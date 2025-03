Pablo Acosta, del grupo Qvinta Essençia: "No basta con sentir orgullo por nuestra arquitectura renacentista, es necesario dar voz a su historia"

El Moneo ha acogido esta mañana la presentación, en rueda de prensa, de un disco. El edificio anexo al Ayuntamiento de Murcia no suele ser escenario para este tipo de actos, pero son varios los aspectos que hacen de éste un trabajo especial. Hablamos de Maria Magdalene (2025), del conjunto barcelonés de música antigua Qvinta Essençia, uno de los más destacados dentro de este movimiento en auge. ¿Y qué lo hace especial para los murcianos? Que la formación está dirigida por un cantante de la capital del Segura, Pablo Acosta -que protagonizó el acto junto al concejal Diego Avilés-, y que mañana (21.00 horas) se interpretará en directo y con entrada libre en la Iglesia de Las Anas, en la inauguración del ciclo 'Murcia Sacra'. La Opinión ha hablado con el músico para conocer un poco mejor el proyecto, detectar sus claves y celebrar este esperado regreso, que se ha dilatado más de lo previsto...

Cuánto tiempo sin pisar Murcia, ¿no? Supongo que tenía ganas de volver a casa, y de hacerlo específicamente con Qvinta Essençia.

La verdad es que hace tiempo que no actuamos en la ciudad. Estuvimos en el Festival de Lorquí en 2022 y en Mula en 2023, pero no pisamos la ciudad de Murcia desde 2019, cuando tuvimos la suerte de presentar lo que por entonces era nuestro primer CD, en el hermoso ciclo 'Murcia Música Históricas', que se celebraba en San Juan de Dios. Lamentablemente, este ciclo ya no se realiza en la actualidad. Por lo tanto, estoy muy contento de volver mi ciudad y de hacerlo junto a Qvinta Essençia, mi proyecto más importante. Será además una oportunidad de cantar para numerosos amigos y familiares que siempre están ansiosos por poder ver en directo nuestros conciertos.

¿Y por qué han tardado tanto tiempo en volver? ¡Han pasado seis años!

La verdad es que no lo sé. Siempre estaremos encantados de actuar en la Región. Como murciano, es un orgullo poder hacerlo. Lamentablemente, no son muchas las oportunidades que se nos brindan. Por eso, estamos especialmente felices y agradecidos al Ayuntamiento de Murcia y a su equipo de Cultura por confiar en nosotros y darnos esta oportunidad.

Inaugurarán el ciclo 'Murcia Sacra' este miércoles en Las Anas. ¿Será la primera vez que actúen allí? ¿Podrán ensayar antes en el templo? Se lo pregunto porque supongo que gestionar la acústica de este tipo de espacios no es tarea fácil…

Efectivamente, tenemos el honor de inaugurar el ciclo. Y nos hace especial ilusión cantar en un lugar tan bello como Las Anas. Pero será la primera vez que lo hagamos, así que desconocemos la acústica del templo, aunque estamos seguros de que será la idónea. Para comprobarlo y poder ajustarnos a la perfección, ensayaremos con tiempo suficiente.

En cualquier caso, hablamos de música antigua, y Qvinta Essençia tiene ya un recorrido -con gran reconocimiento- en este movimiento. Lo digo porque entiendo que este tipo de espacios son los ideales para escuchar un programa como el que presentaréis en Murcia, ¿no?

De hecho, uno de los aspectos fundamentales de nuestro trabajo es la necesidad de adaptarnos a las distintas acústicas con las que nos encontramos. En cualquier caso, siempre es favorable contar con una iglesia, ya que su acústica suele ser más propicia. Sería más complicado si estuviéramos en un teatro. Además, en este caso, no solo se trata de música antigua, sino de música sacra, por lo que el contexto de una iglesia como Las Anas es el más adecuado para interpretar esta obra.

¿Cuáles son las claves para ofrecer y asistir a un concierto de música antigua? ¿Qué deben saber quienes quieran acercarse mañana a Las Anas? Porque, aunque en los últimos años tengo la sensación de que ha crecido mucho, entiendo que para parte del público es aún un conjunto de músicas 'desconocido'.

Eso es, este es un concierto de música antigua, específicamente de música renacentista. Debemos ser conscientes de que la música es un arte efímero; no es como un cuadro o una escultura que podemos admirar en un museo. La música existe solo en el momento en que se interpreta. Lo que el público escuchará es, por tanto, la recreación de una obra de arte del Renacimiento. Para ilustrarlo, imaginemos que una joya arquitectónica de nuestra ciudad, como la Capilla de Junterones de la Catedral, solo pudiera apreciarse durante su construcción, y que, mientras se esculpen sus piedras y sus elementos ornamentales, ésta se fuera desintegrando, de modo que solo podríamos disfrutar de su belleza volviéndola a construir una y otra vez. Esta es la esencia del concierto, y, en este caso, tiene la particularidad de poner en valor una de las obras musicales más relevantes de la historia de nuestra música. Pero lo único que el público debe hacer es relajarse y dejarse llevar, abriéndose a disfrutar de un monumento sonoro como el que vamos a interpretar.

También está bien que la gente sepa que en Las Anas presentarán su último disco, un trabajo dedicado a la figura de María Magdalena. Hábleme del repertorio que traen a Murcia.

Efectivamente, este concierto es especial para nosotros porque supone la presentación de nuestro tercer y último disco. Como bien dices, se trata de un trabajo dedicado íntegramente a la figura de María Magdalena, en concreto a una misa maravillosa compuesta por el músico Alonso Lobo, quien tomó como base un motete de su maestro Francisco Guerrero, uno de los grandes polifonistas de nuestra historia. Se trata de una 'misa de parodia', y ¿qué significa esto? Pues que Alonso Lobo tomó prestado de su maestro el motivo melódico principal de uno de sus motetes más hermosos y que nos narra el momento en que las tres Marias visitaron el sepulcro de Jesús y comprobaron que éste había resucitado. Sobre esa melodía, Lobo fue componiendo las distintas partes de la misa, parodiándola. Es por eso que la misa recibe el nombre de Maria Magdalene.

Por cierto, la última vez que hablamos eran cuatro; ahora, seis, y la mitad son murcianos (pese a tener 'sede' en Barcelona).

Sí, para este disco hemos ampliado plantilla, y qué mejor manera de hacerlo que con dos cantantes murcianos de reconocido prestigio internacional como son la soprano Olalla Alemán y el barítono Julián Millán. El motivo radica en que este repertorio está compuesto para seis voces, en concreto para dos sopranos, un alto, un tenor y dos bajos. Todo ello contribuye a la monumentalidad de esta música. Ha sido un honor y una suerte poder colaborar y grabar esta música junto a ellos. Además, es una oportunidad para escuchar la calidad de estas voces, de las que nos tenemos que sentir tan orgullosos.

Antes se lo decía: tengo la sensación de que la música antigua está creciendo a paso lento, pero seguro, y en la Región tenemos varias formaciones, algún ciclo y hasta un festival como el Ecos de Sierra Espuña. ¿Viven un buen momento quienes se han querido explorar este camino o queda mucho por hacer?

Es innegable que en la Región la música antigua está experimentando un resurgir, como bien mencionas, con festivales como el Ecos o los de Lorquí y Molina de Segura. Sin embargo, este fenómeno aún no se ha hecho presente en la capital. Creo que la ciudad de Murcia merece un festival propio dedicado a la música antigua, que responda a la demanda de un público ansioso de disfrutar de este tipo de música. De esta manera, además de tener la oportunidad de mostrar el talento de los artistas locales, también contribuiríamos a poner en valor un legado histórico que sin duda lo merece. No basta con sentir orgullo por nuestra impresionante arquitectura renacentista y barroca; es necesario dar voz a esa historia a través de la música.