podría hasta cantar el B.O.E. Ella canta y no puedes apartar la mirada. Sus composiciones tienen perspicacia y a veces mordacidad. Y ha reunido una gran banda con una gran energía; lucieron espectaculares y actuaron con la presencia y la destreza de músicos experimentados. No hay voz como la de Ruth y, cuando cantaba, conmovía hasta los cimientos. «From Murcia to the world», dice ella.

Casi todos son murcianos que han pasado por grupos como Second (Nando Robles, con un importante papel en los arreglos), o están pluriempleados en distintos proyectos, como el muy reclamado Sergio Bernal y su vigoroso ritmo a la batería: era fascinante verlo tocar; los otros dos, Ricardo y David, también pasaron por Second. A ellos se sumó Emilio Esteban, el productor, haciendo de director musical y «poniendo la psicodelia». También destacó la dirección artística de Nico, reconocido por su trabajo con Madonna, Snoop Dogg, Rihanna y Dua Lipa, que presentó el evento.

Esta configuración, una banda que parece un cohete y no tiene ni una sola bola de naftalina, hace que el sonido inquietante sea ligero como una pluma, transmitido por ondulantes franjas de guitarra. Y luego está la voz. Puede convertirse en una tempestad, rompiendo ventanas y dejando los interiores destrozados.

Esta primera sesión fue absolutamente apasionante, con Ruth reduciendo cada línea a un susurro al final. La combinación de canción y voz es conmovedora, y su presencia es heroicamente desafiante, de negro, ropa ajustada y botines de tacón afilado. En su música se aprecia ese balance entre el rock’n’roll de sonido más clásico y el hard rock setentero de acento blues y soul, aunque muchas canciones tienen un aire arrebatadoramente punk.

Auténtica, inspiradora, feroz, inteligente, intocable, intrépida líder, su valentía, su enfoque intransigente y su despreocupado respeto por las convenciones la convierten en una megaestrella absoluta. Estaba en llamas. La sala, repleta, rugió en señal de aprobación. Es hora de redescubrir a Ruth Lorenzo. El epítome de una estrella de rock icónica. Impresiona que haya cambiado de rumbo sin descarrilar el tren. Enorme, no hay más que decir. Los pelos como escarpias.