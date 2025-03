Katarzyna Rogowicz y un ‘Amor’ que es "más que un corazón rojo"

Cuenta Katarzyna Rogowicz (Sosnowiec, 1971) cómo el nacimiento de su hija le cambió la vida. Pero, no solo eso –que es casi una obviedad–, sino también, cómo convertirse en madre cambió por completo su forma de afrontar la creación artística. «En el momento en que me entero de que estoy embarazada, mi percepción sufre un vuelco. Ya no veo la vida de la misma manera y, por lo tanto, tampoco el arte», explica la polaca, que recuerda que el cómo se enfrenta al lienzo –o al papel, o a cualquier otro formato virgen– tiene mucho que ver con sus vivencias personales, «tanto pasadas como presentes e, incluso, futuras».

Y eso, pese a ser el origen de una fuente de inspiración brutal –«he bebido mucho de ella», señala en referencia a su hija– generó una serie de disonancias que incluso la llevaron a cuestionarse como creadora. «Tenía la sensación de no estar pudiendo atender mi arte como es debido porque, obviamente, criar o formar a un ser humano es una responsabilidad tremenda, y exige mucha dedicación y tiempo. Así que me sentí un poco apartada e, incluso, en ocasiones me sentía mal por no poder participar...», recuerda la creadora.

Sin embargo, de algún modo Rogowicz se ha reconciliado con esa etapa convulsa gracias al ‘amor’; o, más concretamente, a Amor, la exposición retrospectiva que este lunes inauguró en el Centro de Cultura Contemporánea Cárcel Vieja, en Murcia, y que recoge obra suya de los últimos veinticinco años. «Viéndolo ahora todo en perspectiva, estoy contenta. Y me siento orgullosa de cómo enfoqué esta etapa y de haber hecho también partícipe a mi hija del proceso creativo», celebraba ayer la artista, pocas horas antes de la inauguración.

Porque la muestra, como es lógico, está muy ligada a la maternidad y a la crianza. De hecho, la exposición está diseñada, no solo para disfrutar en familia –que también–, sino, muy especialmente, para que sea visitada por niños, hasta el punto de que incluso los cuadros han sido dispuestos «a su altura». También incluye Amor una serie de obras de gran formato que Rogowicz realizó en 2006 con escolares de Fuente Álamo y, en su concepto, es una invitación a «revivir la infancia o la adolescencia». De hecho, invita a todo el mundo a visitarla «porque es una muestra que va a gustar, que te hace sentirte bien» y que, de alguna manera, te hace reencontrarte con el niño que fuiste.

Pero Amor, que incluye más de un centenar de piezas –incluidas algunas inéditas, rescatadas de colecciones privadas–, es mucho más que eso. También es, por ejemplo, un «homenaje a todas las mujeres, jóvenes o mayores, madres o no». Por eso cree que encaja como un guante en la semana del Día Internacional de la Mujer: «Al final, el eje central de esta exposición está muy ligado al hecho de ser mujer y de estar en constante búsqueda de nuestra identidad», señala Rogowicz, quien asegura que este proyecto expositivo refleja, de algún modo, ese proceso personal de construcción, de modelaje de su propio ser.

Y lo hace a través de pinturas, pero también de dibujos –dedica un importante apartado a reivindicar su faceta como ilustradora y diseñadora gráfica–, de arte textil, escultura y hasta trabajos instalativos; tres, en concreto, que presiden cada una de las tres salas de la vieja prisión. «Han sido tres semanas de montajes, pero llevamos planificándola muchos meses», asegura la artista; y habla en plural porque hay mucha gente implicada: desde el comisario de la muestra, Juan García Sandoval, y su pareja profesional, el arquitecto Ramón Garrigues Carnicer, hasta la directora del centro, Mamen Navarrete, y «las autoridades implicadas», por las que se ha sentido «muy valorada y apoyada»: «He tenido tiempo –lo que es un lujo– y un equipo inmejorable».

El resultado es una exposición «llena de vida y color» que reivindica el amor en sus muchas formas, no solo el romántico –«el amor es mucho más que el típico corazón rojo»– y que a su máxima responsable le ha supuesto un chute de energía: «Me deja un sentimiento de profunda tranquilidad. Por supuesto, durante el proceso han aflorado multitud de emociones, pero sobre todo siento que estoy en paz con lo que he hecho. De hecho, creo que esta muestra cierra una etapa; o, lo que es lo mismo: que es el comienzo de otra. Porque me encuentro motivada para seguir creando, y teniendo en cuenta que los tiempos no son fáciles –ni lo han sido–, es algo que celebrar». Por eso está deseando compartir este proyecto con todos los que quieran acercarse y, por ello, ha preparado visitas guiadas y talleres infantiles. Lo anunciará todo en sus redes sociales, señala.