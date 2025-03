Durante los últimos meses he compartido muchos encuentros y momentos con diferentes tipos de mujeres gracias a la exposición Contemporáneas, realizada en el Palacete Huerto Ruano de Lorca, que en los próximos días llegará a su fin. En realidad hace ya años que me siento muy cercana a todo tipo de colectivos femeninos con los que he podido intercambiar impresiones, reafirmándome en la idea de la gran necesidad que existe de hablar, compartir y opinar sobre todo tipo de cuestiones que afectan a sus vidas. Aquello que nuestras abuelas no pudieron hacer –diría que ni siquiera nuestras madres– es hoy una necesidad; expresar sus sentimientos sobre ciertas cuestiones no estaba bien visto e iba en contra de ese perfil de mujer decente que todas tenían grabado al nacer.

Como os decía, he tenido la suerte de poder hablar con muchas mujeres de entornos muy distintos, situaciones dispares y culturas diferentes, y todas, todas, coinciden en que el cuerpo sigue siendo uno de esos obstáculos que de algún modo continúa limitando su vida –nuestra vida–, pues es el patrón usado para modelar la valía del tipo de personas que son.

Desde la antigüedad, las representaciones artísticas han reflejado y, a menudo, impuesto, ideales de belleza que han limitado la percepción de lo que significa ser mujer. En el arte, estas representaciones han variado desde las diosas de la mitología clásica, que encarnaban la perfección y la virtud, hasta las musas de los grandes maestros del Renacimiento, que a menudo eran idealizadas y despojadas de su individualidad.

A través de los siglos, el arte ha servido como un espejo de la sociedad, pero también como un molde que ha definido y restringido el papel de la mujer. Las obras de artistas como Botticelli, con su famosa Venus, o los retratistas del siglo XVIII, han perpetuado un canon que valora la juventud, la delgadez y la sumisión. Sin embargo, estos arquetipos no solo han influido en la forma en que las mujeres son vistas, sino también en cómo se ven a sí mismas.

El canon estético ha jugado un papel fundamental en sus vidas, definiendo no solo cómo deben verse sino también cómo deben comportarse y qué roles han de asumir en la sociedad. Desde aquellos ideales de belleza de la antigua Grecia que exaltaban la figura esbelta y la simetría hasta los estándares contemporáneos que a menudo promueven una imagen irreal y retocada, el género femenino ha vivido bajo una presión constante por conseguir alcanzar estas expectativas. Esa regla de belleza válida, establecida según cada época, moda o siglo, ha limitado la percepción de las mujeres y todavía hoy lo sigue haciendo: su éxito y aceptación social dependen en gran parte de su apariencia física. A lo largo de la historia, muchas han sentido que su valor se medía en función de su conformidad a esos estándares, lo que supone un sentimiento de constante batalla interna que se traduce en una perpetuación de inseguridades difíciles de superar.

Aunque hoy hemos avanzado en la lucha por la igualdad de género y la aceptación de la diversidad, el canon estético sigue presente, a menudo reforzado por los medios de comunicación y las redes sociales, y esa presión por encajar en estos moldes es cada vez mayor, lo que desencadena un aumento de la frustración.

Convencidas de que es fundamental cuestionar y desafiar estos estándares, las artistas contemporáneas han puesto en el punto de mira la cuestión del canon promoviendo una visión más inclusiva y diversa de la belleza. Usando sus propios cuerpos a modo de lienzo, y exponiéndose en primera línea frente al espectador, reivindican la belleza de la individualidad y la autenticidad, derribando así esas antiguas barreras impuestas por esos modelos tradicionales a lo largo de la historia. Su mensaje es claro: la verdadera belleza radica en la aceptación de uno mismo, y es un camino que todas las mujeres merecen recorrer sin las limitaciones de un ideal impuesto.

Artistas como Frida Kahlo y Cindy Sherman utilizaron su trabajo para mostrar la complejidad y la diversidad de la experiencia femenina. Desde que comenzara en los años sesenta, Esther Ferrer ya denunciaba en sus performances lo absurdo que resulta esa obsesión por las medidas perfectas y cómo el cuerpo sigue oprimiendo a la mujer. Y la añorada creadora cubana Ana Mendieta siempre vio el cuerpo femenino como un campo de batalla desde el que tratar ciertos temas, pero también como el principio fundamental de la vida.

Conciencia colectiva y compromiso están presentes en todas estas artistas, y como hilo invisible que las une, en una especie de comunidad inconsciente, la libertad, porque el primer síntoma de ésta es poder hacer con tu cuerpo lo que quieras. Rompamos ese espejo del canon, tal y como propone la fotógrafa murciana Fátima Ruiz en su obra, porque, como ella bien dice, todos los cuerpos son válidos y es en esa diversidad donde reside la mayor belleza. Que cada cual defina su propio cuerpo y su manera de entender la belleza como quiera, sin sentir la presión de ningún prototipo normativo.